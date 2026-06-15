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С Светлана Не пожалели, что заказали эту экскурсию. Сами бы посетили только исторический центр. Благодаря Виталию увидели слободы Ярославля, узнали как жили и работали люди раньше. Экскурсовод грамотный, эрудированный, любит свой город и старается чтобы его полюбили остальные. Эта экскурсия дополнила предыдущую по историческому центру и позволила получить более полную картину картину древнего Ярославля. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дарья Виталий настоящий эксперт своего дела, детально погружает в историю, загадывает загадки и поднимает настроение шутками) Виталий Ответ организатора: Дарья, большое спасибо Вам за отзыв! Рад, что моя работа нашла у Вас хороший отклик! Буду рад снова видеть Вас в наших краях! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Светлана Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик; в ходе экскурсии мы получили много информации, но она была подана в доступной форме, легко, в форме дружеской беседы. Рекомендую тем, кто хочет расширить свои представления о замечательном городе Ярославле. Виталий Ответ организатора: Светлана, благодарю Вас за прекрасный отзыв с красивыми фотографиями!)

Приезжайте к нам снова) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Виталий Виталий провел замечательную экскурсию!!! Встретил нас в нашем отеле. Отличный рассказчик, приятный экскурсовод. Хорошо знает историю своего города и умело ее доносит до экскурсантов!! Сам формат экскурсии отличный. Всем рекомендую Виталий Ответ организатора: Виталий, большое спасибо Вам за замечательный отзыв!

Надеюсь в будущем снова Вас увидеть на моих экскурсиях!) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Жильцова Хорошая экскурсия. Очень приятно, когда о городе тебе рассказывает настоящий и искренний его патриот. Виталий - знающий и толковый гид. Грамотно составленный маршрут позволил насладится слободами Ярославля даже при небольшом дожде… Рекомендую тем, кто хочет увидеть красоты Ярославля как бы изнутри, не начищенные и приглаженные, а такие какие они сегодня есть - неотреставрированные (и в этом есть своя прелесть). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет