5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Ярославль и ярославцы

Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился; какая рыба в ней водится; как быть, когда город на двух берегах расположен, а мостов нет. Вы увидите самый длинный памятник Ярославля и услышите, чем славен город — земля доблести и купеческая столица России. А еще я с радостью помогу подобрать ключик к ярославцам — с нами непросто, зато точно не скучно!

Музейные приключения

Вы и ваши юные путешественники проведут три часа без незапоминающихся дат и выдержек из учебников. Я буду задавать детям вопросы, которые помогут им узнать и запомнить Ярославль, поделюсь лучшими интересностями. Для этой цели отправимся в наши чудесные музеи. Их количество (1 или 2) зависят от вашего ритма и интересов.

В музее пряника ребята узнают об истории и особенностях этого лакомства, а после всех ждет чаепитие с 4 видами пряников.

Музей «Мой любимый мишка» очарует старинными игрушками, с некоторыми из которых можно поиграть — здесь я объясню, почему косолапый стал символом Ярославля.

Музеи можно заменить на планетарий, посвящённый знаменитой ярославне Валентине Терешковой, или покататься на колесе обозрения, узнавая о местах, которые видны с высоты.

Кому подойдет экскурсия

Юным путешественникам, но взрослым тоже будет интересно — я рассказываю много важного о Ярославле, но адаптирую прогулку под каждую группу.