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Ярославль для детей

5
1 отзыв
А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
На экскурсии 🧭 найдём, чем увлечь вашего ребёнка или целую толпу детей: будем трогать изразцы, отвечать на каверзные вопросы экскурсовода, посоветуем лучшие музея для посещения с детьми, покажем, где купить самые-самые натуральные ярославские сладости! А в конце нашей прогулки ваши маленькие путешественники увезут с собой призы и сертификаты, заранее подготовленные нами!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Ярославль для детей
Ярославль для детей

Что вы увидите

  • Вечный огонь
  • Успенский собор
  • Ярославская Стрелка
  • Рубленый город
  • Набережная
  • Казанская часовня
  • Храм Ильи Пророка
Специальная детская экскурсия ⛳ по Ярославлю
Это экскурсия в формате диалога, она интерактивна, патриотична и продумана так, чтобы ваши дети на экскурсии 🧭 не заскучали.
На этой экскурсии изразцы мы будем трогать, делать догадки об истории 📖 храмов, будем считать, отвечать на каверзные вопросы. Делать всё, чтобы пребывание в Ярославле вашему ребёнку запомнилось.
На нашей экскурсии мы побываем там, где когда-то был ярославский кремль, порассуждаем о старине и современности.

Опции, которые вы можете выбрать, помимо экскурсии (за дополнительную плату):

  • сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля
  • посещение какао-бара с дегустацией или мастер-классом
  • посещение планетария
  • прокатимся на Колесе Обозрения
  • пойдём в музей 🖼 пряника, узнавать всё про историю русских сладостей
  • заглянем в музей мишки на увлекательную экскурсию
Организационные детали
  • Маршрут экскурсии составляет порядка 1-1, 5 км по историческому центру города.
  • Острой необходимости в использовании авто нет, эта экскурсия может быть пешей.
  • Пожалуйста, одевайтесь по погоде — это залог отличного настроения на экскурсии!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • <b>По желанию:</b>
  • Сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля
  • Какао-бар с дегустацией или мастер-классом
  • Посещение планетария
  • Колесо Обозрения
  • Музей мишки (по желанию)
  • Музей истории пряника (по желанию)
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 Советская площадь
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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1 отзыв оставили туристы

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