Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем.
Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица Золотого Кольца!
Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица Золотого Кольца!
Описание экскурсии
Нескучная экскурсия, которая будет интересна даже ярославцам Покажем прошлое и настоящее города, порассуждаем о будущем. Посмотрим на исторические здания, храмы, башни, мосты, бульвары, набережные — всё это тысячелетний Ярославль — столица Золотого Кольца! Также, в ходе экскурсии, у вас будет уникальная возможность попробовать вкусные и сытные бутерброды с чёрной икрой! Организационные детали • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде;
Стоимость экскурсии указана ориентировочно и может меняться, уточняйте у менеджера.
По договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторические здания
- Храмы и башни
- Мосты и бульвары
- Набережные
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы (сувениры и др.).
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Прекрасный гид Виктория, провела экскурсию по историческому центру города. Очень интересно, не перегружено, доступная подача материала. Нашей семье 2 взрослых + ребенок 10 лет - всем было интересно и увлекательно. С удовольствием обратимся еще раз к Виктории, профессионал своего дела. Спасибо!
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Н
Прекрасный гид Виктория, провела экскурсию по историческому центру города. Очень интересно, не перегружено, доступная подача материала. Нашей семье 2 взрослых + ребенок 10 лет - всем было интересно и увлекательно. С удовольствием обратимся еще раз к Виктории, профессионал своего дела. Спасибо!
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С
Экскурсию по Ярославлю проводила гид Виктория. Очень интересно и увлекательно рассказала о городе. Даже дождливая погода не испортила впечатления. Захотелось ещё раз вернуться.
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С
Экскурсию по Ярославлю проводила гид Виктория. Очень интересно и увлекательно рассказала о городе. Даже дождливая погода не испортила впечатления. Захотелось ещё раз вернуться.
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К
Экскурсию по Ярославлю проводила гид Виктория. Очень интересно и увлекательно рассказала о городе. Даже дождливая погода не испортила впечатления. Захотелось ещё раз вернуться.
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С
Экскурсию по Ярославлю проводила гид Виктория. Очень интересно и увлекательно рассказала о городе. Даже дождливая погода не испортила впечатления. Захотелось ещё раз вернуться.
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