Семейная квест-экскурсия по историческому центру Ярославля с играми и загадками.
Дети узнают о князе Ярославе, символе города-мишке, соберут ключ от города и познакомятся с историей через интерактивные задания.
Описание квеста
Ярославль для детей:
- ключ от города и озорные мишки.
- Приглашаем ребят и их родителей в весёлое приключение вместе с озорными мишками! Шаг за шагом вы будете раскрывать тайны древнего Ярославля через игры, легенды и встречи с героями прошлого. Станете участниками увлекательной истории, а в финале соберёте заветный ключ от города.
- Исторические загадки и легенды.
- На Богоявленской площади ребята познакомятся с князем Ярославом и получат от него письмо с первым заданием. У памятника мишке услышат легенду об основании города и узнают, почему именно медведь стал символом Ярославля. На Михайловом поле у часовни Казанской Богоматери разберутся в ратной истории и выяснят, кто стоял на этом поле в XVII веке.
- Городские тайны и финальный ключ.
- На Которосльной набережной участники отыщут границы древнего города, раскроют, где был торг и что там продавали. В Ярославском кремле найдут и исследуют его территорию, а у Успенского собора поговорят о колоколах и их значении. Завершится квест на Стрелке — месте слияния Волги и Которосли, где мы вместе соберём ключ и вернём его Ярославу Мудрому.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богоявленская площадь
- Памятник мишке
- Михайлово поле и часовня Казанской Богоматери
- Которосльная набережная
- Ярославский кремль
- Успенский собор и звонница
- Стрелка
Что включено
- Квест
- Сладкий сувенир
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1000 рублей
Завершение: Стрелка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
