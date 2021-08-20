В путешествии вдоль берегов исторического центра вы взглянете на Ярославль с нового ракурса. Откроете красивые виды на памятники, узнаете о старообрядческих церквях, особенностях кремля и петровской мануфактуре, осмотрите крупнейший православный храм в мире по количеству сюжетов росписи. И в результате убедитесь, что наш средневековый красавец строился именно для восприятия с реки.

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Что вас ожидает

Ярославль с воды

Вы рассмотрите бывший Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, полюбуетесь ярославским ожерельем храмов и территорией Рубленого города. По пути я расскажу, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге; почему в городе никогда не было каменного кремля; в чем разница между рубленым городом, детинцем и деревянным кремлем. Покажу место древней ярославской крепости. А чуть позже вы увидите с лучшего ракурса старинную промышленную застройку Ярославской Большой мануфактуры и узнаете о целом городе в городе, основанном Петром Первым.

Храмы ярославских слобод

Подойдя к старинной Толчковской слободе, вы разгадаете еще одну загадку — сколько же на самом деле куполов на 15-купольном храме Иоанна Предтечи. Сойдя на берег, рассмотрите все внешние детали церкви, включенной в список ЮНЕСКО, а при желании, и интерьеры с росписями 17 века. Кстати, это крупнейший православный храм в мире по количеству сюжетов росписи — их там четыре тысячи! Затем отправитесь в Коровницкую слободу выяснять, откуда же в центре Ярославля старообрядческий комплекс храмов. Узнаете об отличиях изразцов от мозаики и об особенностях ярославской архитектуры. А также взглянете на прекрасную панораму Стрелки, где сливаются Которосль и Волга.

К концу речного вояжа вы научитесь выговаривать название реки Которосли и Которосльной набережной, узнаете всё о Волге и об особенностях возведения города в Средние века. Получите удовольствие от речных пейзажей и даже сможете немного загореть.

Организационные детали