факты, рассказы о быте жителей древности, о всех достопримечательностях, которые нам попадались по дороге и даже очень много всего занимательного про местных животных. В конце экскурсии рассказала нам что еще обязательно стоит посмотреть в Ярославле и куда сходить покушать. Всю поездку слушали на одном дыхании- увлекательно, весело и с юмором. А общем, получилась экскурсия два в одном- и про Ярославль и про удивительное Вятское. Это село нужно увидеть всем, кто хочет хотя бы на мгновение прикоснуться к истокам.