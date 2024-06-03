Интерактивные экскурсии в Ярославле

Найдено 7 экскурсий в категории «Интерактивные» в Ярославле, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
182 отзыва
Историческое исследование Ярославля для всей семьи: интерактивная экскурсия
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 5 чел.
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
8 отзывов
Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
Отправиться в старинную слободу Ярославля и познакомиться с древними ремёслами
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:30
1 990 за всё до 4 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
2 отзыва
Экскурсия-квест для детей в Ярославле
Познакомиться со старинным городом в увлекательном интерактивном формате
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
5 000 за всё до 7 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Интерактивные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
  2. Интерактивное путешествие «Жила-была слобода»
  3. Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
  4. Экскурсия-квест для детей в Ярославле
  5. Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Интерактивные" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 276 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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