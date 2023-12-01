Во время экскурсии я развею миф про Ярославский Кремль, ты узнаешь, какие нашумевшие фильмы были сняты в Ярославле и прогуляешься по местам их съемок, поделюсь рекомендациями как в Ярославле организовать свой досуг: куда сходить и что посетить, направлю в самые вкусные кафе и рестораны города, а также подскажу что привезти из Ярославля на память.

Описание

Что вас ожидает: Путешествие во времени Добро пожаловать на групповую обзорную экскурсию по Ярославлю. Мой рассказ вдохнёт жизнь в пока еще чужой для тебя город. Знакомство с Ярославлем пройдет в теплой и душевной атмосфере в составе мини-группы не более 10 человек. Ты узнаешь историю Ярославля, насыщенную разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни. У тебя сложится максимально полное представление о Ярославле, и ты захочешь возвращаться сюда снова и снова. Важная информация: Будьте внимательны! Экскурсия пешеходная, состоится в любую погоду, поэтому при себе иметь необходимые вещи в соответствии с погодными условиями.