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Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России

Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Вятское, находящееся всего в часе езды от Ярославля, славится своей исторической застройкой 19 века и уникальной атмосферой. Здесь можно посетить музеи, трактира, пожарную часть и церковь Воскресения Христова.

Узнайте о жизни
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купцов и ремесленников, познакомьтесь с местными мастерами и попробуйте знаменитые вятские огурчики. В стоимость экскурсии включен трансфер и посещение Музея русской предприимчивости. Остальные музеи можно посетить самостоятельно. Групповая экскурсия подходит для всех возрастов и интересов

4.6
56 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные памятники старины
  • 🏛 Посещение музеев
  • 🚶‍♂️ Прогулки по атмосферным улочкам
  • 🍲 Дегустация знаменитых огурчиков
  • 🚗 Включен трансфер
  • 📚 Интересные истории о купцах и мастерах

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Вятского - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует зеленью и цветением. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться поездкой, хотя возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, Вятское покрывается снегом, что придаёт деревне особое очарование, но стоит учитывать холод и короткий световой день.
Сейчас август — это идеальное время.
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России

Что можно увидеть

  • Церковь Воскресения Христова
  • Статуя Александра II
  • Музей русской предприимчивости
  • Сельская пожарная часть
  • Часовня-купель
  • Скульптурный комплекс святого источника

Описание экскурсии

Памятники вятской старины

Именно за выдающуюся сохранность памятников и прекрасные музеи Вятское недавно признали одной из самых красивых деревень России. Вы побываете в настоящих ярославских трактирах и постоялых дворах, рассмотрите яркое здание сельской пожарной части, а возле аутентичной баньки узнаете, что значило топить по-черному. Возле статуи Александра II поговорим об истории возведения монумента царю-освободителю. Также вы посетите церковь Воскресения Христова середины 18 века, часовню-купель и скульптурный комплекс святого источника во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Быт купцов и мастеров

Гуляя по атмосферным улочкам, вы услышите о былой жизни купцов и ремесленников нашего края, откроете интересные истории о коробейниках, старообрядцах и талантливых умельцах, известных на всю страну — Александре Опекушине, Петре Телушкине и других личностях. Услышите местный говор и познакомитесь с особенностями менталитета, а также исторической манерой общаться с людьми из самых разных социальных уровней. А в старинном особняке, где основали Музей русской предприимчивости, — самый первый и значимый в селе — поговорим о первом владельце дома, купце-старообрядце Галочкине, и экспозициях, посвященных ярославской находчивости.

Непревзойденные огурчики!

У каждого села есть своя гастрономическая изюминка, правда? Вот Вятское прославилось фантастическими хрустящими солеными огурцами, которые научились делать местные мастерицы сотни лет назад. В поездке отправимся на поиски этих шедевров, а если не повезет — вы обязательно раздобудете что-нибудь вкусное на ярмарках, которые здесь проводят испокон веков трудолюбивые сельские жители.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость. Тип транспорта зависит от количества набранных человек в группе. Это может легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус. Места в машине распределяются на усмотрение гида.
  • Вятское находится в 40 км от Ярославля. Дорога в одну сторону обычно занимает около часа.
  • В стоимость также включено посещение Музея русской предприимчивости. Остальные (в селе их 11!) вы сможете посетить самостоятельно в свободное время.

в субботу в 11:30

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет3550 ₽
Дети до 18 лет3500 ₽
Пенсионеры3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д вокзале Ярославля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 4310 туристов
Мы — группа компаний, создающая качественные и яркие туры. Путешествия — наша страсть, и, не без гордости, признаёмся, что организуем экскурсии во всех 85 субъектах РФ без исключения. Предметом нашего особенного
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и трепетного внимания является приём гостей в родных стенах — городе Ярославле, Ярославской области и ближайших окрестностях. Выезды в однодневные сборные поездки по этим направлениям с нашими лучшими краеведами осуществляются каждый день (даже по понедельникам)!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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А
Дата посещения: 1 авг 2026
Спасибо большое за увлекательную экскурсию. Наш гид - Наталья очень интересный, увлеченный своим делом человек. Получили огромное удовольствие от общения!!! Процветания и успеха!!!
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Ирина
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо гиду Наталье за увлекательную экскурсию ☀️
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо+1
Вятское — село с атмосферой старины: красивые купеческие дома, интересные музеи и знаменитые солёные огурцы. Спасибо
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И
Дата посещения: 3 янв 2026
Поездка замечательная! Экскурсовод прекрасно преподносила информацию! Село Вятское необходимый объект для посещения в любое время года! Спасибо за интересную экскурсию!
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С
Наталья - отличный гид, обязательно буду ее советовать друзьям - знакомым. по дороге посмотрели на замок Понизовкиных, проехались по Вятскому с подробнейшими комментариями по каждому дому, памятнику, музею. информативно и увлекательно. даже холодная погода не помешала получилить удовольствие
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Марина
Отличное путешествие с гидом Натальей, много интересного узнали по дороге в Вятское и в самом городке, посетили музей и галерею, было свободное время пройтись по улочкам со старинными вывесками, рекомендую👍
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Ирина
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень комфортно. Наталья заехала за мной от назначенного места. Дорога шла кольцевым маршрутов за день,
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очень красивые места. По дороге Наталья вела приятный и неспешный рассказ о местах, которые мы проезжали. Очень комфортный гид. В Вятском был Краеведческий музей, билет входит в стоимость экскурсии, с отличным местным гидом. Наташа показала деревню обзорно. И далее было свободное время. Я погуляла по деревне, пообедала и посетила ещё 2 музея. Осталась очень довольна качеством обоих. Интересный рассказ и качество самих музеев на высоте. Далее мы с Натальей вернулись в Ярославль так же под её рассказ по дороге. Благодарю за прекрасный день, отличная экскурсия.

У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
У меня провела экскурсию одна из гидов команды - Наталья. На своём авто. Мне было очень
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