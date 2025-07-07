Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида.
Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.
Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.
Описание экскурсииОб экскурсии Яркий, вкусный, ароматный, интересный – это всё про Ярославль! С такой стороны древний волжский город открывается не всем. Прогулку по старинному городу украсит увлекательный рассказ квалифицированного гида. Вы узнаете об истории и современной жизни некогда купеческого богатого города и сможете приобрести удивительные, прелестные и вкусные диковинки нашего края.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр города
- Сувенирные лавки
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Площадь Волкова, 1, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия весьма занимательная и полезная. Буквально за час мне показали все основные магазины ярославских продуктов и сувениров. Рассказали о качестве и о том, как это все производится. Экскурсовод милая симпатичная девушка Алена. Очень вежливая и общительная. Отдельное ей спасибо за это. ❤️
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