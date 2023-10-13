Хочешь, чтоб первое знакомство с Ярославлем стало максимально продуктивным, насыщенным и в то же время не утомительным? Тогда приглашаем на комбинированную авто-пешеходную экскурсию по городу! Экскурсия объединит в себе знакомство с историческим центром Ярославля и старинными закоторосльными слободами, которые в пешеходный маршрут не входят, т. к. находятся несколько в отдалении от центра и их возможно посетить только на автобусе.
Ближайшие даты:
13
окт
окт
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
3
ноя
ноя
4
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ноя
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Что вас ожидает:
- Богоявленская площадь
- Волковская площадь
- Казанский бульвар
- Казанский монастырь
- Красная площадь
- Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества XVII века – церковь Ильи Пророка
- Демидовский сквер
- Спасо-Афанасьевский монастырь
- Успенский собор
- Стрелка
- Которосльная набережная
- Церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры
- Федоровский храм
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вы хотите, чтобы ваше первое знакомство с Ярославлем стало максимально насыщенным и интересным, но при этом не утомительным? Приглашаем вас на уникальное сочетание автомобильной и пешеходной экскурсии по городу! Эта экскурсия позволит вам охватить как исторический центр Ярославля, так и древние местечки, которые находятся в некотором удалении и доступны только на автомобиле.
Что вас ожидает:
- Экскурсия состоится в составе мини-группы не более 7 человек на комфортабельном микроавтобусе. Ты узнаешь историю Ярославля, насыщенную разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни. В ходе экскурсии ты познакомишься с основными достопримечательностями города.
- Маршрут: Богоявленская площадь, Волковская площадь, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества XVII века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где располагается церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Федоровский храм.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспортные услуги (микроавтобус)
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Богоявленская площадь, ЯрославльЗавершение: Советская площадь, Ярославль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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