Приглашаю вас на прогулку по древнему городу у слияния рек Которосль и Волга.
Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города.
Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города.
Описание экскурсииСокровища архитектуры у слияния двух рек Приглашаю вас на прогулку по исторической части Ярославля из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с вами увидим памятники архитектуры, изображённые на тысячерублёвой купюре, и поднимемся на знаменитую Стрелку — место слияния Волги и Которосли. Обязательно обойдём ожерелье храмов XVII века и поговорим об особенностях ярославской школы культового зодчества. Вы узнаете, как наш город стал столицей Русского государства и когда это было, с каким размахом жили местные купцы несколько столетий назад и как Ярославль стал родиной первого театра в России.
Любой день, любое удобное время.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский монастырь
- Часовня иконы Казанской Богоматери
- Храм Богоявления XVII в
- Памятник Ярославу Мудрому
- Волжская набережная
- Храм Николы Надеина XVII в
- Губернаторский дом
- Храм Ильи Пророка XVII в
- Ансамбль Советской площади (главной площади города)
- Часовня А. Невского
- Здание бывшего Дома призрения ближнего
- Здание бывшей гостиницы «Бристоль»
- Демидовский сквер
- Здание бывшей мужской гимназии
- Монумент Славы
- Успенский кафедральный собор
- Памятник св. Троице
- Памятный камень об основании Ярославля
- Стрелка
- Митрополичьи палаты
- Храм Никола Рубленый город XVII в
- Храм Спаса на городу XVII в
- Храм Михаила Архангела XVII в
- Ярославский Арбат
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Которосльная набережная, 57
Завершение: Улица Кирова, 7/8
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Спасибо большое экскурсоводу Юлии! Решение поехать в Ярославль через Переславль и Ростов было спонтанным, поэтому экскурсию мы искали накануне вечером. И на наше счастье Юлия сразу откликнулась. А так же
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Т
Прекрасная обзорная экскурсия по городу! Большое спасибо гиду Юлии, замечательный пешеходный маршрут по историческому центру. Материал подан доступно и интересно. Создаётся общее впечатление о городе и его истории: что из музеев и достопримечательностей нужно обязательно посетить в первый визит, а что можно отложить до следующего. рекомендую!
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Н
24.08.2023 были на обзорной «Знакомьтесь, Ярославль». Экскурсовод Юлия провела замечательную экскурсию, она - много знающий и хорошо рассказывающий гид. Мы посмотрели и послушали об истории Ярославля, узнали интересные факты, не заметили, как прошло время. Спасибо за прекрасно проведённое время, рекомендуем посетить.
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С
Экскурсия дает подробное и обстоятельное знакомство с основными достопримечательностями исторического центра Ярославля. Юлия - очень эрудированный гид, прекрасно знающий город и его историю, отвечает на самые разнообразные вопросы. Очень повезло, что первое знакомство с городом проводила именно она. Спасибо большое!
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К
Сердечное спасибо Юлии за незабываемую экскурсию. Очень талантливый, эрудированный гид, очень увлекательно и доброжелательно вела экскурсию, подробно отвечала на многочисленные вопросы. Благодаря Юлии экскурсия была очень интересной, мы узнали много нового. Огромное спасибо!
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А
Посетили обзорную экскурсию по историческому центру Ярославля. Учитывая индивидуальность программы (группа состояла из 2 человек), экскурсия получилась в виде приятного диалога в ходе неспешной прогулки. Огромное Спасибо Юлии Петровской за прекрасную работу.
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