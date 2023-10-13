Вы хотите, чтобы ваше первое знакомство с Ярославлем стало максимально насыщенным и интересным, но при этом не утомительным? Приглашаем вас на уникальное сочетание автомобильной и пешеходной экскурсии по городу! Эта экскурсия позволит вам охватить как исторический центр Ярославля, так и древние местечки, которые находятся в некотором удалении и доступны только на автомобиле.

Что вас ожидает:

Экскурсия состоится в составе мини-группы не более 7 человек на комфортабельном микроавтобусе. Ты узнаешь историю Ярославля, насыщенную разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни. В ходе экскурсии ты познакомишься с основными достопримечательностями города.

Маршрут: Богоявленская площадь, Волковская площадь, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества XVII века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где располагается церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Федоровский храм.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.