Что вы увидите
- Спасо-Преображенский монастырь
- Стрелка
- Успенский собор
- Церковь Ильи Пророка
- Волжская набережная
- Казанский бульвар
- Театр имени Ф. Волкова
Экскурсионная программа:
- мы с вами увидим величественный Спасо-Преображенский собор;
- посетим место основания города-Стрелку и возвышающийся над ней Успенский собор;
- восхитимся красотой церкви Ильи Пророка;
- прогуляемся по Волжской набережной, про которую ещё А. Н. Островский писал: «Набережная на Волге уж куда как хороша!»;
- пройдёмся по бывшему Казанскому бульвару и увидим первый русский театр имени Ф. Волкова;
- не забудем про гостиницу, где останавливался А. Дюма, и узнаем, что он написал про неё и ее хозяина в своих записках;
- поговорим о влиянии масонов на строительство города, и многое-многое другое.
- Экскурсия пешеходная, но в плохую погоду можно совместить с автомобильной на моём, либо Вашем транспорте. Начало экскурсии 🧭 в любом месте центральной части города на Ваше усмотрение.
Что не входит
- Входные билеты в музеи (по желанию)
- Автомобиль (по договорённости)
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр С.
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Александр С. проводит ещё 4 экскурсии
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