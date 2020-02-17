5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Шаг за шагом исследовать город и открыть любопытные сюжеты о нем и о его жителях

Ольга
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Ольга – ваш гид
Познакомить детей с древнерусским Ярославлем и рассказать об истории нескучно? С радостью беру на себя эту задачу и приглашаю вас на авторскую прогулку-исследование.

Вместе мы изучим исторический центр от храмов до зданий в стиле модерн, от набережных до памятников.

Разгадаем загадки, откроем тайны старины и вспомним великих людей.
3250 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю

Что вас ожидает

Прогулка-исследование: о Ярославле нескучно
Спутниками квеста станут тайны старинных зданий и летописи древнего города. Но не переживайте: незапоминающихся дат и бесконечных имен не будет! Легким и понятным языком я расскажу о пути Ярославля, загадаю загадки и задам вопросы.

Прошлое оживет на фоне главных достопримечательностей. Вы полюбуетесь слиянием рек в парке на Стрелке, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля. Конечно, мы не пропустим храмы: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи Пророка.

Программа, адаптированная для возраста детей
Перед встречей вы напишете мне о составе вашей компании, и мы обсудим сложность заданий. В целом есть две варианта:

  • Программа для детей 8-12 лет: ребятам предстоит открыть 7 историй о Ярославле и ярославцах, попробовать себя в роли защитника крепости и средневекового архитектора. Почему историй 7? Примерно столько сюжетов воспринимается с удовольствием, но для особенно увлеченных слушателей у меня припасена еще парочка заданий!
  • Программа для ребят 13-17 лет — интерактивное знакомство с тысячелетним городом в контексте российской и мировой истории. Мы поговорим о Ярославле Смутного времени, расцвете в 17 веке и о драматичных событиях начала 20. Вспомним Ярослава Мудрого, Екатерину II, Николая Некрасова и другие имена. Любителям деталей и выпускникам, сдающим экзамены, я с удовольствием расскажу об основах источниковедения, топонимике, археологии и архитектурных стилях.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми любого возраста: программа 1 — с ребятами 8-12 лет, программа 2 — с учениками средней школы и старшеклассниками.

Я всегда готова скорректировать маршрут и темы рассказов по вашему запросу: например, экскурсию можно расширить и провести на вашем автомобиле, или помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ, наглядно открывая историю Древней Руси.

Организационные детали

  • В стандартном варианте это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
  • Мы осматриваем достопримечательности снаружи
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю
Семейная квест-прогулка по Ярославлю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Краевед, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

17 февраля 2020
И ребёнок (главный экскурсант), и родители смогли познакомиться с городом Ярославлем, узнать несколько интересных фактов из его истории и оценить красоту архитектуры исторического центра. Всё было здорово!
13 января 2020
Прекрасная экскурсия-квест для детей и взрослых! Огромная благодарность Ольге за интересные вопросы и факты о городе. Дети и взрослые в восторге))
5 января 2020
Ольга провела замечательную и незабываемую ночную квест-экскурсию с фонариком! Дети и взрослые в восторге! Спасибо!
4 января 2020
Экскурсия по Ярославлю понравилась.Гид грамотный, рассказывала интересно.Благодаря Ольги город очень понравился, приедем летом обязательно.
3 января 2020
Прекрасная экскурсия от замечательной Ольги!

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