Александр С. – Гид из Ярославля

Прогулка 👣 по Стрелке и набережной, посещение великолепных храмов и древних монастырей, знакомство с городскими легендами о князьях, купцах и простых посадских жителях – на этой экскурсии 🧭 вас ждут самые важные достопримечательности 🏛️ и интересные факты о Ярославле и его тысячелетней истории 📖.