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Экскурсия по Ярославлю

4.9
18 отзывов
Александр С.
Александр С. – Гид из Ярославля
Прогулка 👣 по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с городскими легендами о князьях, купцах и простых посадских жителях – на этой экскурсии 🧭 вас ждут самые важные достопримечательности 🏛️ и интересные факты о Ярославле и его тысячелетней истории 📖.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ярославлю

Что вы увидите

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Стрелка
  • Успенский собор
  • Церковь Ильи Пророка
  • Волжская набережная
  • Казанский бульвар
  • Театр имени Ф. Волкова

Экскурсионная программа:

  • мы с вами увидим величественный Спасо-Преображенский собор;
  • посетим место основания города-Стрелку и возвышающийся над ней Успенский собор;
  • восхитимся красотой церкви Ильи Пророка;
  • прогуляемся по Волжской набережной, про которую ещё А. Н. Островский писал: «Набережная на Волге уж куда как хороша!»;
  • пройдёмся по бывшему Казанскому бульвару и увидим первый русский театр имени Ф. Волкова;
  • не забудем про гостиницу, где останавливался А. Дюма, и узнаем, что он написал про неё и ее хозяина в своих записках;
  • поговорим о влиянии масонов на строительство города, и многое-многое другое.
  • Экскурсия пешеходная, но в плохую погоду можно совместить с автомобильной на моём, либо Вашем транспорте. Начало экскурсии 🧭 в любом месте центральной части города на Ваше усмотрение.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты в музеи (по желанию)
  • Автомобиль (по договорённости)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ярославлю
Экскурсия по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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18 отзывов оставили туристы

Александр С. проводит ещё 4 экскурсии

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