5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Познакомить детей с тысячелетним Ярославлем и рассказать об истории нескучно? С радостью беру на себя эту задачу и приглашаю вас на авторскую прогулку-исследование. Вместе мы изучим исторический центр от древнерусских храмов до современных зданий, прогуляемся по живописным набережным и красивым площадям. Разгадаем загадки, откроем тайны старины и вспомним великих людей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 5 человек

Описание экскурсии

Прогулка-исследование: о Ярославле нескучно

Спутниками экскурсии станут тайны старинных зданий и хроники города. Но не переживайте: незапоминающихся дат и бесконечных имен не будет! Живым и доступным языком я расскажу о пути Ярославля, вместе будем искать ответы на исторические вопросы и разгадывать загадки.

Прошлое оживет на фоне главных достопримечательностей. Вы полюбуетесь нашей Стрелкой, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля. Конечно, мы не пропустим храмы: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи Пророка.

Программа, адаптированная для возраста детей

Перед встречей напишете мне о составе вашей компании, и мы обсудим сложность заданий. В целом есть два варианта:

Программа для семей с детьми 8-12 лет: ребятам предстоит открыть несколько историй о Ярославле и ярославцах, попробовать себя в роли средневекового архитектора, удачливого ярославского купца, защитника крепости.

Программа для семей с подростками 13-17 лет и взрослых — интерактивное знакомство с тысячелетним городом в контексте российской и мировой истории. Мы поговорим о Ярославле Смутного времени, расцвете в 17 веке и о драматичных событиях начала 20. Вспомним Ярослава Мудрого, Екатерину II, Николая Некрасова и другие имена. Любителям деталей я с удовольствием расскажу об основах источниковедения, топонимике, археологии, геральдике и архитектурных стилях.

Кому подойдет экскурсия

Семьям с детьми любого возраста: программа 1 — с ребятами 8-12 лет, программа 2 — с подростками и старшеклассниками.

Можно скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий и интересов: например, расширить экскурсию по времени, провести её на вашем автомобиле или организовать посещение музеев.

Организационные детали

Мы осматриваем достопримечательности снаружи

Если вы едете с детьми, при бронировании укажите их возраст, а также увлечения — по возможности скорректирую маршрут, чтобы всем было интересно

Экскурсию можно провести и для большего количества человек за доплату. Напишите при бронировании о составе вашей компании.

Если вас больше 5 человек, и вы — одна семья, сообщите об этом при бронировании

Путеводитель «Загадки древнего города»

Для семей с детьми 8-11 лет предлагаю авторский путеводитель, который я составляю индивидуально, по маршруту нашей экскурсии. Это цветные и черно-белые листы формата А4, файловая папка (стоимость 1800₽).

Путеводитель рекомендую:

— если ваши дети любят познавательные и творческие задания

— если вы считаете полезным для детей систематизацию информации, полученной на экскурсии, и согласны, что «повторенье — мать учения»

— если ваша семья после экскурсии обменивается впечатлениями, вспоминая достопримечательности и незаметные детали, истории правителей и обычных горожан

— если ваши родные и друзья ждут рассказов о вашем путешествии

Путеводитель многих привёл к исследованию истории своей семьи и родного города.