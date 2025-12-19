читать дальше

для которых кузнечное дело стало частью жизни. Мы любим своё ремесло и умеем передавать его тем, кто приходит за впечатлениями и живым опытом. В нашей кузнице проходят индивидуальные экскурсии и мастер-классы по ковке — для детей, взрослых, семей и небольших компаний. Мы работаем с настоящими инструментами и даём гостям возможность почувствовать себя кузнецами: подержать молот, разжечь горн, раскалить металл и выковать вещь своими руками. Наши программы подходят как тем, кто хочет необычно провести время, так и тем, кто ищет глубокий, «осязаемый» опыт — без шоу, без бутафории, но с душой. Если вам близка идея настоящего ремесла, тепла, ручной работы и исторического духа — будем рады видеть вас у нас в кузнице!