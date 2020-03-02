5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей пряника и мишек

Алёна
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Алёна – представитель гидов
Край великолепных храмов, нарядных изразцов, самолепных пельмешек и вкусных пряников — уверена, вы и ваши дети полюбите наш древний город! Легко и увлекательно я расскажу о прошлом Ярославля и о его жителях.

В программе музей пряника с чаепитием, прогулка по живописной набережной и встреча с плюшевыми символами города.
От 3800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 19 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 20 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии5 отзывов
4.8
Ярославль для детей
Ярославль для детей

Что вас ожидает

Ярославль и ярославцы
Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился; какая рыба в ней водится; как быть, когда город на двух берегах расположен, а мостов нет. Вы увидите самый длинный памятник Ярославля и услышите, чем славен город — земля доблести и купеческая столица России. А еще я с радостью помогу подобрать ключик к ярославцам — с нами непросто, зато точно не скучно!

Музейные приключения
Вы и ваши юные путешественники проведут три часа без незапоминающихся дат и выдержек из учебников. Я буду задавать детям вопросы, которые помогут им узнать и запомнить Ярославль, поделюсь лучшими интересностями. Для этой цели отправимся в наши чудесные музеи. Их количество (1 или 2) зависят от вашего ритма и интересов.

  • В музее пряника ребята узнают об истории и особенностях этого лакомства, а после всех ждет чаепитие с 4 видами пряников.
  • Музей «Мой любимый мишка» очарует старинными игрушками, с некоторыми из которых можно поиграть — здесь я объясню, почему косолапый стал символом Ярославля.
  • Музеи можно заменить на планетарий, посвящённый знаменитой ярославне Валентине Терешковой, или покататься на колесе обозрения, узнавая о местах, которые видны с высоты.

Кому подойдет экскурсия

Юным путешественникам, но взрослым тоже будет интересно — я рассказываю много важного о Ярославле, но адаптирую прогулку под каждую группу.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды.

Дополнительная опция
По вашему желанию, можно добавить интерактив (гиды-актеры в образах купчихи и археолога, которые нас неожиданно посещают на маршруте), а также подарить детям грамоты, удостоверяющие посещение древнего града Ярослава. Эти услуги оплачиваются дополнительно: 1000 руб./игра одного актёра; грамота — 50 руб. за каждую (доступно при заказе минимум за 2 дня).

Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей
Ярославль для детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алёна
Алёна
Всем привет! Мне 28, и я ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества Охраны Памятников Истории и Культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
2 марта 2020
Отличная прогулка;) отличный гид - Даша! Шикарный город!!!
24 февраля 2020
Хотелось поблагодарить создателей данной экскурсии и нашего гида Алену. Девушка молодец, увлекательно рассказывает о своем городе, также заинтересовала нашего ребенка 8лет вначале экскурсии. Т.к. экскурсия долгая, под конец ребенок просто устал и уже не хотел отвечать на вопросы))) Нас подвела погода, было холодно, но спасло то, что были посещения в музеи. Очень понравился музей пряников. Даже помяли тесто и уложили его в специальные формы. Так же было чаепитие с разными пряниками, после которого мы приобрели те пряники, которые пришлись нам по вкусу.
БНе в коем случае не хочу обидеть гида музея Мой Мишка (рассказывала очень интересно), просто сам музей не наша тема))) да мишки, да старые, да новые. Просто не понравилось. Плюс хотелось бы этот музей сделать в первой части экскурсии. Т.к. ребенок под конец устал, он вообще ничего не слушал и не смотрел. Очень вкусные вафли в самом музее, но очень дорогие. Все же хотелось за такую цену хотя бы две вафли на тарелке.. Эта на один зубок... Не буду снимать звезд, т.к. несмотря на эти минусы, впечатления в целом только положительные
6 января 2020
Сегодня посетили экскурсию «Ярославль для детей» с гидом Дарьей.

Хотим поблагодарить Дашу и всех организаторов экскурсии за высокий профессионализм в организации мероприятия и подаче информации.

Экскурсия очень понравилась всей нашей семье, но особенно нашей десятилетней дочери. Предложенный Дарьей маршрут, умело составленный материал, посещение двух музеев, ориентированных на детскую аудиторию, сделали наше первое знакомство с Ярославлем незабываемым.
Дарья уделила особое внимание истории города в контексте истории России, что очень важно для ребёнка-школьника, которому предстоит изучение истории уже в следующем году.

Особую благодарность хочу выразить за пунктуальность гида, встреча была в холе нашей гостиницы строго в условленное время, накануне мы обговорили все детали экскурсии и придерживались намеченного плана.
Также мы были впечатлены тем, как после первых пяти минут знакомства Даша легко установила контакт со всей нашей семьей и как в ходе экскурсии наша дочь увлечённо отвечала на интересные и немного каверзные вопросы экскурсовода.
Даша контролировала уровень внимания всех экскурсантов (в том числе взрослых) - задерживалась на темах, которые вызывали больший интерес, и тактично преподносила информацию, если что-то было нам не знакомо.
Мы обязательно вернёмся в Ярославль и надеемся, что Дарья опять будет нашим гидом.
13 октября 2019
Все было интересно и информативно. Нам все понравилось. Гиду огромное спасибо.
8 августа 2019
Были на экскурсии с двумя детьми, 8 и 11 лет. Мне было интересно и понравилось. Детям немного не хватило вовлечённости, я бы добавила больше вопросов и заданий для них.

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