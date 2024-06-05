Экскурсии по Старому городу в Ярославле

Найдено 11 экскурсий в категории «Старый город» в Ярославле, цены от 2 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ярославль - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль - первое знакомство: исторический центр, Успенский собор, церковь Ильи Пророка
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, его архитектуру и легенды, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Волкова
Завтра в 14:00
11 июня в 09:30
3 340 за всё до 10 чел.
Ярославль - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
215 отзывов
Ярославль - первая встреча: путешествие в историю и архитектуру
Откройте для себя уникальный Ярославль: его историю, архитектуру и легенды в индивидуальной экскурсии, полной открытий
Начало: У Святых ворот Спасо-Преображенского монастыря
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Ярославль для новичков
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Ярославль для новичков: историческое путешествие по древним храмам
Откройте для себя уникальную историю Ярославля, прогуливаясь по его живописным набережным и древним храмам с профессиональным гидом
13 июня в 14:00
15 июня в 14:00
3 500 за всё до 10 чел.
Ярославль по-настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
175 отзывов
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250 за всё до 8 чел.
Многоликий Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Многоликий Ярославль»: путешествие в историю
Исследуйте Ярославль: от императорского величия до ярославской Венеции в уникальной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Богоявления
«Вы увидите все самые интересные места Старого города: императорский путевой дворец, театр имени Волкова, Арсенальную башню, Казанский монастырь и «ярославскую Венецию»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
4 000 за всё до 8 чел.
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.
Ярославль - город богатырей и воинов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Ярославль - город богатырей и воинов
Узнать старейший город России на «воинственной» пешеходной экскурсии
«Ярославль — один из старейших городов России, известный героическим прошлым»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 10 200 за всё до 10 чел.
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
11 часов
7 отзывов
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день
Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Начало: Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 18 чел.
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Из Ярославля - в Ростов Великий и Переславль-Залесский
Познакомиться с историей и главными памятниками старейших городов Золотого кольца
Начало: В городе Ярославль
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
23 000 за всё до 17 чел.
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
Чем славен Ярославль: авто-пешеходное путешествие
Насыщенная экскурсия по старинному городу - столице Золотого кольца
Начало: Пл. Советская
2 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Татьяна очень интересно рассказала нам о городе, факты и легенды, остались довольны прогулкой😇
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Ярославль - первая встреча
    Отличная экскурсия. Рашид проявил индивидуальный подход и внимание к нам в соответствии с обстоятельствами. А обстоятельства были непростые: нас было
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    трое взрослых и ребенок 2,5 лет на 3-х часовой экскурсии☝🏼, нужно было уложиться в период до дневного сна ребенка, да еще и пообедать, погода была непредсказуемо холодной, минус 1 и это 9 мая🤪🫣! Но Рашид учел всё, для остановки и рассказа выбирал места, где можно было спрятаться от ветра! Маршрут был очень грамотно спланирован, так, чтобы были остановки в местах (храмах, сувенирном магазине), где можно было согреться, чтобы продолжить экскурсию дальше. Сам маршрут интересный, а рассказ еще интереснее, что мы практически не заметили, как пролетело время. И если уж и поглядывали на часы, то в основном это из-за холода. Отличные знания истории и превосходная подача материала Рашидом располагают к тому, чтобы вернуться сюда еще раз. Благодарим за интересную экскурсию. Однозначно рекомендуем.

  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
    Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Ярославль по-настоящему
    Были на индивидуальной экскурсии Анна легко и познавательно рассказала об основных достопримечательностях города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
  • Н
    Наталья
    25 мая 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Очень четко и грамотно
  • С
    Светлана
    25 мая 2024
    Ярославль - первое знакомство
    Были на экскурсии 17 мая 2024г. Очень понравилось с какой любовью и интересом вела экскурсию Татьяна. Вместо заявленных 2х часов по итогу экскурсия длилась 3 часа. Татьяна нас не торопила, давала возможность насладиться городом. Огромное ей спасибо за экскурсию!
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Ярославль - первая встреча
    Рашид - прекрасный, вежливый экскурсовод, интересный рассказчик и собеседник, отвечал на все наши вопросы. Экскурсия очень понравилась, узнали много интересного про Ярославль, и пролетела она на одном дыхании, однозначно рекомендуем👍🏼
  • Д
    Дмитрий
    16 мая 2024
    Ярославль - первая встреча
    Большое спасибо Рашиду за экскурсию. Знание материала и подача информации на высоком уровне. В ходе экскурсии он подробно рассказал о
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    зарождении, развитии и становлении Ярославля. Проживая в Рыбинске и обучаясь в Ярославле в 80-х годах прошлого века мы поняли, что вся история города прошла мимо нас. Сейчас проживая в Твери и сравнивая - гордимся что жили на Ярославской земле. В городе исторический центр приведён в порядок, набережная, о. Даманский, р. Которосль - шикарные места для отдыха и пеших прогулок, ну и конечно история… Рашид вёл экскурсию увлекательно,ненавязчиво обращал наше внимание на самые интересные места на нашем маршруте, делился информацией (иногда эксклюзивной) и показал нам город каким он был в Золотые годы его расцвета. Спасибо Рашид за проведённое время, 3 часа прошли на одном дыхании.

  • М
    Мария
    11 мая 2024
    Экскурсия-квест для детей в Ярославле
    Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!
  • Е
    Елена
    1 мая 2024
    Семейный квест «Закоулки Ярославля»
    Очень понравилось. Валерия молодец. Заинтересовала и взрослых и детей. Узнали много нового и необычного. Очень приятные впечатления. 100%

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Старый город»

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  1. Ярославль - первое знакомство
  2. Ярославль - первая встреча
  3. Ярославль для новичков
  4. Ярославль по-настоящему
  5. Многоликий Ярославль
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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Старый город" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 2 300 до 23 000. Туристы уже оставили гидам 658 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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