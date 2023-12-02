В ходе экскурсии вы увидите:

всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.

всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.

что такое ярославская школа культового зодчества XVII века и в чём её особенности • как Ярославль был столицей Русского государства • о жизни наших предков с купеческим размахом • почему Ярославль является родиной первого русского театра • и многое другое.