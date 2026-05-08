Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время парки особенно красивы, а экскурсия оставит незабываемые впечатления. В апреле и октябре также можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.

Ярославль - город с богатой историей и уникальной архитектурой. На экскурсии по Ярославским слободам вы увидите места, которые не входят в стандартные маршруты. Прогулка начнётся с Толчковской слободы, где вас

ждёт Храм Иоанна Предтечи. Затем посетите Ярославскую Большую мануфактуру и узнайте легенды о её призраках. В Петропавловском парке откроется вид на систему прудов, а в Коровницкой слободе вас удивит крупнейший наличник из изразцов

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Неклассический маршрут по Ярославлю

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ярославлю с экскурсией «Ярославские слободы». Это необычный маршрут, который откроет перед вами те уголки города, о которых вы, возможно, никогда не слышали.

Старт в Толчковской слободе

Мы начнём нашу экскурсию со старинной Толчковской слободы, где более 400 лет назад жили кожевенники. Здесь вы сможете насладиться великолепием Храма Иоанна Предтечи — настоящей архитектурной жемчужины.

Ярославская Большая мануфактура

Следующим пунктом нашего путешествия станет Ярославская Большая мануфактура, основанная ещё Петром I. Вы увидите корпуса мануфактуры и узнаете легенды о призраке управляющего фабрикой Затрапезнова.

Уникальная система прудов

Прогуляемся по Петропавловскому парку, где расположена уникальная система прудов. Возможно, вам повезёт увидеть серебряные оклады икон, затопленные здесь после революции.

Храм Петра и Павла

Нас ждёт Храм Петра и Павла, который является аналогом знаменитого собора в Санкт-Петербурге. Этот архитектурный памятник также подарит вам немало впечатлений.

Коровницкая слобода и рекорды Гинесса

В завершении нашего путешествия мы отправимся в Коровницкую слободу — поселение XVII века в окрестностях старого Ярославля. Приготовьте ваши фотоаппараты, ведь вас ждет самый крупный в мире наличник из изразцов, занесённый в Книгу рекордов Гинесса!

Важная информация

Не забудьте надеть комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы ваше путешествие было максимально приятным!