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Индивидуальная экскурсия по Ярославлю

5
1 отзыв
А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем.

Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица ⭐️ Золотого Кольца!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 2 700 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Исторические здания
  • Храмы и башни
  • Мосты и бульвары
  • Набережные
Нескучная экскурсия ⛳, которая будет интересна даже ярославцам
Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем. Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица ⭐️ Золотого Кольца!
Организационные детали
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
  • Стоимость экскурсии 🧭 указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю
Индивидуальная экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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