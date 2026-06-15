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Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)

Изучить дивные храмы и другие достопримечательности вдали от классических троп
Эта экскурсия для тех, кто исходил центр города вдоль и поперёк и справедливо полагает, что на нём достопримечательности не заканчиваются.

Ваша любознательность будет вознаграждена: за пределами зоны ЮНЕСКО собрано немало памятников старины! За 3 часа вы полюбуетесь изразцами и убранством храмов, узнаете о старинной фабрике и ощутите контрасты истории.
5
13 отзывов
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)
Ярославские слободы, или Город со второго взгляда (на вашем авто)

Описание экскурсии

Путешествие по слободам и в прошлое

В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города. В этих живых декорациях я помогу вам понять суть истории Ярославля без углубления в даты. Объясню, что делает уникальным конкретное место, и расскажу об архитектурных деталях.

В нашей программе:

  • Прогулка по Петропавловскому парку, ландшафтному комплексу 18 века, где в водах пруда отражается силуэт самой высокой и необычной церкви в Ярославле — Петропавловского храма в стиле барокко
  • Район Ярославской Большой мануфактуры: вы узнаете, как с фабричной окраиной города связаны император Петр I, купцы Затрапезновы и Карзинкины, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие
  • Ансамбль церквей в Коровниках — парадные волжские «ворота» 17 века.
  • Храм Николы в Меленках и церковь Андрея Критского в стиле модерн

Организационные детали

Экскурсия проходит на вашей машине

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 293 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
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и смешение культур. Город слишком сложен, чтобы его можно было посмотреть, узнать за один раз. Предлагаем вам присоединиться к экскурсиям по разным улицам и районам старого и современного Ярославля! Также можем организовать и провести экскурсии из Москвы в Ярославль, Кострому, Ростов, Переславль-Залесский, Тутаев, Рыбинск.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Не пожалели, что заказали эту экскурсию. Сами бы посетили только исторический центр. Благодаря Виталию увидели слободы Ярославля, узнали как жили и работали люди раньше. Экскурсовод грамотный, эрудированный, любит свой город и старается чтобы его полюбили остальные. Эта экскурсия дополнила предыдущую по историческому центру и позволила получить более полную картину картину древнего Ярославля. Однозначно рекомендую!
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Д
Виталий настоящий эксперт своего дела, детально погружает в историю, загадывает загадки и поднимает настроение шутками)
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Дарья, большое спасибо Вам за отзыв! Рад, что моя работа нашла у Вас хороший отклик! Буду рад снова видеть Вас в наших краях!
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Светлана
Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик; в ходе экскурсии мы получили много информации, но она была подана в доступной форме, легко, в форме дружеской беседы. Рекомендую тем, кто хочет расширить свои представления о замечательном городе Ярославле.
Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик;
Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик;
Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик;
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Светлана, благодарю Вас за прекрасный отзыв с красивыми фотографиями!)
Приезжайте к нам снова)
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Виталий
Виталий провел замечательную экскурсию!!! Встретил нас в нашем отеле. Отличный рассказчик, приятный экскурсовод. Хорошо знает историю своего города и умело ее доносит до экскурсантов!! Сам формат экскурсии отличный. Всем рекомендую
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Виталий, большое спасибо Вам за замечательный отзыв!
Надеюсь в будущем снова Вас увидеть на моих экскурсиях!)
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Жильцова
Хорошая экскурсия. Очень приятно, когда о городе тебе рассказывает настоящий и искренний его патриот. Виталий - знающий и толковый гид. Грамотно составленный маршрут позволил насладится слободами Ярославля даже при небольшом дожде… Рекомендую тем, кто хочет увидеть красоты Ярославля как бы изнутри, не начищенные и приглаженные, а такие какие они сегодня есть - неотреставрированные (и в этом есть своя прелесть).
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В
Спасибо экскурсоводу Виталию за увлекательную и интересную экскурсию. Узнали много нового, познакомились с архитектурой. Очень интересно, легко воспринимается информация. Рекомендуем!!!!!
Виталий
Виталий
Ответ организатора:
Виктор, благодарю Вас за отзыв и рекомендации!
Обращайтесь вновь, буду рад!
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