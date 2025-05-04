На несколько часов мы покинем Ярославль и отправимся к городам и селам его области.
Увидим белокаменный кремль Ростова Великого, познакомимся с торговым промыслом Вятского или прогуляемся по колоритным улицам Рыбинска. Выбирайте приглянувшуюся локацию и отправляйтесь в путешествие.
Описание экскурсииВокруг Ярославля В нескольких километрах от Ярославля можно найти колоритные города и села. Они знамениты своими старинными улочками, торговыми рядами и древними монастырями. И все это — на фоне невероятных пейзажей. На несколько часов вы отправитесь в:
- Ростов Великий на берегу озера Неро, окруженный кремлем.
- Вятское — село торговцев, превратившееся в музей под открытым небом.
- Рыбинск, где расположились аутентичные постройки XVIII-XIX веков и католический костел. Выбирайте приглянувшееся место и отправляйтесь в путешествие по Ярославской области!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ростов Великий:
- Ростовский Кремль
- Озеро Неро
- Торговые ряды
- Спасо-Яковлевский монастырь
- Cтаринные валы
- Вятское:
- Церковь Воскресения Христова
- Музей русской предприимчивости
- Музей Кухонной Машинерии
- Ерехтанский целебный источник
- Рыбинск:
- Улица Крестовая
- Спасо-Преображенский собор
- Волжская набережная
- Усадьба Михалковых
- Резной палисад дома художников
- Польский костёл
- Рыбинские рыбы
- Хлебная биржа
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
- Посещение объектов по программе (опционально)
Что не входит в цену
- Посещение объектов по программе (опционально)
- Питание
- Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5

А
Александра
4 мая 2025
От экскурсии остались в восторге. У нас была гид Алена, это наверное лучший экскурсовод, который мне встречался: очень грамотная и связанная речь, удивительный кругозор- рассказывала нам очень много интересного: исторические
Е
Елена
29 июн 2024
Огромное спасибо Ладе!!!! Не в первый раз пользуюмся её услугами как гида! Потрясающий профессионал! Огромное количество очень интересной информации!!!! Надеюсь, это не последняя наша встреча! СПАСИБО! 😀👏👏👏👏👏
