Посетите Свято-Введенский Толгский монастырь — древнюю обитель на берегу Волги.
Вы увидите чудотворную икону, кедровый сад и познакомитесь с историей и современной жизнью одной из главных святынь Ярославской земли.
Описание экскурсии
Толгский монастырь:
- древняя обитель на Волге.
- Приглашаем вас посетить одну из главных святынь Ярославской земли — Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Эта древняя обитель, основанная в XIV веке, славится своей богатой историей, уникальной архитектурой и чудотворной иконой Толгской Богоматери. Вы познакомитесь с жизнью монастыря, увидите знаменитый кедровый сад и узнаете о связи Ярославля с мировой историей.
- История и святыни.
- Монастырь был основан в 1314 году и на протяжении веков являлся важным духовным центром. Здесь хранится чудотворная икона Толгской Богоматери, к которой стекаются паломники со всей России. Вы увидите Святые ворота, через которые проходили русские цари, и узнаете историю обретения иконы.
- Архитектура и природа.
- На территории монастыря вас ждут уникальные храмы, кедровый сад с двумя сотнями деревьев, а также живописные виды на Волгу. Вы посетите «Эдемский сад» — место второго обретения иконы, и увидите церковь Нерукотворного Образа Спасителя на противоположном берегу.
- Современная жизнь обители.
- Вы познакомитесь с современным укладом жизни монастыря: подсобным хозяйством, мастерскими, гостиницей для паломников. У вас будет возможность отведать блюда монастырской кухни в трапезной и приобрести сувениры в лавке.
Ежедневно, время по согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Свято-Введенский Толгский монастырь
- Святые ворота
- Чудотворная икона Толгской Богоматери
- Кедровая роща («Эдемский сад»)
- Церковь Нерукотворного Образа Спасителя
- Павловская берёзовая роща (место съёмок фильма 1913 года)
- Монастырское подсобное хозяйство
- Монастырская трапезная
- Сувенирная лавка
- Заволжский район и мосты через Волгу
- Панорамная площадка
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
5 окт 2025
Необыкновенно красивый монастырь, Украшение Волги в окрестностях Ярославля.
Спасибо нашему экскурсоводу Егору за интересный, эмоциональный рассказ. Приятно, когда люди любят свой горд и стараются, чтобы и другие его полюбили
Н
Надежда
19 июн 2025
Замечательная экскурсия, прекрасный экскурсовод Ирина. Большое спасибо.
М
Мария
9 июн 2025
Отлична экскурсия! Спасибо огромное Ирине!
Е
Елена
18 мая 2025
Ирина - очень хороший экскурсовод. Обширные знания сочетаются с деликатной подачей материала. Замечательная поездка. Самые лучшие впечатления. Монастырь прекрасный. Всем, кто не был, очень рекомендуем посетить.
Т
Татьяна
3 мая 2025
Экскурсия понравилась, интересно, красиво, комфортно. Спасибо Ирине.
Е
Екатерина
20 апр 2025
Отличная экскурсия в древний монастырь! Спасибо Ирине за интересный рассказ об истории и сегодняшнем дне этого святого места!
Е
Елена
23 мар 2025
Очень понравилась экскурсия, замечательный гид, красивейшие места. Рекомендую посетить.
Е
Елена
22 ноя 2024
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Егору за увлекательную поездку. Узнали очень много нового и интересного об Ярославле по пути в монастырь. В самом монастыре Егор нам рассказал всю историю данной обители. Толгский монастырь нам очень понравился. Красивое, светлое и уютное место, которое действительно похоже на кусочек рая на земле
М
Максим
15 окт 2024
Очень интересная и познавательная экскурсия. И погода тоже не подвела!!!
С
Светлана
2 окт 2024
Прекрасная экскурсия в Толгский монастырь! Егор отличный гид! Было очень интересно, узнали много нового. Рекомендую всем эту экскурсию с Егором, будет очень увлекательно.
Д
Дмитрий
29 июл 2024
гид-Егор Парфенов. красава мужик. все показал подробно и показал монастырь. рекомендуем
О
Ольга
26 июл 2024
Прекрасная поездка в Толгский монастырь.
Егор забрал нас с места встречи в Ярославле. По дороге он рассказал об истории города. Во время экскурсии мы осмотрели территорию монастыря, прогулялись по кедровой роще, узнали и увидели много нового, благодаря Егору.
Спасибо огромное,
В
Владимир
5 июн 2024
Всё отлично, всё понравилось. Спасибо экскурсоводу Егору, много интересной информации, всем советуем.
К
Карандин
14 мая 2024
Ездили в Толгский монастырь с гидом Парфенковым Егором, на авто гида. Гид забрал нас с места проживания и потом доставил в музей (куда мы его попросили), да и маршрут был
О
Ольга
29 апр 2024
Отзыв об экскурсии:понравился экскурсовод, его личное отношение к истории Ярославля и исторический материал, ездили в Вербное воскресенье, посетили территорию монастыря, приложились к древней святыне Ярославской земли-Толгской иконе Бржьей Матери Умиление. Рекомендуем Егора всем, кто интересуется историей Ярославля.
С уважением, Ольга, Владимир из Москвы и Ольга из Ярославля.
