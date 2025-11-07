Мастер-класс по мозаике в Ярославле

На мастер-классе по мозаике в Ярославле участники создадут панно из стекла и камня. Под руководством художника-монументалиста освоят технику прямого набора. Участники узнают о развитии мозаики и её истории. В студии предоставлены все необходимые материалы. Подходит для новичков, возраст от 5 до 105 лет. Готовое изделие можно забрать с собой или подарить близким
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Римская империя
Описание мастер-класса
В действующей мастерской художника-монументалиста вы познакомитесь с мозаикой и получите уникальный опыт работы в технике прямого набора. Во время мастер-класса поговорим о развитии мозаики, приёмах и даже Римской империи.
Под нашим руководством вы сделаете небольшое панно — выберете форму, заполните её цветными кусочками стекла и фактурами. В рабочем пространстве студии есть необходимые инструменты и материалы: элементы из стекла, смальты, натурального камня, зеркала, клей и затирка.
Занятие пройдёт весело и со вкусом! В зависимости от приближающихся праздников мы делаем упор на символику. Например, на 8 марта — тюльпаны. При этом в наличии есть выбор сюжетов — от ангела до ёжика, самолётика, единорога и т. д.
Организационные детали
- Рекомендованный возраст — от 5 до 105 лет
- Подходит для новичков, художественное образование не требуется
- На мозаику наносится затирка, которая высыхает около 15–20 мин. Если вы торопитесь, то работу можно забрать позже. Мы также можем отправить её вам удобным способом
- Мастер-класс проводит художник из нашей команды — Дарья Апрельская
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1900 ₽
|Дети до 12 лет
|1600 ₽
|Поднос мозаичный
|3000 ₽
|Подставка под кружку
|800 ₽
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Фотографии от путешественников
Роман
7 ноя 2025
Мастер класс превзошел все ожидания!
Понравился детям и взрослым!
Рекомендую обязательно к посещению!
konstantin
1 ноя 2025
Даша, очень душевный и открытый человек. Формат нам зашел: 2 взрослых и 2 ребенка. Увлечены были все:)!!!!
Д
Диляра
31 окт 2025
Отличный мастер-класс для пасмурного денька, но для нас, как для новичков, 2 часов оказалось маловато, поэтому под конец уже старались как можно быстрее заполнить последние сантиметры мозаики. В целом, остались под прекрасным впечатлением, может, вернемся сюда еще при повторном везите города!
Ю
Юлия
30 окт 2025
Дарья всё объяснила и показала, очень помогала. Не заметили, как время пролетело. Спасибо! Остался сувенир из Ярославля, сделанный своими руками
Екатерина
30 окт 2025
Отлично, рекомендую!!
А
Анна
29 окт 2025
Отличное место! Прекрасные работы. Всё объяснят, помогут! Нам очень понравилось. Увезли домой самодельные сувениры ❤️
О
Ольга
26 окт 2025
26.10.2025 были с дочкой 13 лет на мастер-класс по мозаике. Очень понравилась организация, процесс оказался увлекательным. Дарья, все рассказала, показала, рекомендуем!
М
Мария
22 окт 2025
Очень понравилось. Просто отдых для души и мозга;) Рекомендую на 100%
Т
Татьяна
7 окт 2025
Благодарим Дарью за прекрасные 2 часа, проведенные на мастер классе по мозаике. Дарья - профессионал, увлеченный своим делом на 100 процентов. Были с детьми и каждый ушел с мастер класса с прекрасными работами и прекрасными впечатлениями. Однозначно рекомендую мастер класс как для взрослых, так и детей
А
Алла
3 окт 2025
Вернулись в детство на два часа на мастер-классе по мозаике. Завораживающие стеклышки, разноцветный калейдоскоп красок и буйство фантазии. Если хочется пошалить, собрать фиолетового медведя или зеленую сову, вам обязательно нужно в эту мастерскую!!! Мы себе уже наметили следующие варианты 🫶
Светлана
15 сен 2025
Мастер Дарья все мне разъяснила, помогла подобрать материал, не торопила меня, помогла исправить все недоделки мои. Вообщем мастер-класс мне понравился. И изделие из мозаики получилось супер!!!
Т
Татьяна
12 сен 2025
Всё прошло отлично. Рекомендую всем! Нам очень понравился мастер-класс, творческая, душевная атмосфера. Мы работали, пока не закончили свои работы. Более заявленного времени. Увлеклись. Спасибо! Конечно же рекомендую.
Е
Екатерина
31 авг 2025
Это просто восторг!!!
Дарья, вы просто супер!!!
Рекомендую всем, детям и взрослым!
Дмитрий
9 авг 2025
Мастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, не подходит - делаешь кусь и ещё раз пробуешь, фигня получилась - выкидаваешь кусочек и берешь новый и так два часа. Отличная медитация и времяпровождение, а ведущий поможет тебе в этом занятии. Понравилось. Может соберусь на что-то более объемное.
Элеонора
8 авг 2025
Очень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. Разные виды мозаик, ангелы Тиффани. Очень красиво, а, главное, доступно и с индивидуальным подходом) Чудесная
