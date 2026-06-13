5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Шаг за шагом исследовать город и открыть любопытные сюжеты о нем и о его жителях
Познакомить детей с тысячелетним Ярославлем и рассказать об истории нескучно? С радостью беру на себя эту задачу и приглашаю вас на авторскую прогулку-исследование.
Вместе мы изучим исторический центр от древнерусских храмов до современных зданий, прогуляемся по живописным набережным и красивым площадям. Разгадаем загадки, откроем тайны старины и вспомним великих людей.
Спутниками экскурсии станут тайны старинных зданий и хроники города. Но не переживайте: незапоминающихся дат и бесконечных имен не будет! Живым и доступным языком я расскажу о пути Ярославля, вместе будем искать ответы на исторические вопросы и разгадывать загадки.
Прошлое оживет на фоне главных достопримечательностей. Вы полюбуетесь нашей Стрелкой, погуляете по набережным и уютным улочкам, найдете средневековые башни и дома времен губернского Ярославля. Конечно, мы не пропустим храмы: Николы Надеина, Рождества Христова, Ильи Пророка.
Программа, адаптированная для возраста детей
Перед встречей напишете мне о составе вашей компании, и мы обсудим сложность заданий. В целом есть два варианта:
Программа для семей с детьми 8-12 лет: ребятам предстоит открыть несколько историй о Ярославле и ярославцах, попробовать себя в роли средневекового архитектора, удачливого ярославского купца, защитника крепости.
Программа для семей с подростками 13-17 лет и взрослых — интерактивное знакомство с тысячелетним городом в контексте российской и мировой истории. Мы поговорим о Ярославле Смутного времени, расцвете в 17 веке и о драматичных событиях начала 20. Вспомним Ярослава Мудрого, Екатерину II, Николая Некрасова и другие имена. Любителям деталей я с удовольствием расскажу об основах источниковедения, топонимике, археологии, геральдике и архитектурных стилях.
Кому подойдет экскурсия
Семьям с детьми любого возраста: программа 1 — с ребятами 8-12 лет, программа 2 — с подростками и старшеклассниками.
Можно скорректировать маршрут с учётом ваших пожеланий и интересов: например, расширить экскурсию по времени, провести её на вашем автомобиле или организовать посещение музеев.
Организационные детали
Мы осматриваем достопримечательности снаружи
Если вы едете с детьми, при бронировании укажите их возраст, а также увлечения — по возможности скорректирую маршрут, чтобы всем было интересно
Экскурсию можно провести и для большего количества человек за доплату. Напишите при бронировании о составе вашей компании.
Если вас больше 5 человек, и вы — одна семья, сообщите об этом при бронировании
Путеводитель «Загадки древнего города»
Для семей с детьми 8-11 лет предлагаю авторский путеводитель, который я составляю индивидуально, по маршруту нашей экскурсии. Это цветные и черно-белые листы формата А4, файловая папка (стоимость 1800₽). Путеводитель рекомендую: — если ваши дети любят познавательные и творческие задания — если вы считаете полезным для детей систематизацию информации, полученной на экскурсии, и согласны, что «повторенье — мать учения» — если ваша семья после экскурсии обменивается впечатлениями, вспоминая достопримечательности и незаметные детали, истории правителей и обычных горожан — если ваши родные и друзья ждут рассказов о вашем путешествии Путеводитель многих привёл к исследованию истории своей семьи и родного города.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5065 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения и профессионализм.
Я историк, кандидат наук, внештатный экскурсовод музеев Ярославля. Веду семейный краеведческий клуб «Загадки древнего города», обожаю неспешные семейные экскурсии, вдохновляюсь вопросами и рассуждениями юных экскурсантов!
Зимой люблю посидеть в архиве — публикую находки и подбираю жемчужины для своих авторских экскурсий. А летом — жду встречи с вами в Ярославле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 293 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Чабан
Ольга очень профессиональный и творческий гид! Мы были с детьми! Все получили массу впечатлений! Если Вам нужен нескучный рассказ об истории Ярославля - вам к Ольге!!!
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Е
Евгения
Ольга прекрасный экскурсовод, большой профессионал. У нее очень много дополнительных материалов, которые помогают детям лучше усвоить информацию. Ольга умеет заинтересовать, мягко вернуть детей к рассказу, если они отвлеклись. После каждой читать дальшеуменьшить
смысловой части, кратко подытоживает, что дети узнали. В конце экскурсии ещё раз возвращается к пройденной информации. Также Ольга подсказала, какие ещё интересные места посетить и что дополнительно посмотреть и почитать. Остались под большим впечатлением.
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Светлана
Отличная экскурсия для детей и взрослых. Прогулка была наполнена интерактивности, призванными увлечь детей. Немного не хватило структуры в повествовании. В целом достойная экскурсия. Рекомендуем.
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Дарья
Потрясающая экскурсия! дочка осталась в полном восторге! очень рекомендую тем, кто путешествует с детьми❤️
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П
Потехина
Замечательная экскурсия для детей с родителями. Очень много интерактива у Ольги для детей. Мы и пазлы собирали, и рисовали, и были архитекторами, и искали артефакты. Вовлечение ребенка полностью в историю, где-то загадками, где-то вопросами, но не в формате экзамена. Родителям с детьми очень рекомендуем эту экскурсию. Огромное спасибо Ольге за увлекательно и познавательно проведенное время.
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С
Светлана
Очень интересная экскурсия. Была построена так, что было интересно и взрослым и детям. Для меня лучшим показателем является то, что через день дети помнили, что им рассказали и уже ориентировались в городе. Огромное спасибо Ольги.
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