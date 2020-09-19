1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Чудотворные иконы

Мы проедем мимо разрушенных монастырей — Петровского и Рождественского — и поговорим об их строительстве и гибели. Посетим два действующих монастыря: в Казанском женском вы услышите о чудесах, связанных с почитаемой Казанской иконой Божией матери. В Кирилло-Афанасьевском монастыре рассмотрите памятник Минину и Пожарскому и услышите об обретении чудотворной иконы Спаса, благодаря которой и построен монастырь.

Духовное наследие

Обязательно посетим бывший Спасо-Преображенский монастырь: сегодня это территория Ярославского музея-заповедника, где находится старейшее здание города, Спасо-Преображенский собор. Вы раскроете историю 📖 этого места и узнаете, какие важнейшие даты для России оказались с ним связаны.

Также осмотрим два знаменитых храма Ярославля: я объясню, чем ценен храм Иоанна Предтечи и почему он взят под охрану ЮНЕСКО. Расскажу, как дважды спасли от гибели храм Ильи Пророка — и что пропало из храма в 20-е годы. А после при желании мы сможем осмотреть их изнутри.

Обитель на берегу реки

И в завершение экскурсии 🧭 вы побываете в Толгском женском монастыре. Здесь хранятся главные святыни ярославцев: чудотворная икона Толгской Божией матери и частица ризы Господней. Вы пройдете по благоустроенным дорожкам монастыря и почувствуете душевную атмосферу этого места. И, если захотите, закажете трапезу и попробуете монастырские блюда.

Организационные детали