Что вы увидите
- Исторические здания
- Храмы и башни
- Мосты и бульвары
- Набережные
Нескучная экскурсия ⛳, которая будет интересна даже ярославцам
Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем. Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица ⭐️ Золотого Кольца!
Организационные детали
- Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
- Стоимость экскурсии 🧭 указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера.
Что входит
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др. ).
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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А-Тур
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