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  3. Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России

Обзорная экскурсия по «ярославскому Суздалю» с посещением Музея русской предприимчивости

Юлия
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Юлия – ваш гид
Всего в часе езды от Ярославля находится деревня, где сохранилась застройка 19 века и вместе с ней — непередаваемая атмосфера старины.

Слушая «историю одного села, которое хотело стать городом», вы узнаете о ярославской предприимчивости, купцах-старообрядцах, выдающихся мастерах и фирменных соленых огурчиках, известных далеко за пределами Вятского.
1350 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 16 человек
Можно с детьми
Встреча на ж/д вокзале Ярославля
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России

Что вас ожидает

Памятники вятской старины
Именно за выдающуюся сохранность памятников и прекрасные музеи Вятское недавно признали одной из самых красивых деревень России. Вы побываете в настоящих ярославских трактирах и постоялых дворах, рассмотрите яркое здание сельской пожарной части, а возле аутентичной баньки узнаете, что значило топить по-черному. Возле статуи Александра II поговорим об истории возведения монумента царю-освободителю. Также вы посетите церковь Воскресения Христова середины 18 века, часовню-купель и скульптурный комплекс святого источника во имя иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Быт купцов и мастеров
Гуляя по атмосферным улочкам, вы услышите о былой жизни купцов и ремесленников нашего края, откроете интересные истории о коробейниках, старообрядцах и талантливых умельцах, известных на всю страну — Александре Опекушине, Петре Телушкине и других личностях. Услышите местный говор и познакомитесь с особенностями менталитета, а также исторической манерой общаться с людьми из самых разных социальных уровней. А в старинном особняке, где основали Музей русской предприимчивости, — самый первый и значимый в селе — поговорим о первом владельце дома, купце-старообрядце Галочкине, и экспозициях, посвященных ярославской находчивости.

Непревзойденные огурчики!
У каждого села есть своя гастрономическая изюминка, правда? Вот Вятское прославилось фантастическими хрустящими солеными огурцами, которые научились делать местные мастерицы сотни лет назад. В поездке отправимся на поиски этих шедевров, а если не повезет — вы обязательно раздобудете что-нибудь вкусное на ярмарках, которые здесь проводят испокон веков трудолюбивые сельские жители.

Организационные детали

  • Трансфер включен в стоимость. Тип транспорта зависит от количества набранных человек в группе. Это может легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус. Места в машине распределяются на усмотрение гида.
  • Вятское находится в 40 км от Ярославля. Дорога в одну сторону обычно занимает около часа.
  • В стоимость также включено посещение Музея русской предприимчивости. Остальные (в селе их 11!) вы сможете посетить самостоятельно в свободное время.
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России
Из Ярославля — в Вятское, одну из красивейших деревень России

Экскурсия проводится в среду в 10:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 16 человек.
  • Местов встречи для начала тура на ж/д вокзале Ярославля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добрый день! С 2014 года я занимаюсь организацией отдыха для гостей маршрута Золотое Кольцо России, и это — моя профессия, мой образ жизни и источник вдохновения. Мне помогает историческое образование и любовь к родному городу, а самый большой подарок в каждой экскурсии для меня — опыт общения с интересными людьми.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 декабря 2019
Экскурсовод Юля очень интересно рассказывала об истории ее родного края по пути туда и обратно. В самом селе от нее и местных экскурсоводов узнали много нового для себя. Экскурсия для взрослых и детей

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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