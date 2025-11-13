Мои заказы

Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+

Откройте для себя мир кузнечного искусства в Ярославле. Узнайте секреты ремесла, создайте уникальный сувенир и насладитесь атмосферой старинной фабрики
Посетители смогут познакомиться с историей кузнечного дела, увидеть в работе настоящие инструменты и даже сами попробовать свои силы в ковке.

Участники узнают, почему кузнечное дело считается основой многих ремёсел, и смогут создать до четырёх небольших изделий или 1-2 более крупных. Мастер-класс завершается памятной фотографией в антураже кузницы. Подходит для семей, пар и всех, кто интересуется ремёслами и историей
42 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🔨 Узнать секреты кузнечного дела
  • 🔥 Погрузиться в атмосферу старинной фабрики
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🎁 Создать уникальный сувенир своими руками
  • 📸 Сделать памятное фото в кузнице
Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+© Сергей
Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+© Сергей
Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+© Сергей

Что можно увидеть

  • Красный Перекоп

Описание мастер-класса

Мы встретимся у проходной старинной фабрики «Красный Перекоп» — кирпичного индустриального ансамбля времён Российской империи и СССР. Прогуляемся по территории, поговорим о промышленном наследии и истории места.

Вы попадёте в настоящую кузницу и под звуки молота и дыхание огня узнаете:

  • почему кузнечное дело — основа всех ремёсел
  • почему в фольклоре кузнец — почти волшебник, который вызывает страх и уважение
  • какие известные фамилии в разных языках отражают принадлежность к древней профессии кузнеца
  • и многое другое!

Как проходит мастер-класс

После вводной части и инструктажа по технике безопасности вы сами подойдёте к горну, возьмёте в руки молот и выкуете сувенир — по желанию и с учётом физической подготовки. Вы сможете сделать до четырёх небольших изделий (молоточки, жетоны булавочки и подковки) или 1–2 изделия побольше (средний ножик, гвоздь, крючок, ложечка).

Завершим мастер-класс фотографией в кузнечном антураже и ответами на ваши вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

  • Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт
  • Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками

Организационные детали

  • В кузнице предусмотрено всё необходимое защитное снаряжение — фартуки, очки и перчатки. Во время занятия строго соблюдаются правила безопасности
  • Возраст участников — от 5 лет. Дети младше могут выступать в роли зрителей, при этом им потребуется дополнительное внимание со стороны родителей
  • Мы принимаем гостей с разной физической подготовкой. Если у вас есть особые физические или ментальные особенности, пожалуйста, сообщите нам заранее
  • Экскурсию и занятие для вас проведёт один из опытных мастеров нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 442 туристов
Я кузнец. С 2010 года моё дело — не только ковать металл, но и делиться ремеслом с теми, кто хочет прикоснуться к кузнечному искусству. Со мной работает команда мастеров — людей,
для которых кузнечное дело стало частью жизни. Мы любим своё ремесло и умеем передавать его тем, кто приходит за впечатлениями и живым опытом. В нашей кузнице проходят индивидуальные экскурсии и мастер-классы по ковке — для детей, взрослых, семей и небольших компаний. Мы работаем с настоящими инструментами и даём гостям возможность почувствовать себя кузнецами: подержать молот, разжечь горн, раскалить металл и выковать вещь своими руками. Наши программы подходят как тем, кто хочет необычно провести время, так и тем, кто ищет глубокий, «осязаемый» опыт — без шоу, без бутафории, но с душой. Если вам близка идея настоящего ремесла, тепла, ручной работы и исторического духа — будем рады видеть вас у нас в кузнице!

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Екатерина)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Татьяна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Татьяна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Татьяна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Татьяна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Татьяна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Вадим)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Вадим)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Вадим)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Алексей)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Алексей)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Алексей)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Анна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Анна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Елизавета)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Ольга)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Яна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Яна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Яна)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Малолеева)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Малолеева)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Малолеева)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Грохольская)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Грохольская)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Грохольская)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Грохольская)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Грохольская)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Марина)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Марина)Экскурсия в ярославскую кузницу с мастер-классом 5+ (Дарья)
Екатерина
Екатерина
13 ноя 2025
Ходили на мастер-класс с мамой, думали, что всю работу за нас будут делать, но нет, все делали мы, нами только руководили
Кузнец Александр приятный молодой человек, расположил к себе сразу, провёл инструктаж, во время работы очень много интересного рассказывал про кузнечное дело
За мастер класс успели сделать 3 изделия, подсвечник, был приобретен
В общем ооооооочень советуем
Ходили на мастер-класс с мамой, думали, что всю работу за нас будут делать, но нет, все делали мы, нами только руководили
Наталья
Наталья
11 ноя 2025
В кузнице понравилось, очень интересно и познавательно! Особое удовольствие сделать несколько предметов своими руками, я выбрала заколку и молот-оберег. Настоящее волшебство! Спасибо большое! Я точно рекомендую эту экскурсию и взрослым и детям!
И
Ирина
10 ноя 2025
Спасибо за прекрасный мастер класс! Мы были большой компанией 10 человек, но это не помешало каждому принять участие в процессе. Мы не только попробовали себя в роли кузнеца, но и
много узнали про это ремесло. Чай с баранками пришелся очень кстати, хорошо поддержал нас вечером. Кузница находится в здании текстильной мануфактуры. Наш кузнец провел для нас еще и небольшую экскурсию по территории, рассказал историю этого предприятия. Очень интересно! Рекомендую.

к
катрина
9 ноя 2025
Мы в восторге, очень интересно и познавательно, классно провели время и ушли с новыми знаниями и с подарком собственного производство, детям и взрослым было очень интересно.
Т
Татьяна
7 ноя 2025
Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!
Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!Спасибо большое за мастер-класс, все очень понравилось!
В
Вадим
6 ноя 2025
Получили истинный восторг от общения и работы с кузнецом. Сергей в моменте смог сориентироваться нашему запросу: - выковать куябрик и помогать ему будет в этом моя жена. Результатом совместной работы стало отличное настроение, а подарком для нас, великолепное изделие созданное в русском стиле кузнечного дела.
В итоге море удовольствия и фотографий на память о кузне в г. Ярославле.
Получили истинный восторг от общения и работы с кузнецом. Сергей в моменте смог сориентироваться нашему запросу:Получили истинный восторг от общения и работы с кузнецом. Сергей в моменте смог сориентироваться нашему запросу:Получили истинный восторг от общения и работы с кузнецом. Сергей в моменте смог сориентироваться нашему запросу:
Алексей
Алексей
6 ноя 2025
Это была одна из самых интересных экскурсий! Спасибо огромное организаторам за такой теплый прием. Все участники нашей группы, от мала до велика, остались в полном восторге от новых знаний и впечатлений! Уверен, это не последнее посещение кузницы, так как у ребят большой выбор разнообразных программ. Удачи и до встречи ✌🏼😄
Это была одна из самых интересных экскурсий! Спасибо огромное организаторам за такой теплый прием. Все участникиЭто была одна из самых интересных экскурсий! Спасибо огромное организаторам за такой теплый прием. Все участникиЭто была одна из самых интересных экскурсий! Спасибо огромное организаторам за такой теплый прием. Все участники
Лариса
Лариса
5 ноя 2025
Спасибо большое! Очень понравился мастер-класс. Были переживания, что не получиться, но Александр великолепно все объяснял. Мы получили уникальный опыт и яркие впечатления.
Анна
Анна
2 ноя 2025
Одно из самых ярких впечатлений в Ярославле! Очень атмосферное место. Прекрасный рассказчик и внимательный мастер Михаил сумел сделать так, что два часа пролетели незаметно. Дети и взрослые получили массу удовольствия,
а также каждый по собственноручно выкованному сувениру (конечно, из заготовок, но для первого раза и это отлично). Младший сын уже четвертый день не снимает свой медальон и всем рассказывает, что был в настоящей кузнице. Это место однозначно стоит того, чтобы его посетить.

Одно из самых ярких впечатлений в Ярославле! Очень атмосферное место. Прекрасный рассказчик и внимательный мастер МихаилОдно из самых ярких впечатлений в Ярославле! Очень атмосферное место. Прекрасный рассказчик и внимательный мастер Михаил
Анна
Анна
1 ноя 2025
Огромное спасибо Александру, очень харизматичный кузнец. Остались в таком восторге. советую всем. дети и взрослые были в таком восторге. спасибо за отлично проведенное время
Е
Елизавета
1 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, мастер отлично рассказывал, у нас получились классные изделия, мы получили прекрасные впечатления. Очень рекомендуем к посещению.
Очень понравилась экскурсия, мастер отлично рассказывал, у нас получились классные изделия, мы получили прекрасные впечатления. Очень
О
Ольга
30 окт 2025
Атмосферно, познавательно, результативно!
Спасибо большое!
🙏
Атмосферно, познавательно, результативно!
А
Анна
29 окт 2025
Спасибо огромное за экскурсию и мастеркласс! Очень понравилось, ребенок в восторге! Всё показали, рассказали, каждый выковал себе по сувениру. Даже чаем с сушками накормили.
Яна
Яна
28 окт 2025
Все супер! Спасибо
Все супер! СпасибоВсе супер! СпасибоВсе супер! Спасибо
М
Малолеева
28 окт 2025
Большое спасибо! Всё очень понравилось, особенно, то что для каждого был индивидуальный подарок. Так же живое общение, желаю туристам узнать как можно больше, о том месте где проходит МК, так как это очень интересная старинная фабрика!
Большое спасибо! Всё очень понравилось, особенно, то что для каждого был индивидуальный подарок. Так же живоеБольшое спасибо! Всё очень понравилось, особенно, то что для каждого был индивидуальный подарок. Так же живоеБольшое спасибо! Всё очень понравилось, особенно, то что для каждого был индивидуальный подарок. Так же живое

