Мастер-класс по мозаике в Ярославле

На мастер-классе по мозаике в Ярославле участники создадут панно из стекла и камня. Под руководством художника-монументалиста освоят технику прямого набора. Участники узнают о развитии мозаики и её истории. В студии предоставлены все необходимые материалы. Подходит для новичков, возраст от 5 до 105 лет. Готовое изделие можно забрать с собой или подарить близким

Описание мастер-класса

В действующей мастерской художника-монументалиста вы познакомитесь с мозаикой и получите уникальный опыт работы в технике прямого набора. Во время мастер-класса поговорим о развитии мозаики, приёмах и даже Римской империи.

Под нашим руководством вы сделаете небольшое панно — выберете форму, заполните её цветными кусочками стекла и фактурами. В рабочем пространстве студии есть необходимые инструменты и материалы: элементы из стекла, смальты, натурального камня, зеркала, клей и затирка.

Занятие пройдёт весело и со вкусом! В зависимости от приближающихся праздников мы делаем упор на символику. Например, на 8 марта — тюльпаны. При этом в наличии есть выбор сюжетов — от ангела до ёжика, самолётика, единорога и т. д.

