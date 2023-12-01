Ярославль в прошлом и настоящем

Групповая экскурсия в Ярославле

Историческая экскурсия по Ярославлю: Путешествие в прошлое и настоящее

Во время экскурсии я развею миф про Ярославский Кремль, ты узнаешь, какие нашумевшие фильмы были сняты в Ярославле и прогуляешься по местам их съемок, поделюсь рекомендациями как в Ярославле организовать свой досуг: куда сходить и что посетить, направлю в самые вкусные кафе и рестораны города, а также подскажу что привезти из Ярославля на память.
Ярославль в прошлом и настоящем
Ярославль в прошлом и настоящем
Ярославль в прошлом и настоящем
Ярославль в прошлом и настоящем
Ярославль в прошлом и настоящем
Ярославль в прошлом и настоящем
Ближайшие даты:
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1 500 ₽
Пенсионный1 100 ₽
Детский (до 14 лет)1 100 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому
  • Гостиный двор
  • Власьевская башня
  • Волковская площадь и здание первого профессионально русского театра
  • Единственная пешеходная улица в городе ул. Кирова
  • Советская площадь и церковь Ильи пророка
  • Демидовский сквер
  • Территория исторического ярославского кремля
  • Успенский собор
  • Панорамная Стрелка
  • Живописная Волжская набережная

Описание

Что вас ожидает: Путешествие во времени Добро пожаловать на групповую обзорную экскурсию по Ярославлю. Мой рассказ вдохнёт жизнь в пока еще чужой для тебя город. Знакомство с Ярославлем пройдет в теплой и душевной атмосфере в составе мини-группы не более 10 человек. Ты узнаешь историю Ярославля, насыщенную разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни. У тебя сложится максимально полное представление о Ярославле, и ты захочешь возвращаться сюда снова и снова. Важная информация: Будьте внимательны! Экскурсия пешеходная, состоится в любую погоду, поэтому при себе иметь необходимые вещи в соответствии с погодными условиями.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Знаменская башня
Завершение: Богоявленская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия пешеходная, состоится в любую погоду, поэтому при себе иметь необходимые вещи в соответствии с погодными условиями
  • Оплата на месте наличными или переводом
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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