Специальная детская экскурсия ⛳ по Ярославлю

Это экскурсия в формате диалога, она интерактивна, патриотична и продумана так, чтобы ваши дети на экскурсии 🧭 не заскучали.

На этой экскурсии изразцы мы будем трогать, делать догадки об истории 📖 храмов, будем считать, отвечать на каверзные вопросы. Делать всё, чтобы пребывание в Ярославле вашему ребёнку запомнилось.

На нашей экскурсии мы побываем там, где когда-то был ярославский кремль, порассуждаем о старине и современности.

Опции, которые вы можете выбрать, помимо экскурсии (за дополнительную плату):

сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля

посещение какао-бара с дегустацией или мастер-классом

посещение планетария

прокатимся на Колесе Обозрения

пойдём в музей 🖼 пряника, узнавать всё про историю русских сладостей

заглянем в музей мишки на увлекательную экскурсию

Организационные детали