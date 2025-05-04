Мои заказы

В Ростов Великий, Вятское или Рыбинск (на транспорте туриста)

В Ростов Великий, Вятское или Рыбинск
На несколько часов мы покинем Ярославль и отправимся к городам и селам его области.

Увидим белокаменный кремль Ростова Великого, познакомимся с торговым промыслом Вятского или прогуляемся по колоритным улицам Рыбинска. Выбирайте приглянувшуюся локацию и отправляйтесь в путешествие.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Вокруг Ярославля В нескольких километрах от Ярославля можно найти колоритные города и села. Они знамениты своими старинными улочками, торговыми рядами и древними монастырями. И все это — на фоне невероятных пейзажей. На несколько часов вы отправитесь в:
  • Ростов Великий на берегу озера Неро, окруженный кремлем.
  • Вятское — село торговцев, превратившееся в музей под открытым небом.
  • Рыбинск, где расположились аутентичные постройки XVIII-XIX веков и католический костел. Выбирайте приглянувшееся место и отправляйтесь в путешествие по Ярославской области!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ростов Великий:
  • Ростовский Кремль
  • Озеро Неро
  • Торговые ряды
  • Спасо-Яковлевский монастырь
  • Cтаринные валы
  • Вятское:
  • Церковь Воскресения Христова
  • Музей русской предприимчивости
  • Музей Кухонной Машинерии
  • Ерехтанский целебный источник
  • Рыбинск:
  • Улица Крестовая
  • Спасо-Преображенский собор
  • Волжская набережная
  • Усадьба Михалковых
  • Резной палисад дома художников
  • Польский костёл
  • Рыбинские рыбы
  • Хлебная биржа
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Посещение объектов по программе (опционально)
Что не входит в цену
  • Посещение объектов по программе (опционально)
  • Питание
  • Личные расходы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Александра
4 мая 2025
От экскурсии остались в восторге. У нас была гид Алена, это наверное лучший экскурсовод, который мне встречался: очень грамотная и связанная речь, удивительный кругозор- рассказывала нам очень много интересного: исторические
читать дальше

факты, рассказы о быте жителей древности, о всех достопримечательностях, которые нам попадались по дороге и даже очень много всего занимательного про местных животных. В конце экскурсии рассказала нам что еще обязательно стоит посмотреть в Ярославле и куда сходить покушать. Всю поездку слушали на одном дыхании- увлекательно, весело и с юмором. А общем, получилась экскурсия два в одном- и про Ярославль и про удивительное Вятское. Это село нужно увидеть всем, кто хочет хотя бы на мгновение прикоснуться к истокам.

Е
Елена
29 июн 2024
Огромное спасибо Ладе!!!! Не в первый раз пользуюмся её услугами как гида! Потрясающий профессионал! Огромное количество очень интересной информации!!!! Надеюсь, это не последняя наша встреча! СПАСИБО! 😀👏👏👏👏👏

