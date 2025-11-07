Мои заказы

Мастер-класс по мозаике в Ярославле

Приглашаем на увлекательный мастер-класс по мозаике в Ярославле. Создайте уникальное панно из стекла и камня, подходящее для всех возрастов
На мастер-классе по мозаике в Ярославле участники создадут панно из стекла и камня. Под руководством художника-монументалиста освоят технику прямого набора. Участники узнают о развитии мозаики и её истории. В студии предоставлены все необходимые материалы. Подходит для новичков, возраст от 5 до 105 лет. Готовое изделие можно забрать с собой или подарить близким
5
34 отзыва

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Уникальный опыт создания мозаики
  • 🖌️ Все материалы включены
  • 👨‍🎨 Профессиональное руководство
  • 👶 Подходит для всех возрастов
  • 🎁 Отличный подарок близким
Мастер-класс по мозаике в Ярославле
Мастер-класс по мозаике в Ярославле© Альбертина
Мастер-класс по мозаике в Ярославле© Альбертина
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Римская империя

Описание мастер-класса

В действующей мастерской художника-монументалиста вы познакомитесь с мозаикой и получите уникальный опыт работы в технике прямого набора. Во время мастер-класса поговорим о развитии мозаики, приёмах и даже Римской империи.

Под нашим руководством вы сделаете небольшое панно — выберете форму, заполните её цветными кусочками стекла и фактурами. В рабочем пространстве студии есть необходимые инструменты и материалы: элементы из стекла, смальты, натурального камня, зеркала, клей и затирка.

Занятие пройдёт весело и со вкусом! В зависимости от приближающихся праздников мы делаем упор на символику. Например, на 8 марта — тюльпаны. При этом в наличии есть выбор сюжетов — от ангела до ёжика, самолётика, единорога и т. д.

Организационные детали

  • Рекомендованный возраст — от 5 до 105 лет
  • Подходит для новичков, художественное образование не требуется
  • На мозаику наносится затирка, которая высыхает около 15–20 мин. Если вы торопитесь, то работу можно забрать позже. Мы также можем отправить её вам удобным способом
  • Мастер-класс проводит художник из нашей команды — Дарья Апрельская

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 12 лет1600 ₽
Поднос мозаичный3000 ₽
Подставка под кружку800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города на улице Почтовой
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбертина
Альбертина — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 9699 туристов
Я — художник, искусствовед, эмальер, арт-менеджер и архитект (школа МАРХИ). И в последней ипостаси готова говорить с вами о родном городе на языке музыки, застывшей в камне. Мой Ярославль прекрасен,
читать дальше

и, прочитывая страницы его истории — вновь и вновь — каждый раз не перестаю восхищаться величием и красотой, силой духа и благородством, достоинством и милосердием людей, его созидавших. В галерее работает команда молодых специалистов, которые проводят мастер-классы под руководством профессиональных художников с многолетним опытом. Будем рады встрече с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
34
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Диляра)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Диляра)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Алла)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Светлана)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Татьяна)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Екатерина)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Дмитрий)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Элеонора)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Элеонора)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Элеонора)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Элеонора)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Вячеслав)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Евгения)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Марина)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Екатерина)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Екатерина)Мастер-класс по мозаике в Ярославле (Ольга)
Роман
Роман
7 ноя 2025
Мастер класс превзошел все ожидания!
Понравился детям и взрослым!
Рекомендую обязательно к посещению!
konstantin
konstantin
1 ноя 2025
Даша, очень душевный и открытый человек. Формат нам зашел: 2 взрослых и 2 ребенка. Увлечены были все:)!!!!
Д
Диляра
31 окт 2025
Отличный мастер-класс для пасмурного денька, но для нас, как для новичков, 2 часов оказалось маловато, поэтому под конец уже старались как можно быстрее заполнить последние сантиметры мозаики. В целом, остались под прекрасным впечатлением, может, вернемся сюда еще при повторном везите города!
Отличный мастер-класс для пасмурного денька, но для нас, как для новичков, 2 часов оказалось маловато, поэтомуОтличный мастер-класс для пасмурного денька, но для нас, как для новичков, 2 часов оказалось маловато, поэтому
Ю
Юлия
30 окт 2025
Дарья всё объяснила и показала, очень помогала. Не заметили, как время пролетело. Спасибо! Остался сувенир из Ярославля, сделанный своими руками
Екатерина
Екатерина
30 окт 2025
Отлично, рекомендую!!
Место камерное, очень классно получилось все, мы довольны) мастеру девушки огромная благодарность!
А
Анна
29 окт 2025
Отличное место! Прекрасные работы. Всё объяснят, помогут! Нам очень понравилось. Увезли домой самодельные сувениры ❤️
О
Ольга
26 окт 2025
26.10.2025 были с дочкой 13 лет на мастер-класс по мозаике. Очень понравилась организация, процесс оказался увлекательным. Дарья, все рассказала, показала, рекомендуем!
М
Мария
22 окт 2025
Очень понравилось. Просто отдых для души и мозга;) Рекомендую на 100%
Т
Татьяна
7 окт 2025
Благодарим Дарью за прекрасные 2 часа, проведенные на мастер классе по мозаике. Дарья - профессионал, увлеченный своим делом на 100 процентов. Были с детьми и каждый ушел с мастер класса с прекрасными работами и прекрасными впечатлениями. Однозначно рекомендую мастер класс как для взрослых, так и детей
А
Алла
3 окт 2025
Вернулись в детство на два часа на мастер-классе по мозаике. Завораживающие стеклышки, разноцветный калейдоскоп красок и буйство фантазии. Если хочется пошалить, собрать фиолетового медведя или зеленую сову, вам обязательно нужно в эту мастерскую!!! Мы себе уже наметили следующие варианты 🫶
Вернулись в детство на два часа на мастер-классе по мозаике. Завораживающие стеклышки, разноцветный калейдоскоп красок и
Светлана
Светлана
15 сен 2025
Мастер Дарья все мне разъяснила, помогла подобрать материал, не торопила меня, помогла исправить все недоделки мои. Вообщем мастер-класс мне понравился. И изделие из мозаики получилось супер!!!
Мастер Дарья все мне разъяснила, помогла подобрать материал, не торопила меня, помогла исправить все недоделки мои.
Т
Татьяна
12 сен 2025
Всё прошло отлично. Рекомендую всем! Нам очень понравился мастер-класс, творческая, душевная атмосфера. Мы работали, пока не закончили свои работы. Более заявленного времени. Увлеклись. Спасибо! Конечно же рекомендую.
Всё прошло отлично. Рекомендую всем! Нам очень понравился мастер-класс, творческая, душевная атмосфера. Мы работали, пока не
Е
Екатерина
31 авг 2025
Это просто восторг!!!
Дарья, вы просто супер!!!
Рекомендую всем, детям и взрослым!
Это просто восторг!!!
Дмитрий
Дмитрий
9 авг 2025
Мастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, не подходит - делаешь кусь и ещё раз пробуешь, фигня получилась - выкидаваешь кусочек и берешь новый и так два часа. Отличная медитация и времяпровождение, а ведущий поможет тебе в этом занятии. Понравилось. Может соберусь на что-то более объемное.
Мастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, неМастер-класс по мозаике. Захотел попробовать - попробовал. Отлично отключается мозг, сидишь, что-то выбираешь, ковыряешь, примеряешь, не
Элеонора
Элеонора
8 авг 2025
Очень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. Разные виды мозаик, ангелы Тиффани. Очень красиво, а, главное, доступно и с индивидуальным подходом) Чудесная
читать дальше

Дарья провела нам мастер-класс, всё рассказала, показала, познакомила с владельцем галереи. Мы посмотрели на работу мастера над созданием мозаичного панно. Однозначно рекомендуем, будем ещё раз в Ярославле, обязательно придём ещё 👍

Очень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. РазныеОчень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. РазныеОчень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. РазныеОчень крутое место! Придя на один мастер класс, мы с детьми остались ещё на два. Разные

