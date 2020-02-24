5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Край великолепных храмов, нарядных изразцов, самолепных пельмешек и вкусных пряников — уверена, вы и ваши дети полюбите наш древний город! Легко и увлекательно я расскажу о прошлом Ярославля и о его жителях. В программе прогулка по живописной набережной, а также красочный макет Золотого кольца или мастер-класс по росписи изразца

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Ярославль и ярославцы

Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился; какая рыба в ней водится; как быть, когда город на двух берегах расположен, а мостов нет. Вы увидите самый длинный памятник Ярославля и услышите, чем славен город — земля доблести и купеческая столица России. А еще я с радостью помогу подобрать ключик к ярославцам — с нами непросто, зато точно не скучно!

Музейные приключения

Вы и ваши юные путешественники проведут три часа без незапоминающихся дат и выдержек из учебников. Я буду задавать детям вопросы, которые помогут им узнать и запомнить Ярославль, поделюсь лучшими интересностями. Для этой цели отправимся в наши чудесные музеи. Их количество (1 или 2) зависят от вашего ритма и интересов.

В историческом здании узнаем про местный промысел, что встречается почти на каждой улице, украшает здания на каждой площади. Своими руками вы распишете изразец и увезёте его с собой на память о посещении.

«Шоу-макет Золотое кольцо» — интерактивный музей, где города известного туристического маршрута живут, всё двигается и сверкает:)

Дегустация ярославского шоколада с напитком

Роспись пряника для самых творческих сладкоежек

Кому подойдет экскурсия

Юным путешественникам, но взрослым тоже будет интересно — я рассказываю много важного о Ярославле, но адаптирую прогулку под каждую группу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсия рассчитана на школьный возраст от 8 до 12 лет

При заказе, пожалуйста, указывайте количество и детей, и взрослых

По умолчанию в стоимость входит посещение одного музея + экскурсия, посещение второго музея возможно за дополнительную плату.

Дополнительная опция

По вашему желанию можно добавить интерактив (гиды-актеры в образе купчихи, которые нас неожиданно посещают на маршруте), а также подарить детям грамоты, подтверждающие посещение древнего града Ярослава. Эти услуги оплачиваются дополнительно: 1500 ₽/игра одного актёра; грамота — 100 ₽ за каждую (доступно при заказе минимум за 2 дня).

А также подарки для ваших детей в соответствии с возрастом:

— эксклюзивный мягкий мишка ручной работы 700 ₽/штука), мишка с

рюкзачком (750 ₽/штука)

— шоколад молочный кондитерской фабрики города с более чем вековой

историей (200 ₽/штука)

— раскраска про достопримечательности России (500 ₽/штука)

— книги про Ярославль (от 650 ₽/штука)