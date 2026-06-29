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Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка по водным просторам Ярославля
Храмы, набережные и атмосфера древнего города - на катере
«Вы отправитесь в речное путешествие по Которосли и Волге, чтобы увидеть Ярославль с необычного ракурса — с палубы уютного моторного катера»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка на катере без капитана - в Ярославле
Побыть за рулём судна и посмотреть на Успенский собор, церковь Николая Чудотворца и многое другое
Начало: В Которосльном переулке
«Узнаете, как управлять катером, как организовано движение на воде, как себя вести и куда плыть»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
5000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю (не открыта навигация)
Начало: Ул. Подзеленье, д. 3
«Насладиться красотой города за час О посещении города Ярославля задумываются многие, но немногие знают, что здесь можно прокатиться на катере по Волге»
Расписание: Экскурсию можно забронировать с 11 до 17 часов. Возможно и другое время, обговаривается с капитаном.
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
13 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Р
Очень приятные впечатления от прогулки. Я не имею навыков управления, поэтому попросила Евгения составить мне компанию - он с легкостью
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Огромное спасибо капитану Александру за потрясающую экскурсию по водным просторам Ярославля в Толгский Монастырь! Успехов Вам, Александр, и всего самого наилучшего!
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Н
Отличная прогулка! Доброжелательный приветливый, внимательный капитан! Учёл наши пожелания! По ходу прогулки рассказывал интересные факты. Выбрали прогулку, чтобы было интересно подростку - в итоге довольны и взрослые, и ребенок! Спасибо Александру!
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Н
Не совсем понял кто такой организатор, оценка относится к сайту, с точки зрения исполнения все отлично. Александр и рассказывал и показывал и управлял отлично
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А
Всë очень понравилось. Хороший, быстрый катер. Отличные виды на Ярославль с воды. Куча впечатлений за приемлемые деньги.
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К
Очень понравилась прогулка на катере, прокатились и с ветерком и тихо вдоль красивых мест, посетили Томской монастырь-красивейшое место!
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С
Отличная прогулка на катере вместе гидом Светланой! Много интересной информации! И водитель Владимир весельчак)) спасибо большое за приятные впечатления!
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А
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К
Замечательный гид Светлана. Получили большое удовольствие от прогулки на катере. Спасибо
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Л
Замечательный гид Светлана. Получили большое удовольствие от прогулки на катере. Спасибо
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Всего 11 отзывов в Ярославле в категории "На катере"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На катере»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "На катере" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2026 год на катере, 11 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь