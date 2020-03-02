5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ярославль и ярославцы
Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился; какая рыба в ней водится; как быть, когда город на двух берегах расположен, а мостов нет. Вы увидите самый длинный памятник Ярославля и услышите, чем славен город — земля доблести и купеческая столица России. А еще я с радостью помогу подобрать ключик к ярославцам — с нами непросто, зато точно не скучно!
Музейные приключения
Вы и ваши юные путешественники проведут три часа без незапоминающихся дат и выдержек из учебников. Я буду задавать детям вопросы, которые помогут им узнать и запомнить Ярославль, поделюсь лучшими интересностями. Для этой цели отправимся в наши чудесные музеи. Их количество (1 или 2) зависят от вашего ритма и интересов.
Юным путешественникам, но взрослым тоже будет интересно — я рассказываю много важного о Ярославле, но адаптирую прогулку под каждую группу.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Дополнительная опция
По вашему желанию, можно добавить интерактив (гиды-актеры в образах купчихи и археолога, которые нас неожиданно посещают на маршруте), а также подарить детям грамоты, удостоверяющие посещение древнего града Ярослава. Эти услуги оплачиваются дополнительно: 1000 руб./игра одного актёра; грамота — 50 руб. за каждую (доступно при заказе минимум за 2 дня).