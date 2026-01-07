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П Полина Отличная экскурсия! Очень рекомендую гида Алёну, провела индивидуальную экскурсию для двух взрослых и двух детей очень увлекательно и познавательно! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Елена Гид Керим отлично провёл экскурсию для детей. Возраст детей 8-12 лет. Продолжительность экскурсии составила ~2 часа. Прошлись по историческому центру. Керим показывал фото мест, как они выглядели раньше для сравнения с современностью. Были задания для деток. Было интересно и детям, и взрослым Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина У нас была прекрасная гид Алена!

Это была нескучная история, с интересными фактами и активностями для детей.

Мы, взрослые, тоже узнали о Ярославле новое и запоминающееся.

Спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна читать дальше уменьшить скорректировать наши планы. Рекомендую эту экскурсию в самом начале путешествия. Часть информации давалась в игровой форме, благодаря чему дети были заинтересованы на протяжении всей экскурсии. Было интересно, занимательно и познавательно и взрослым. Остались очень довольны. Спасибо Алёне! Очень понравилась экскурсия! Были с четырьмя детьми от 7 до 12 лет и двое взрослых. Экскурсия проходит по самому центру Ярославля, позволила ознакомиться с историей, основными историческим объектами, а также Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Г Галина читать дальше уменьшить энергичная и чувствует людей. Были нам и задания разные, которые завставляют подумать, а с другой стороны дают возможность присесть и отдохнуть;)

Также Алена дала хорошие советы и подсказки для нашего дальнейшего отдыха. Спасибо огромное! Восторг! Нам проводила экскурсию Алена - и мы и дети 11 и 14 лет очень довольны! Гуляли по историческому центру, любовались красотой города и узнали много нового! Экскурсовод потрясающий! Молодая, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет