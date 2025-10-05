читать дальше

им выбран интересный, что было очень удобно. Егор, очень много знающий о своём родном городе человек, по дороге в монастырь он нам рассказывал много интерестного о Ярославле. В Толгском монастыре, нам тоже очень понравилось, очень хорошее, намоленое место. Егор завел нас в монастырь через "царские ворота", провел нас по всему монастырю,рассказал много интересного о самом монастыре и людях служивших и сейчас служащих в нем. Всё было очень интересно, хотелось бы подольше находиться там, маловато 2 часа для такого места, даже несмотря на ту плохую погоду… Спасибо большое Егору за эту запоминающуюся экскурсию в это замечательное место!!! Выражаем ему огромную бладарность!!! Ольга и Сергей (г. Москва).