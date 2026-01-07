На экскурсии найдём, чем увлечь вашего ребёнка или целую толпу детей: будем трогать изразцы, отвечать на каверзные вопросы экскурсовода, посоветуем лучшие музея для посещения с детьми, покажем, где купить самые-самые натуральные ярославские сладости! А в конце нашей прогулки ваши маленькие путешественники увезут с собой призы и сертификаты, заранее подготовленные нами!
Описание экскурсииДетская экскурсия по Ярославлю Это экскурсия в формате диалога, она интерактивна, патриотична и продумана так, чтобы ваши дети на экскурсии не заскучали. На этой экскурсии мы будем трогать изразцы, строить догадки об истории храмов, будем считать, отвечать на каверзные вопросы. Делать всё, чтобы пребывание в Ярославле вашему ребёнку запомнилось. На нашей экскурсии мы побываем там, где когда-то был ярославский кремль, порассуждаем о старине и современности. Опции, которые вы можете выбрать, помимо экскурсии (за дополнительную плату):
- сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля • заглянем в музей Шоу-макет Золотое кольцо понаблюдать за жизнью городов популярного туристического маршрута или же распишем яркий изразец, который вы заберете с собой на память из тысячелетнего города Организационные детали • Маршрут экскурсии составляет порядка 1-1,5 км. по историческому центру города.
- Данная экскурсия рассчитана на школьный возраст от 8 до 12 лет.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде — это залог отличного настроения на экскурсии!
По договорённости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вечный огонь
- Успенский собор
- Ярославская Стрелка
- Рубленый город
- Набережная
- Храм Ильи Пророка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- По желанию:
- Сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля
- Музей Шоу-макет Золотое кольцо
- Мастер-класс по росписи
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 105 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Отличная экскурсия! Очень рекомендую гида Алёну, провела индивидуальную экскурсию для двух взрослых и двух детей очень увлекательно и познавательно!
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Е
Гид Керим отлично провёл экскурсию для детей. Возраст детей 8-12 лет. Продолжительность экскурсии составила ~2 часа. Прошлись по историческому центру. Керим показывал фото мест, как они выглядели раньше для сравнения с современностью. Были задания для деток. Было интересно и детям, и взрослым
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Е
У нас была прекрасная гид Алена!
Это была нескучная история, с интересными фактами и активностями для детей.
Мы, взрослые, тоже узнали о Ярославле новое и запоминающееся.
Спасибо!
Это была нескучная история, с интересными фактами и активностями для детей.
Мы, взрослые, тоже узнали о Ярославле новое и запоминающееся.
Спасибо!
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А
Очень понравилась экскурсия! Были с четырьмя детьми от 7 до 12 лет и двое взрослых. Экскурсия проходит по самому центру Ярославля, позволила ознакомиться с историей, основными историческим объектами, а также
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Г
Восторг! Нам проводила экскурсию Алена - и мы и дети 11 и 14 лет очень довольны! Гуляли по историческому центру, любовались красотой города и узнали много нового! Экскурсовод потрясающий! Молодая,
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Е
Экскурсия для детей по Ярославлю очень понравилась! В этом конечно же заслуга экскурсовода Кирилла! Очень увлёк детей, (и взрослых), 2 часа пролетели незаметно, не скучно, очень интересно. Кирилл всегда был в диалоге с детьми, задавал вопросы и давал задания. Дочка сказала, что это лучший экскурсовод, из которых она видела))
Рекомендую, если вы хотите узнать историю города в увлекательной и нестандартной подаче👍🏻
Рекомендую, если вы хотите узнать историю города в увлекательной и нестандартной подаче👍🏻
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