Огонь, искры и металл, который оживает под вашим ударом, — приглашаем провести время по-настоящему необычно.
На расширенном мастер-классе вы создадите достаточно сложные кованые изделия и познакомитесь с работой традиционных и современных инструментов. Вас ждут «железные» игры, интерактив и памятные подарки.
Описание мастер-класса
- Мы встретимся у проходной старинной фабрики «Красный Перекоп» — кирпичного индустриального ансамбля времён Российской империи и СССР.
- Прогуляемся по территории, поговорим о промышленном наследии и истории места.
- Вы познакомитесь с традициями кузнечного дела.
- Мы расскажем, почему кузница была центром производства и важным элементом общества.
- Вы рассмотрите основные инструменты — горн, наковальню, молотки и клещи — и узнаете о физических процессах работы с металлом.
- Мы обсудим этапы создания кованых изделий, роль кузнечного ремесла в развитии городов и культурное значение кузницы в России.
- На мастер-классе вы попробуете сами управлять огнём и металлом и создадите кованый предмет под руководством мастера.
Как проходит мастер-класс
- После вводной части и инструктажа по технике безопасности вы сами подойдёте к горну, возьмёте в руки молот и выкуете сувенир — по желанию и с учётом физической подготовки.
- Вы сделаете кованый оберег, гвоздик и крючок. Либо 1–2 изделия посложнее: нож, подкову, ложку.
- Сыграем в метание топоров и подков или в игру «Забей гвоздь» — не беспокойтесь, это весело и безопасно — под контролем мастеров.
- Каждый участник в награду за честную работу получит памятную монету с гербом Ярославля.
- Завершим мастер-класс фотографией в кузнечном антураже и ответами на ваши вопросы.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт.
- Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками.
- Тем, кто хочет провести праздник необычно — принесите торт или другие угощения, а мы после мастер-класса накроем стол и организуем чай для участников.
Организационные детали
- В кузнице предусмотрена вся необходимая защитная экипировка: фартуки, очки и перчатки. Во время занятия строго соблюдаются правила безопасности.
- Возраст участников — от 7–10 лет. Дети помладше могут быть зрителями, при этом им потребуется дополнительное внимание со стороны родителей.
- Мы принимаем гостей с разной физической подготовкой. Если у вас есть особые физические или ментальные особенности, пожалуйста, сообщите нам заранее.
- Экскурсию и занятие для вас проведу я или другие опытные мастера нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 494 туристов
Я кузнец. С 2010 года моё дело — не только ковать металл, но и делиться ремеслом с теми, кто хочет прикоснуться к кузнечному искусству. Со мной работает команда мастеров — людей,
Входит в следующие категории Ярославля
