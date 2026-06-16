Приглашаем вас в Карабиху — единственную сохранившуюся усадьбу Николая Некрасова, расположенную всего в 15 км от Ярославля.
Вы познакомитесь с жизнью и творчеством поэта, прогуляетесь по старинному парку, посетите его личные комнаты и увидите подлинные вещи, рукописи, книги и семейные реликвии.
Вы познакомитесь с жизнью и творчеством поэта, прогуляетесь по старинному парку, посетите его личные комнаты и увидите подлинные вещи, рукописи, книги и семейные реликвии.
Описание экскурсии
Экскурсия проходит в государственном литературно-мемориальном музее-заповеднике Н. А. Некрасова «Карабиха».
Во время посещения усадьбы вы:
- познакомитесь с историей двухсотлетней дворянской усадьбы и её владельцев
- посетите экспозицию «Не бойся горького забвенья…» в Большом доме, посвящённую жизни и творчееству Николая Некрасова
- увидите личные комнаты поэта во Восточном флигеле, где сохранились мемориальные интерьеры второй половины 19 века
- рассмотрите подлинные фотографии, документы, книги, рукописи, предметы быта и личные вещи семьи Некрасовых
- узнаете о повседневной жизни поэта, его увлечениях, охоте, литературной работе и отдыхе в Карабихе
- прогуляетесь по дорожкам старинного усадебного парка и познакомитесь с особенностями дворянской садово-парковой архитектуры
Организационные детали
- По запросу дополнительно проводится экскурсия внутри музейных пространств по экспозициям с музейным гидом (оплата на кассе музея), входные билеты на экспозиции — 300 ₽ за чел.
- При необходимости можем организовать экскурсионный транспорт (минивэн)
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Провели экскурсии для 619 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического
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