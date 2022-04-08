Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю

Яркий, вкусный, ароматный, интересный - это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не

Индивидуальная
Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем.

Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида.

Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю
Самое лучшее заберу с собой! Шопинг-тур по Ярославлю

Что вас ожидает 🤩

  • Исторический центр города
  • Сувенирные лавки

Об экскурсии

Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида. Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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