Е Екатерина Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю Экскурсия с ярославной Ольгой нам всем очень понравилась. Ребенок 9 лет (мальчик) сказал, что это самые лучшие впечатления от поездки и стоит на первом месте 👍

А Анастасия Экскурсия-квест для детей в Ярославле Очень интересно, доступно, легко, с юмором ❤️ советую на 10000%

д дарья Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю читать дальше девочек разными интересными заданиями. И пазл собирали и разукрашивали и рисовали. Столько нового и интересного узнали мы все. Еще и дома разукрашивала дочка выданные заданьица. Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Очень рекомендую Экскурсия очень понравилась всем участникам. И взрослым и семилетке и подростками 12 и 13 лет. По ходу наш экскурсовод развлекала

М Марина Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Были на вашей экскурсии "Сердце Ярославля", большое спасибо за хорошую организацию и интересный квест. Особая благодарность экскурсоводу Анастасии. Отдохнули с интересом! С уважением, учащиеся МОБУ "Пружининская средняя школа"

П Полина Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю Ольга, приятная, интеллигентная, хорошо знает историю Ярославля, любит свой город. Были с 3 мая детьми 13 лет- они не скучали!! Спасибо!

М Мария Экскурсия-квест для детей в Ярославле Понравилось детям и взрослым, все пункты маршрута прошли, задания выполнили, конфеты получили:) Анна доброжелательная, приветливая, весёлая, на вопросы отвечала, всё хорошо. Спасибо!

Р Рушания Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Спасибо большое Анастасии! Она удивительно заинтересовала взрослых и детей. Были впервые в Ярославле, не пожалели,что выбрали эту экскурсию

А Алексей Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» Очень понравилась экскурсия.

Д Дарья По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка Необычная интересная экскурсия) море позитивных эмоций! Рекомендую)