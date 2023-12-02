«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия

Индивидуальная экскурсия в Ярославле
Приглашаю вас на прогулку по древнему городу у слияния рек Которосль и Волга.

Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города.
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
«Знакомьтесь, Ярославль!» - классическая обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
дек
9
дек
10
дек
11
дек
16
дек
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Что вас ожидает:

  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Часовня иконы Казанской Богоматери
  • Храм Богоявления XVII в.
  • Памятник Ярославу Мудрому
  • Волжская набережная
  • Храм Николы Надеина XVII в.
  • Губернаторский дом
  • Храм Ильи Пророка XVII в.
  • Ансамбль Советской площади (главной площади города)
  • Часовня А. Невского
  • Здание бывшего Дома призрения ближнего
  • Здание бывшей гостиницы «Бристоль»
  • Демидовский сквер
  • Здание бывшей мужской гимназии
  • Монумент Славы
  • Успенский кафедральный собор
  • Памятник св. Троице
  • Памятный камень об основании Ярославля
  • Стрелка
  • Митрополичьи палаты
  • Храм Никола Рубленый город XVII в.
  • Храм Спаса на городу XVII в.
  • Храм Михаила Архангела XVII в.
  • Ярославский Арбат

Описание

В ходе экскурсии вы увидите:

всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.
всю историческую часть города, включённую в список Всемирного наследия ЮНЕСКО • знаменитую Стрелку — место слияния двух рек • объекты, изображённые на 1000-рублёвой купюре • ожерелье храмов XVII века. Вы узнаете:.
что такое ярославская школа культового зодчества XVII века и в чём её особенности • как Ярославль был столицей Русского государства • о жизни наших предков с купеческим размахом • почему Ярославль является родиной первого русского театра • и многое другое.

Любой день, любое удобное время.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Которосльная набережная, 57°37’13.2 «N 39°53’25.0» E
Завершение: Улица Кирова, 7/8
Когда и сколько длится?
Когда: Любой день, любое удобное время.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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