Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю

Пешеходная экскурсия по Ярославлю: узнайте об истории и современной жизни города
Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида.

Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.
5
1 отзыв
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю

Описание экскурсии

Об экскурсии Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида. Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.

Вы сами выбираете дату и время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр города
  • Сувенирные лавки
Что включено
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
Экскурсия весьма занимательная и полезная. Буквально за час мне показали все основные магазины ярославских продуктов и сувениров. Рассказали о качестве и о том, как это все производится. Экскурсовод милая симпатичная девушка Алена. Очень вежливая и общительная. Отдельное ей спасибо за это. ❤️
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