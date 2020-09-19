1 отзыв оставили туристы

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Монастыри и храмы земли Ярославской

Объехать главные памятники церковного зодчества в городе и понять их ценность

4
1 отзыв
Руслан
Руслан – Гид из Ярославля
Ярославль славится на всю Россию своими храмами и монастырями: в этой экскурсии 🧭 вы увидите самые примечательные из них.

Мы побываем на территории бывшего Спасо-Преображенского монастыря, обсудим, чем славятся храмы Ильи Пророка и Иоанна Предтечи, и сможем приложиться к святыням Толгского монастыря.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 4.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 55004 950 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской

Что вас ожидает

Чудотворные иконы
Мы проедем мимо разрушенных монастырей — Петровского и Рождественского — и поговорим об их строительстве и гибели. Посетим два действующих монастыря: в Казанском женском вы услышите о чудесах, связанных с почитаемой Казанской иконой Божией матери. В Кирилло-Афанасьевском монастыре рассмотрите памятник Минину и Пожарскому и услышите об обретении чудотворной иконы Спаса, благодаря которой и построен монастырь.

Духовное наследие
Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор. Вы раскроете историю 📖 этого места и узнаете, какие важнейшие даты для России оказались с ним связаны.
Также осмотрим два знаменитых храма Ярославля: я объясню, чем ценен храм Иоанна Предтечи и почему он взят под охрану ЮНЕСКО. Расскажу, как дважды спасли от гибели храм Ильи Пророка — и что пропало из храма в 20-е годы. А после при желании мы сможем осмотреть их изнутри.

Обитель на берегу реки
И в завершение экскурсии 🧭 вы побываете в Толгском женском монастыре. Здесь хранятся главные святыни ярославцев: чудотворная икона Толгской Божией матери и частица ризы Господней. Вы пройдете по благоустроенным дорожкам монастыря и почувствуете душевную атмосферу этого места. И, если захотите, закажете трапезу и попробуете монастырские блюда.

Организационные детали

  • Отдельно оплачивается транспорт: 1200 рублей за 4, 5 часа
  • По желанию оплачивается посещение недействующих храмов Ильи Пророка и Иоанна Предтечи (160 руб. /чел. ), а также обед в Толгском монастыре (200 руб. /чел. )
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской
Монастыри и храмы земли Ярославской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан, я живу в Ярославле более 20 лет. Половину из них работал научным сотрудником в местном художественном музее. А в 2008 году начал водить экскурсии по городу. Со временем мне удалось вычленить из огромного объема информации о Ярославле действительно интересные путешественникам факты и детали. Так что, вы не услышите от меня никому не нужные даты и малоизвестные фамилии — вас ждет только самое важное и любопытное!
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1 отзыв оставили туристы

19 сентября 2020
Спасибо за обширное представление храмов Ярославля. На наши ощущения хотелось бы побольше разнообразных исторических фактов.

Руслан проводит ещё 2 экскурсии

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