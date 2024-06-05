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трое взрослых и ребенок 2,5 лет на 3-х часовой экскурсии☝🏼, нужно было уложиться в период до дневного сна ребенка, да еще и пообедать, погода была непредсказуемо холодной, минус 1 и это 9 мая🤪🫣! Но Рашид учел всё, для остановки и рассказа выбирал места, где можно было спрятаться от ветра! Маршрут был очень грамотно спланирован, так, чтобы были остановки в местах (храмах, сувенирном магазине), где можно было согреться, чтобы продолжить экскурсию дальше. Сам маршрут интересный, а рассказ еще интереснее, что мы практически не заметили, как пролетело время. И если уж и поглядывали на часы, то в основном это из-за холода. Отличные знания истории и превосходная подача материала Рашидом располагают к тому, чтобы вернуться сюда еще раз. Благодарим за интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.