Нескучная экскурсия ⛳, которая будет интересна даже ярославцам

Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем. Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица ⭐️ Золотого Кольца!

Организационные детали