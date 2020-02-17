5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Прогулка-исследование: о Ярославле нескучно
Спутниками квеста станут тайны старинных зданий и летописи древнего города. Но не переживайте: незапоминающихся дат и бесконечных имен не будет! Легким и понятным языком я расскажу о пути Ярославля, загадаю загадки и задам вопросы.
Прошлое оживет на фоне главных достопримечательностей. Вы полюбуетесь слиянием рек в парке на Стрелке, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля. Конечно, мы не пропустим храмы: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи Пророка.
Программа, адаптированная для возраста детей
Перед встречей вы напишете мне о составе вашей компании, и мы обсудим сложность заданий. В целом есть две варианта:
Семьям с детьми любого возраста: программа 1 — с ребятами 8-12 лет, программа 2 — с учениками средней школы и старшеклассниками.
Я всегда готова скорректировать маршрут и темы рассказов по вашему запросу: например, экскурсию можно расширить и провести на вашем автомобиле, или помочь старшеклассникам в подготовке к ЕГЭ, наглядно открывая историю Древней Руси.