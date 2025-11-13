Посетители смогут познакомиться с историей кузнечного дела, увидеть в работе настоящие инструменты и даже сами попробовать свои силы в ковке.
Участники узнают, почему кузнечное дело считается основой многих ремёсел, и смогут создать до четырёх небольших изделий или 1-2 более крупных. Мастер-класс завершается памятной фотографией в антураже кузницы. Подходит для семей, пар и всех, кто интересуется ремёслами и историей
5 причин купить этот мастер-класс
- 🔨 Узнать секреты кузнечного дела
- 🔥 Погрузиться в атмосферу старинной фабрики
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🎁 Создать уникальный сувенир своими руками
- 📸 Сделать памятное фото в кузнице
Что можно увидеть
- Красный Перекоп
Описание мастер-класса
Мы встретимся у проходной старинной фабрики «Красный Перекоп» — кирпичного индустриального ансамбля времён Российской империи и СССР. Прогуляемся по территории, поговорим о промышленном наследии и истории места.
Вы попадёте в настоящую кузницу и под звуки молота и дыхание огня узнаете:
- почему кузнечное дело — основа всех ремёсел
- почему в фольклоре кузнец — почти волшебник, который вызывает страх и уважение
- какие известные фамилии в разных языках отражают принадлежность к древней профессии кузнеца
- и многое другое!
Как проходит мастер-класс
После вводной части и инструктажа по технике безопасности вы сами подойдёте к горну, возьмёте в руки молот и выкуете сувенир — по желанию и с учётом физической подготовки. Вы сможете сделать до четырёх небольших изделий (молоточки, жетоны булавочки и подковки) или 1–2 изделия побольше (средний ножик, гвоздь, крючок, ложечка).
Завершим мастер-класс фотографией в кузнечном антураже и ответами на ваши вопросы.
Кому подойдёт экскурсия
- Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт
- Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками
Организационные детали
- В кузнице предусмотрено всё необходимое защитное снаряжение — фартуки, очки и перчатки. Во время занятия строго соблюдаются правила безопасности
- Возраст участников — от 5 лет. Дети младше могут выступать в роли зрителей, при этом им потребуется дополнительное внимание со стороны родителей
- Мы принимаем гостей с разной физической подготовкой. Если у вас есть особые физические или ментальные особенности, пожалуйста, сообщите нам заранее
- Экскурсию и занятие для вас проведёт один из опытных мастеров нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 442 туристов
Я кузнец. С 2010 года моё дело — не только ковать металл, но и делиться ремеслом с теми, кто хочет прикоснуться к кузнечному искусству. Со мной работает команда мастеров — людей,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Екатерина
13 ноя 2025
Ходили на мастер-класс с мамой, думали, что всю работу за нас будут делать, но нет, все делали мы, нами только руководили
Кузнец Александр приятный молодой человек, расположил к себе сразу, провёл инструктаж, во время работы очень много интересного рассказывал про кузнечное дело
За мастер класс успели сделать 3 изделия, подсвечник, был приобретен
В общем ооооооочень советуем
Наталья
11 ноя 2025
В кузнице понравилось, очень интересно и познавательно! Особое удовольствие сделать несколько предметов своими руками, я выбрала заколку и молот-оберег. Настоящее волшебство! Спасибо большое! Я точно рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!
Ирина
10 ноя 2025
Спасибо за прекрасный мастер класс! Мы были большой компанией 10 человек, но это не помешало каждому принять участие в процессе. Мы не только попробовали себя в роли кузнеца, но и
катрина
9 ноя 2025
Мы в восторге, очень интересно и познавательно, классно провели время и ушли с новыми знаниями и с подарком собственного производство, детям и взрослым было очень интересно.
Татьяна
7 ноя 2025
Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!
Вадим
6 ноя 2025
Получили истинный восторг от общения и работы с кузнецом. Сергей в моменте смог сориентироваться нашему запросу: - выковать куябрик и помогать ему будет в этом моя жена. Результатом совместной работы стало отличное настроение, а подарком для нас, великолепное изделие созданное в русском стиле кузнечного дела.
В итоге море удовольствия и фотографий на память о кузне в г. Ярославле.
Алексей
6 ноя 2025
Это была одна из самых интересных экскурсий! Спасибо огромное организаторам за такой теплый прием. Все участники нашей группы, от мала до велика, остались в полном восторге от новых знаний и впечатлений! Уверен, это не последнее посещение кузницы, так как у ребят большой выбор разнообразных программ. Удачи и до встречи ✌🏼😄
Лариса
5 ноя 2025
Спасибо большое! Очень понравился мастер-класс. Были переживания, что не получиться, но Александр великолепно все объяснял. Мы получили уникальный опыт и яркие впечатления.
Анна
2 ноя 2025
Одно из самых ярких впечатлений в Ярославле! Очень атмосферное место. Прекрасный рассказчик и внимательный мастер Михаил сумел сделать так, что два часа пролетели незаметно. Дети и взрослые получили массу удовольствия,
Анна
1 ноя 2025
Огромное спасибо Александру, очень харизматичный кузнец. Остались в таком восторге. советую всем. дети и взрослые были в таком восторге. спасибо за отлично проведенное время
Елизавета
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, мастер отлично рассказывал, у нас получились классные изделия, мы получили прекрасные впечатления. Очень рекомендуем к посещению.
Ольга
30 окт 2025
Атмосферно, познавательно, результативно!
Спасибо большое!
🙏
Спасибо большое!
Анна
29 окт 2025
Спасибо огромное за экскурсию и мастеркласс! Очень понравилось, ребенок в восторге! Всё показали, рассказали, каждый выковал себе по сувениру. Даже чаем с сушками накормили.
Яна
28 окт 2025
Все супер! Спасибо
Малолеева
28 окт 2025
Большое спасибо! Всё очень понравилось, особенно, то что для каждого был индивидуальный подарок. Так же живое общение, желаю туристам узнать как можно больше, о том месте где проходит МК, так как это очень интересная старинная фабрика!
