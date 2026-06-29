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Индивидуальная до 6 чел.

Водная прогулка и экскурсия по Ярославлю (не открыта навигация) Начало: Ул. Подзеленье, д. 3 «Насладиться красотой города за час О посещении города Ярославля задумываются многие, но немногие знают, что здесь можно прокатиться на катере по Волге»

Расписание: Экскурсию можно забронировать с 11 до 17 часов. Возможно и другое время, обговаривается с капитаном.