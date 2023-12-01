Историческая экскурсия по Ярославлю: Путешествие в прошлое и настоящее
Во время экскурсии я развею миф про Ярославский Кремль, ты узнаешь, какие нашумевшие фильмы были сняты в Ярославле и прогуляешься по местам их съемок, поделюсь рекомендациями как в Ярославле организовать свой досуг: куда сходить и что посетить, направлю в самые вкусные кафе и рестораны города, а также подскажу что привезти из Ярославля на память.
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|1 500 ₽
|Пенсионный
|1 100 ₽
|Детский (до 14 лет)
|1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому
- Гостиный двор
- Власьевская башня
- Волковская площадь и здание первого профессионально русского театра
- Единственная пешеходная улица в городе ул. Кирова
- Советская площадь и церковь Ильи пророка
- Демидовский сквер
- Территория исторического ярославского кремля
- Успенский собор
- Панорамная Стрелка
- Живописная Волжская набережная
Описание
Что вас ожидает: Путешествие во времени Добро пожаловать на групповую обзорную экскурсию по Ярославлю. Мой рассказ вдохнёт жизнь в пока еще чужой для тебя город. Знакомство с Ярославлем пройдет в теплой и душевной атмосфере в составе мини-группы не более 10 человек. Ты узнаешь историю Ярославля, насыщенную разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни. У тебя сложится максимально полное представление о Ярославле, и ты захочешь возвращаться сюда снова и снова. Важная информация: Будьте внимательны! Экскурсия пешеходная, состоится в любую погоду, поэтому при себе иметь необходимые вещи в соответствии с погодными условиями.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Знаменская башняЗавершение: Богоявленская площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Важная информация
- Экскурсия пешеходная, состоится в любую погоду, поэтому при себе иметь необходимые вещи в соответствии с погодными условиями
- Оплата на месте наличными или переводом
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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