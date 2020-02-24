5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Без дат и скучных фактов: узнать о городе и его жителях, а также заглянуть в музей истории пряника
Край великолепных храмов, нарядных изразцов, самолепных пельмешек и вкусных пряников — уверена, вы и ваши дети полюбите наш древний город! Легко и увлекательно я расскажу о прошлом Ярославля и о его жителях.
В программе прогулка по живописной набережной, а также красочный макет Золотого кольца или мастер-класс по росписи изразца
Мы начнем с прогулки по набережной, где я раскрою много ярославских секретов: что для города означало, если он у реки находился; какая рыба в ней водится; как быть, когда город на двух берегах расположен, а мостов нет. Вы увидите самый длинный памятник Ярославля и услышите, чем славен город — земля доблести и купеческая столица России. А еще я с радостью помогу подобрать ключик к ярославцам — с нами непросто, зато точно не скучно!
Музейные приключения
Вы и ваши юные путешественники проведут три часа без незапоминающихся дат и выдержек из учебников. Я буду задавать детям вопросы, которые помогут им узнать и запомнить Ярославль, поделюсь лучшими интересностями. Для этой цели отправимся в наши чудесные музеи. Их количество (1 или 2) зависят от вашего ритма и интересов.
В историческом здании узнаем про местный промысел, что встречается почти на каждой улице, украшает здания на каждой площади. Своими руками вы распишете изразец и увезёте его с собой на память о посещении.
«Шоу-макет Золотое кольцо» — интерактивный музей, где города известного туристического маршрута живут, всё двигается и сверкает:)
Дегустация ярославского шоколада с напитком
Роспись пряника для самых творческих сладкоежек
Кому подойдет экскурсия
Юным путешественникам, но взрослым тоже будет интересно — я рассказываю много важного о Ярославле, но адаптирую прогулку под каждую группу.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсия рассчитана на школьный возраст от 8 до 12 лет
При заказе, пожалуйста, указывайте количество и детей, и взрослых
По умолчанию в стоимость входит посещение одного музея + экскурсия, посещение второго музея возможно за дополнительную плату.
Дополнительная опция
По вашему желанию можно добавить интерактив (гиды-актеры в образе купчихи, которые нас неожиданно посещают на маршруте), а также подарить детям грамоты, подтверждающие посещение древнего града Ярослава. Эти услуги оплачиваются дополнительно: 1500 ₽/игра одного актёра; грамота — 100 ₽ за каждую (доступно при заказе минимум за 2 дня).
А также подарки для ваших детей в соответствии с возрастом: — эксклюзивный мягкий мишка ручной работы 700 ₽/штука), мишка с рюкзачком (750 ₽/штука) — шоколад молочный кондитерской фабрики города с более чем вековой историей (200 ₽/штука) — раскраска про достопримечательности России (500 ₽/штука) — книги про Ярославль (от 650 ₽/штука)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 26284 туристов
Всем привет! Меня зовут Алёна и я — ярославна. Воспитала небольшую когорту молодых гидов в своём родном городе. Председатель областной секции Ярославского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. На экскурсиях рассказываю и об истории, и о современности, и о занятном ярославском характере!
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анастасия
Хотелось поблагодарить создателей данной экскурсии и нашего гида Алену. Девушка молодец, увлекательно рассказывает о своем городе, также заинтересовала нашего ребенка 8лет вначале экскурсии. Т. к. экскурсия долгая, под конец ребенок читать дальшеуменьшить
просто устал и уже не хотел отвечать на вопросы))) Нас подвела погода, было холодно, но спасло то, что были посещения в музеи. Очень понравился музей пряников. Даже помяли тесто и уложили его в специальные формы. Так же было чаепитие с разными пряниками, после которого мы приобрели те пряники, которые пришлись нам по вкусу. БНе в коем случае не хочу обидеть гида музея Мой Мишка (рассказывала очень интересно), просто сам музей не наша тема))) да мишки, да старые, да новые. Просто не понравилось. Плюс хотелось бы этот музей сделать в первой части экскурсии. Т. к. ребенок под конец устал, он вообще ничего не слушал и не смотрел. Очень вкусные вафли в самом музее, но очень дорогие. Все же хотелось за такую цену хотя бы две вафли на тарелке. . Эта на один зубок… Не буду снимать звезд, т. к. несмотря на эти минусы, впечатления в целом только положительные
Алёна
Ответ организатора:
Нам очень приятна ваша оценка! Стараемся для вас:) По поводу порядка музеев в экскурсии - покумекаем, подумаем, может, и новый какой детский музей откроется!:) Приезжайте еще, летом, чтобы по Волге можно было покататься!
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Юлия
Истинные профессионалы своего дела: за все время наших семейных путешествий мы в первый раз начали общаться с организаторами и гидами за две недели! до самой экскурсии! Экскурсовод Лада - кладезь читать дальшеуменьшить
знаний и всевозможных занимательных фактов о родном городе, настоящая ярославна)! Радует интерактивный формат экскурсии, живое общение незаменимо для ребёнка, особенного маленького, Варвара в полном восторге! Отдельное спасибо за подбор подарков для Варваре на память о поездке, надеемся, будет вспоминать и захочет вернуться в гости)))! Ну и спасибо за такое количество советов и наводок:мы поняли, что в Ярославне можно провести и ни один день, и ни одну неделю ❤️
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Е
Екатерина
Нам все очень понравилось. То, что в состав экскурсии входит посещение музея с мастер-классом - это плюс. Разнообразит впечатление и переключает внимание детей, что облегчает последующее восприятие информации. Мы были в читать дальшеуменьшить
музее Пряника. Отдельное спасибо сотруднице музея, которая очень увлеченно и интересно рассказала об экспозиции. Поставила "хорошо" за знания поскольку было несколько вопросов, на которые гид не смогла ответить. Отдельное спасибо за доступность экскурсии. Я не смогла организовать поездку заранее, поэтому делала все в последний момент. Многие экскурсоводы были уже заняты и данная экскурсия нас очень выручила. Мы получили огромное удовольствие!
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Юлия
Мы попросили Алену провести экскурсию специально для наших двоих детей, так как на взрослых экскурсиях они часто скучали. Алена вроде как рассказывала тот же материал, что мы слышали и до читать дальшеуменьшить
этого, но адаптировала его под детей, попутно давая практические задания, типа посчитать сколько колонн в гостинном дворе, или найти изразец, или увидеть на решетке медведя и т. д. и т. п. Кроме того, экскурсия по городу удачно сочетается с посещением двух небольших музеев: музей плюшевого мишки и музей истории пряника. Между теоретическими блоками дети и подкрепились в музее пряника (естественно. пряниками), предварительно послушав о том, какие бывают и бывали пряники, как их делают. и сами попробовали сделать свою пряничную птичку. А в конце экскурсии, дети визжали от восторга, придя в музей плюшевого мишки. И вроде медведи там в основном все самые обычные, но чувствуется, что местный экскурсовод любит свою коллекцию, рассказывает подробно и с интересом обо всех экспонатах, и главное, что в этом музее можно все потрогать, пообнимать и пофотографировать. Однозначно рекомендую Алену как экскурсовода для детей
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Н
Наталья
Сегодня посетили экскурсию «Ярославль для детей» с гидом Дарьей.
Хотим поблагодарить Дашу и всех организаторов экскурсии за высокий профессионализм в организации мероприятия и подаче информации.
Экскурсия очень понравилась всей нашей семье, но читать дальшеуменьшить
особенно нашей десятилетней дочери. Предложенный Дарьей маршрут, умело составленный материал, посещение двух музеев, ориентированных на детскую аудиторию, сделали наше первое знакомство с Ярославлем незабываемым. Дарья уделила особое внимание истории города в контексте истории России, что очень важно для ребёнка-школьника, которому предстоит изучение истории уже в следующем году.
Особую благодарность хочу выразить за пунктуальность гида, встреча была в холе нашей гостиницы строго в условленное время, накануне мы обговорили все детали экскурсии и придерживались намеченного плана. Также мы были впечатлены тем, как после первых пяти минут знакомства Даша легко установила контакт со всей нашей семьей и как в ходе экскурсии наша дочь увлечённо отвечала на интересные и немного каверзные вопросы экскурсовода. Даша контролировала уровень внимания всех экскурсантов (в том числе взрослых) - задерживалась на темах, которые вызывали больший интерес, и тактично преподносила информацию, если что-то было нам не знакомо. Мы обязательно вернёмся в Ярославль и надеемся, что Дарья опять будет нашим гидом.
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Сергей
Нашим гидом был Керим. Очень доступно, с ненавязчивым и тонким юмором провёл по маршруту, ответил на все вопросы и отлично взаимодействовал с детьми. Несмотря на то, что мои дети не самые заинтересованные в истории, кое-что из рассказа у них отложилось. Сам маршрут был несколько утомительным для младшего, но это было ожидаемо. Все получили удовольствие в конечном итоге и это главное.