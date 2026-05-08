Ярославские слободы: экскурсия по нетуристическим местам
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, исследуя его скрытые уголки и нетипичные достопримечательности. Ощутите дух истории на каждом шагу
Ярославль - город с богатой историей и уникальной архитектурой. На экскурсии по Ярославским слободам вы увидите места, которые не входят в стандартные маршруты. Прогулка начнётся с Толчковской слободы, где вас читать дальшеуменьшить
ждёт Храм Иоанна Предтечи. Затем посетите Ярославскую Большую мануфактуру и узнайте легенды о её призраках.
В Петропавловском парке откроется вид на систему прудов, а в Коровницкой слободе вас удивит крупнейший наличник из изразцов
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время парки особенно красивы, а экскурсия оставит незабываемые впечатления. В апреле и октябре также можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но стоит учесть холод и снег, которые могут ограничить доступ к некоторым местам.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Храм Иоанна Предтечи
Ярославская Большая мануфактура
Петропавловский парк
Храм Петра и Павла
Коровницкая слобода
Описание экскурсии
Неклассический маршрут по Ярославлю
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ярославлю с экскурсией «Ярославские слободы». Это необычный маршрут, который откроет перед вами те уголки города, о которых вы, возможно, никогда не слышали.
Старт в Толчковской слободе
Мы начнём нашу экскурсию со старинной Толчковской слободы, где более 400 лет назад жили кожевенники. Здесь вы сможете насладиться великолепием Храма Иоанна Предтечи — настоящей архитектурной жемчужины.
Ярославская Большая мануфактура
Следующим пунктом нашего путешествия станет Ярославская Большая мануфактура, основанная ещё Петром I. Вы увидите корпуса мануфактуры и узнаете легенды о призраке управляющего фабрикой Затрапезнова.
Уникальная система прудов
Прогуляемся по Петропавловскому парку, где расположена уникальная система прудов. Возможно, вам повезёт увидеть серебряные оклады икон, затопленные здесь после революции.
Храм Петра и Павла
Нас ждёт Храм Петра и Павла, который является аналогом знаменитого собора в Санкт-Петербурге. Этот архитектурный памятник также подарит вам немало впечатлений.
Коровницкая слобода и рекорды Гинесса
В завершении нашего путешествия мы отправимся в Коровницкую слободу — поселение XVII века в окрестностях старого Ярославля. Приготовьте ваши фотоаппараты, ведь вас ждет самый крупный в мире наличник из изразцов, занесённый в Книгу рекордов Гинесса!
Важная информация
Не забудьте надеть комфортную одежду по погоде и удобную обувь, чтобы ваше путешествие было максимально приятным!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Храм Иоанна Предтечи
Храм Петра и Павла
Ярославская большая мануфактура
Храмовый комплекс в Коровницкой слободе
Фёдоровский собор
Стрелка рек Которосли и Волги
Планетарий
Которосльная набережная
Парк Тысячелетия Ярославля
Толчковская слобода
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Место начала и завершения?
По договорённости с туристами
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
2
3
–
2
–
1
–
А
Александр
Интересная экскурсия по необычным экскурсионным местам. Познавательный рассказ о многовековой истории города и его настоящем. Спасибо Алексею за знакомство с Ярославлем. Без него город мы бы не узнали…
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А
Алла
Было интересно
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Р
Рассадкина
Экскурсия была интересная. Гид был увлечен процессом донесения информации Дети все запомнили Посетили интересные места Погода была дождливая, время прошло незаметно
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К
Китаева
Очень понравился экскурсовод. Так как сама серьёзно занимаюсь историей, для меня принципиально важным критерием в выборе гида всегда является качество и глубина познаний. Ольга очень доходчиво рассказала и о городе, познакомив нас с Ярославлем, и об архитектурных особенностях строений, и о местных жителях. Показала и необычные, скрытые от глаз туриста "достопримечательности", и всем известные "открыточные" места. Большое спасибо!
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О
Ольга
Наш гид, Ольга, легко, интересно, с юмором погрузила нас в историю нашего города, моего любимого района. Несмотря на то, что мы коренные жители Перекопа узнали некоторые (ладно, многие)) исторические факты впервые. И было здорово вспомнить то, что было позабыто. Очень приятное послевкусие! Благодарим!
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А
Андрей
Огромное спасибо гиду Ольге! Узнали много нового и обновили старые знания) С комфортом и кондиционером (что было особенно актуально в 35-ти градусную жару) побывали в местах, куда без Ольги вряд ли бы попали. Сделал множество замечательных фотографий. Было очень интересно, мы в восторге!
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