Неклассический маршрут по Ярославлю

Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ «Ярославские слободы». Мы побываем в тех местах, которые не входят в классический маршрут по Ярославлю. Начнём наше путешествие со старинной Толчковской слободы, где 400 лет назад проживали кожевенники, увидим восхитительный Храм Иоанна Предтечи.

Затем побываем на Ярославской Большой мануфактуре — фабрике, основанной ещё Пётром I, увидим корпуса мануфактуры, где, по легенде обитает призрак управляющего фабрикой Затрапезнова.

Уникальная система прудов

Прогуляемся по Петропавловловскому парку с уникальной системой прудов и, может быть, сможем увидеть серебряные оклады икон, затопленные в прудах после революции. Нас ждёт Храм Петра и Павла — аналог собора в Санкт-Петербурге.

Изразец, занесённый в Книгу рекордов Гинесса

Под конец экскурсии 🧭 отправимся в Коровницкую слободу — поселение XVII века в окрестностях старого Ярославля. Готовьте фотоаппараты — Вас ждёт самый крупный в мире наличник из изразцов, занесённый в Книгу рекордов Гинесса!

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.