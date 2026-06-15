Эта экскурсия для тех, кто исходил центр города вдоль и поперёк и справедливо полагает, что на нём достопримечательности не заканчиваются.
Ваша любознательность будет вознаграждена: за пределами зоны ЮНЕСКО собрано немало памятников старины! За 3 часа вы полюбуетесь изразцами и убранством храмов, узнаете о старинной фабрике и ощутите контрасты истории.
Ваша любознательность будет вознаграждена: за пределами зоны ЮНЕСКО собрано немало памятников старины! За 3 часа вы полюбуетесь изразцами и убранством храмов, узнаете о старинной фабрике и ощутите контрасты истории.
Описание экскурсии
Путешествие по слободам и в прошлое
В этой части Ярославля грандиозный комплекс фабрики 19 века соседствует с тенистыми аллеями и прудами Петропавловского парка, а объекты 1000-летия города — с церквями, которые своими изразцами затмевают центральные храмы города. В этих живых декорациях я помогу вам понять суть истории Ярославля без углубления в даты. Объясню, что делает уникальным конкретное место, и расскажу об архитектурных деталях.
В нашей программе:
- Прогулка по Петропавловскому парку, ландшафтному комплексу 18 века, где в водах пруда отражается силуэт самой высокой и необычной церкви в Ярославле — Петропавловского храма в стиле барокко
- Район Ярославской Большой мануфактуры: вы узнаете, как с фабричной окраиной города связаны император Петр I, купцы Затрапезновы и Карзинкины, первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и многие другие
- Ансамбль церквей в Коровниках — парадные волжские «ворота» 17 века.
- Храм Николы в Меленках и церковь Андрея Критского в стиле модерн
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашей машине
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 293 туристов
Являюсь аккредитованным гидом по Ярославлю. Вместе с командой с удовольствием познакомлю вас с одним из интереснейших городов мира! Ярославль — это переплетение бесконечных улочек и историй, это множеств пластов истории
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Не пожалели, что заказали эту экскурсию. Сами бы посетили только исторический центр. Благодаря Виталию увидели слободы Ярославля, узнали как жили и работали люди раньше. Экскурсовод грамотный, эрудированный, любит свой город и старается чтобы его полюбили остальные. Эта экскурсия дополнила предыдущую по историческому центру и позволила получить более полную картину картину древнего Ярославля. Однозначно рекомендую!
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Д
Виталий настоящий эксперт своего дела, детально погружает в историю, загадывает загадки и поднимает настроение шутками)
Виталий
Ответ организатора:
Дарья, большое спасибо Вам за отзыв! Рад, что моя работа нашла у Вас хороший отклик! Буду рад снова видеть Вас в наших краях!
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Очень интересная экскурсия. Получили огромное количество приятных впечатлений. Увидели потрясающие воображение старинные церкви. Виталий, замечательный рассказчик; в ходе экскурсии мы получили много информации, но она была подана в доступной форме, легко, в форме дружеской беседы. Рекомендую тем, кто хочет расширить свои представления о замечательном городе Ярославле.
Виталий
Ответ организатора:
Светлана, благодарю Вас за прекрасный отзыв с красивыми фотографиями!)
Приезжайте к нам снова)
Приезжайте к нам снова)
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Виталий провел замечательную экскурсию!!! Встретил нас в нашем отеле. Отличный рассказчик, приятный экскурсовод. Хорошо знает историю своего города и умело ее доносит до экскурсантов!! Сам формат экскурсии отличный. Всем рекомендую
Виталий
Ответ организатора:
Виталий, большое спасибо Вам за замечательный отзыв!
Надеюсь в будущем снова Вас увидеть на моих экскурсиях!)
Надеюсь в будущем снова Вас увидеть на моих экскурсиях!)
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Хорошая экскурсия. Очень приятно, когда о городе тебе рассказывает настоящий и искренний его патриот. Виталий - знающий и толковый гид. Грамотно составленный маршрут позволил насладится слободами Ярославля даже при небольшом дожде… Рекомендую тем, кто хочет увидеть красоты Ярославля как бы изнутри, не начищенные и приглаженные, а такие какие они сегодня есть - неотреставрированные (и в этом есть своя прелесть).
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В
Спасибо экскурсоводу Виталию за увлекательную и интересную экскурсию. Узнали много нового, познакомились с архитектурой. Очень интересно, легко воспринимается информация. Рекомендуем!!!!!
Виталий
Ответ организатора:
Виктор, благодарю Вас за отзыв и рекомендации!
Обращайтесь вновь, буду рад!
Обращайтесь вновь, буду рад!
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