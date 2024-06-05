1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
«Вы увидите все самые интересные места Старого города: императорский путевой дворец, театр имени Волкова, Арсенальную башню, Казанский монастырь и «ярославскую Венецию»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
1.5 часа
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000₽ за всё до 7 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
«Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 18 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000₽ за всё до 17 чел.
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
- ООльга4 июня 2024Отличная экскурсия. Рашид проявил индивидуальный подход и внимание к нам в соответствии с обстоятельствами. А обстоятельства были непростые: нас было
- ААнастасия31 мая 2024Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
- ООльга29 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии Анна легко и познавательно рассказала об основных достопримечательностях города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
- ННаталья25 мая 2024Очень четко и грамотно
- ССветлана25 мая 2024Были на экскурсии 17 мая 2024г. Очень понравилось с какой любовью и интересом вела экскурсию Татьяна. Вместо заявленных 2х часов по итогу экскурсия длилась 3 часа. Татьяна нас не торопила, давала возможность насладиться городом. Огромное ей спасибо за экскурсию!
- ААнастасия23 мая 2024Рашид - прекрасный, вежливый экскурсовод, интересный рассказчик и собеседник, отвечал на все наши вопросы. Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про Ярославль, и пролетела она на одном дыхании, однозначно рекомендуем👍🏼
- ДДмитрий16 мая 2024Большое спасибо Рашиду за экскурсию. Знание материала и подача информации на высоком уровне. В ходе экскурсии он подробно рассказал о
- ММария11 мая 2024Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
- ЕЕлена1 мая 2024Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Старый город»
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Сейчас в Ярославле в категории "Старый город" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 658 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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