Специальная детская экскурсия ⛳ по Ярославлю
Это экскурсия в формате диалога, она интерактивна, патриотична и продумана так, чтобы ваши дети на экскурсии 🧭 не заскучали.
На этой экскурсии изразцы мы будем трогать, делать догадки об истории 📖 храмов, будем считать, отвечать на каверзные вопросы. Делать всё, чтобы пребывание в Ярославле вашему ребёнку запомнилось.
На нашей экскурсии мы побываем там, где когда-то был ярославский кремль, порассуждаем о старине и современности.
Опции, которые вы можете выбрать, помимо экскурсии (за дополнительную плату):
- сертификаты, удостоверяющие посещение Ярославля
- посещение какао-бара с дегустацией или мастер-классом
- посещение планетария
- прокатимся на Колесе Обозрения
- пойдём в музей 🖼 пряника, узнавать всё про историю русских сладостей
- заглянем в музей мишки на увлекательную экскурсию
Организационные детали
- Маршрут экскурсии составляет порядка 1-1, 5 км по историческому центру города.
- Острой необходимости в использовании авто нет, эта экскурсия может быть пешей.
- Пожалуйста, одевайтесь по погоде — это залог отличного настроения на экскурсии!