Об экскурсии Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида. Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.