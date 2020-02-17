5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Прогулка-исследование: о Ярославле нескучно

Спутниками квеста станут тайны старинных зданий и летописи древнего города. Но не переживайте: незапоминающихся дат и бесконечных имен не будет! Легким и понятным языком я расскажу о пути Ярославля, загадаю загадки и задам вопросы.

Прошлое оживет на фоне главных достопримечательностей. Вы полюбуетесь слиянием рек в парке на Стрелке, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля. Конечно, мы не пропустим храмы: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи Пророка.

Программа, адаптированная для возраста детей

Перед встречей вы напишете мне о составе вашей компании, и мы обсудим сложность заданий. В целом есть две варианта:

Программа для детей 8-12 лет : ребятам предстоит открыть 7 историй о Ярославле и ярославцах, попробовать себя в роли защитника крепости и средневекового архитектора. Почему историй 7? Примерно столько сюжетов воспринимается с удовольствием, но для особенно увлеченных слушателей у меня припасена еще парочка заданий!

: ребятам предстоит открыть 7 историй о Ярославле и ярославцах, попробовать себя в роли защитника крепости и средневекового архитектора. Почему историй 7? Примерно столько сюжетов воспринимается с удовольствием, но для особенно увлеченных слушателей у меня припасена еще парочка заданий! Программа для ребят 13-17 лет — интерактивное знакомство с тысячелетним городом в контексте российской и мировой истории. Мы поговорим о Ярославле Смутного времени, расцвете в 17 веке и о драматичных событиях начала 20. Вспомним Ярослава Мудрого, Екатерину II, Николая Некрасова и другие имена. Любителям деталей и выпускникам, сдающим экзамены, я с удовольствием расскажу об основах источниковедения, топонимике, археологии и архитектурных стилях.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми любого возраста: программа 1 — с ребятами 8-12 лет, программа 2 — с учениками средней школы и старшеклассниками.

Я всегда готова скорректировать маршрут и темы рассказов по вашему запросу: например, экскурсию можно расширить и провести на вашем автомобиле, или помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ, наглядно открывая историю Древней Руси.