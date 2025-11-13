Посетители смогут познакомиться с историей кузнечного дела, увидеть в работе настоящие инструменты и даже сами попробовать свои силы в ковке. Участники узнают, почему кузнечное дело считается основой многих ремёсел, и смогут создать до четырёх небольших изделий или 1-2 более крупных. Мастер-класс завершается памятной фотографией в антураже кузницы. Подходит для семей, пар и всех, кто интересуется ремёслами и историей

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

за 1–5 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

от 5000 ₽ за 1–5 человек или 1000 ₽ за человека, если вас больше

Описание мастер-класса

Мы встретимся у проходной старинной фабрики «Красный Перекоп» — кирпичного индустриального ансамбля времён Российской империи и СССР. Прогуляемся по территории, поговорим о промышленном наследии и истории места.

Вы попадёте в настоящую кузницу и под звуки молота и дыхание огня узнаете:

почему кузнечное дело — основа всех ремёсел

почему в фольклоре кузнец — почти волшебник, который вызывает страх и уважение

какие известные фамилии в разных языках отражают принадлежность к древней профессии кузнеца

и многое другое!

Как проходит мастер-класс

После вводной части и инструктажа по технике безопасности вы сами подойдёте к горну, возьмёте в руки молот и выкуете сувенир — по желанию и с учётом физической подготовки. Вы сможете сделать до четырёх небольших изделий (молоточки, жетоны булавочки и подковки) или 1–2 изделия побольше (средний ножик, гвоздь, крючок, ложечка).

Завершим мастер-класс фотографией в кузнечном антураже и ответами на ваши вопросы.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто устал от типичных развлечений и ищет неформальный, живой опыт

Семьям с детьми, парам, компаниям друзей и всем, кому интересны ремёсла, история и возможность сделать что-то своими руками

Организационные детали