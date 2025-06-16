Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Приглашаю вас на прогулку по древнему городу у слияния рек Которосль и Волга.



Вы увидите величественные соборы и памятники архитектуры, благодаря которым центр Ярославля был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Мы прогуляемся по набережным, паркам и уютным улочкам, и я расскажу вам о важных вехах в истории нашего прекрасного города. 5 23 отзыва

Юлия Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-50 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 23 отзыва 2 часа Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Сокровища архитектуры у слияния двух рек Приглашаю вас на прогулку по исторической части Ярославля из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы с вами увидим памятники архитектуры, изображённые на тысячерублёвой купюре, и поднимемся на знаменитую Стрелку — место слияния Волги и Которосли. Обязательно обойдём ожерелье храмов XVII века и поговорим об особенностях ярославской школы культового зодчества. Вы узнаете, как наш город стал столицей Русского государства и когда это было, с каким размахом жили местные купцы несколько столетий назад и как Ярославль стал родиной первого театра в России.

Любой день, любое удобное время. Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Спасо-Преображенский монастырь

Часовня иконы Казанской Богоматери

Храм Богоявления XVII в

Памятник Ярославу Мудрому

Волжская набережная

Храм Николы Надеина XVII в

Губернаторский дом

Храм Ильи Пророка XVII в

Ансамбль Советской площади (главной площади города)

Часовня А. Невского

Здание бывшего Дома призрения ближнего

Здание бывшей гостиницы «Бристоль»

Демидовский сквер

Здание бывшей мужской гимназии

Монумент Славы

Успенский кафедральный собор

Памятник св. Троице

Памятный камень об основании Ярославля

Стрелка

Митрополичьи палаты

Храм Никола Рубленый город XVII в

Храм Спаса на городу XVII в

Храм Михаила Архангела XVII в

Ярославский Арбат Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Которосльная набережная, 57 Завершение: Улица Кирова, 7/8 Когда и сколько длится? Когда: Любой день, любое удобное время. Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.