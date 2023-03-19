Нескучная экскурсия, которая будет интересна даже ярославцам Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем. Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица Золотого Кольца! Также, в ходе экскурсии, у вас будет уникальная возможность попробовать вкусные и сытные бутерброды с чёрной икрой! Организационные детали • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;

Стоимость экскурсии указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера.