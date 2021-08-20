Вдоль Ярославля на весельной лодке

Познакомиться с историей города и старинными храмами ярославских слобод в речном вояже по Которосли

4.5
6 отзывов
В путешествии вдоль берегов исторического центра вы взглянете на Ярославль с нового ракурса.

Откроете красивые виды на памятники, узнаете о старообрядческих церквях, особенностях кремля и петровской мануфактуре, осмотрите крупнейший православный храм в мире по количеству сюжетов росписи. И в результате убедитесь, что наш средневековый красавец строился именно для восприятия с реки.
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
Вдоль Ярославля на весельной лодке
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Что вас ожидает

Ярославль с воды

Вы рассмотрите бывший Спасо-Преображенский монастырь и Успенский собор, полюбуетесь ярославским ожерельем храмов и территорией Рубленого города. По пути я расскажу, почему Ярославль официально считается первым русским и первым христианским городом на Волге; почему в городе никогда не было каменного кремля; в чем разница между рубленым городом, детинцем и деревянным кремлем. Покажу место древней ярославской крепости. А чуть позже вы увидите с лучшего ракурса старинную промышленную застройку Ярославской Большой мануфактуры и узнаете о целом городе в городе, основанном Петром Первым.

Храмы ярославских слобод

Подойдя к старинной Толчковской слободе, вы разгадаете еще одну загадку — сколько же на самом деле куполов на 15-купольном храме Иоанна Предтечи. Сойдя на берег, рассмотрите все внешние детали церкви, включенной в список ЮНЕСКО, а при желании, и интерьеры с росписями 17 века. Кстати, это крупнейший православный храм в мире по количеству сюжетов росписи — их там четыре тысячи! Затем отправитесь в Коровницкую слободу выяснять, откуда же в центре Ярославля старообрядческий комплекс храмов. Узнаете об отличиях изразцов от мозаики и об особенностях ярославской архитектуры. А также взглянете на прекрасную панораму Стрелки, где сливаются Которосль и Волга.

К концу речного вояжа вы научитесь выговаривать название реки Которосли и Которосльной набережной, узнаете всё о Волге и об особенностях возведения города в Средние века. Получите удовольствие от речных пейзажей и даже сможете немного загореть.

Организационные детали

  • У нас есть все необходимые документы для управления маломерным судном
  • Каждому туристу выдаётся спасательный жилет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Которосльная набережная,47. Яхт-клуб «Арсенал»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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Д
20 авг 2021
Лодочка оказалось с современным бесшумным электромотором, веслами поработали только при ошвартовки.
Прекрасный гид с хорошим языком и навыками управления плавсредстом.
Город с воды, как его видели купцы, ещё прекрасней
М
14 июля 2021
Замечательно, особенно в такую жару - то, что надо. Мария отличный рассказчик и об истории и о современности. И послушали, и приобрели новые навыки, и искупались. Огромное спасибо!
Е
26 июня 2021
Очень познавательно, интересная подача информации, комфортное пребывание в лодке и приятное общение с экскурсоводом Марией. Спасибо!
С
16 авг 2020
Чудесная камерная экскурсия. Спокойно, размеренно, не суетно. Река Которосль порадовала кувшинками. Остановились около церкви в Толчковой слободе. Вышли на берег, посмотрели саму церковь, потом поплыли к Волге. Экскурсовод аккуратно управляла нашим судном, при этом рассказывала историю того, что видим вокруг. Нам понравилось.
У
18 июля 2020
Это была супер экскурсия, которая унесла нас на тихих волнах двух рек Волги и Которосли в давние времена, а рассказ гида добавил ярких картиной в нашу фантазию! Всем рекомендую! Вид с реки на город потрясающий!
Е
5 июля 2020
Во-первых, веселеной лодки не было. Экскурсовод позвонил и сказал, что экскурсия возможна только пешеходная или на машине. Видимо, название - это маркетинговый ход по привлечению внимания. Из заявленных 3 часов экскурсии экскурсия шла 2 часа. Видимо, экскурсовод торопился на следующую экскурсию. Вела экскурсию Елена (хотя должна была Ольга). Экскурсия походила на озвученный текст из Википедии: князья,половцы и храмы. В целом это обман за большие деньги. Если есть возможность убрать эту экскурсию из списка не будет потери. Ярославль прекрасный город, а такая презентация его портит.
Ольга
Ответ гида:
Уважаемая Елена, добрый день! На мой взгляд, ситуация сложилась несколько иная. Когда Вы оставили запрос на мою экскурсию на лодке, я Вам ответила, что, к сожалению, провести экскурсию лодочную в желаемое Вами время невозможно, так как это время уже забронировано другими путешественниками и в выходные дни очень плотное расписание. Поэтому я предложила Вам вариант отправиться на пешеходную экскурсию с моей коллегой гидом Леной, так как она была свободна в удобное для Вас время. Вы согласились на пешеходную экскурсию с Леной. Я обменяла Вас с ней телефонами. Я очень сожалею, что Вам не понравилась экскурсия гида Лены. Но, подчеркиваю, что гид Лена и её экскурсии от меня не зависят, я просто передавала Вам телефон коллеги.
В итоге, к сожалению, получилось так, что Вы написали отзыв на мою экскурсию, которую Вы не посетили! Вероятно, Вы хотели оставить отзыв на странице гида Лены… В любом случае, Лене Ваше мнение об экскурсии я обязательно передам. Также хочу отметить, что обзорная экскурсия по Ярославлю неразрывно связана с историей нашего города и историей России, поэтому не рассказать о князья и храмах гид не мог. Прошу прощение за сложившуюся ситуацию!

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