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Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам

5
5 отзывов
НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии – Гид из Ярославля
Ярославль – один из самых старинных русских городов.

Он был основан в XI веке и сейчас его исторический центр стоит на слиянии рек Волги и Которосли.

А когда-то это был один из самых процветающих городов Руси.

Он сохранил множество памятников зодчества и примеров древнерусского искусства.

А назван он в честь Ярослава Мудрого, который и основал этот город 🏙️.

Но мы приглашаем вас на экскурсию ⛳ «Ярославские слободы», где побываем в тех местах, которые не входят в классический маршрут по Ярославлю.

Чтобы вы увидели и другую, нетипичную красоту нашего города.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам

Что вы увидите

  • Храм Иоанна Предтечи
  • Храм Петра и Павла
  • Ярославская большая мануфактура
  • Храмовый комплекс в Коровницкой слободе
  • Фёдоровский собор
  • Стрелка рек Которосли и Волги
  • Планетарий
  • Которосльную набережную
  • Парк Тысячелетия Ярославля
  • Толчковская слобода
Неклассический маршрут по Ярославлю
Приглашаем Вас на экскурсию ⛳ «Ярославские слободы». Мы побываем в тех местах, которые не входят в классический маршрут по Ярославлю. Начнём наше путешествие со старинной Толчковской слободы, где 400 лет назад проживали кожевенники, увидим восхитительный Храм Иоанна Предтечи.
Затем побываем на Ярославской Большой мануфактуре — фабрике, основанной ещё Пётром I, увидим корпуса мануфактуры, где, по легенде обитает призрак управляющего фабрикой Затрапезнова.
Уникальная система прудов
Прогуляемся по Петропавловловскому парку с уникальной системой прудов и, может быть, сможем увидеть серебряные оклады икон, затопленные в прудах после революции. Нас ждёт Храм Петра и Павла — аналог собора в Санкт-Петербурге.
Изразец, занесённый в Книгу рекордов Гинесса
Под конец экскурсии 🧭 отправимся в Коровницкую слободу — поселение XVII века в окрестностях старого Ярославля. Готовьте фотоаппараты — Вас ждёт самый крупный в мире наличник из изразцов, занесённый в Книгу рекордов Гинесса!
Важная информация
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспортное обслуживание
Начало и место завершения
🚩 По договорённости с туристами
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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НебанальныеЭкскурсии
НебанальныеЭкскурсии
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5 отзывов оставили туристы

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