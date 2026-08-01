Лучшее время для посещения Вятского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, Вятское покрывается снегом, что придаёт деревне особое очарование, но стоит учитывать холод и короткий световой день.

Вятское, находящееся всего в часе езды от Ярославля, славится своей исторической застройкой 19 века и уникальной атмосферой. Здесь можно посетить музеи, трактира, пожарную часть и церковь Воскресения Христова.Узнайте о жизни

купцов и ремесленников, познакомьтесь с местными мастерами и попробуйте знаменитые вятские огурчики. В стоимость экскурсии включен трансфер и посещение Музея русской предприимчивости. Остальные музеи можно посетить самостоятельно. Групповая экскурсия подходит для всех возрастов и интересов

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Памятники вятской старины

Именно за выдающуюся сохранность памятников и прекрасные музеи Вятское недавно признали одной из самых красивых деревень России. Вы побываете в настоящих ярославских трактирах и постоялых дворах, рассмотрите яркое здание сельской пожарной части, а возле аутентичной баньки узнаете, что значило топить по-черному. Возле статуи Александра II поговорим об истории возведения монумента царю-освободителю. Также вы посетите церковь Воскресения Христова середины 18 века, часовню-купель и скульптурный комплекс святого источника во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Быт купцов и мастеров

Гуляя по атмосферным улочкам, вы услышите о былой жизни купцов и ремесленников нашего края, откроете интересные истории о коробейниках, старообрядцах и талантливых умельцах, известных на всю страну — Александре Опекушине, Петре Телушкине и других личностях. Услышите местный говор и познакомитесь с особенностями менталитета, а также исторической манерой общаться с людьми из самых разных социальных уровней. А в старинном особняке, где основали Музей русской предприимчивости, — самый первый и значимый в селе — поговорим о первом владельце дома, купце-старообрядце Галочкине, и экспозициях, посвященных ярославской находчивости.

Непревзойденные огурчики!

У каждого села есть своя гастрономическая изюминка, правда? Вот Вятское прославилось фантастическими хрустящими солеными огурцами, которые научились делать местные мастерицы сотни лет назад. В поездке отправимся на поиски этих шедевров, а если не повезет — вы обязательно раздобудете что-нибудь вкусное на ярмарках, которые здесь проводят испокон веков трудолюбивые сельские жители.

Организационные детали