Столица финно-угорских народов

Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле
Приглашаем вас побывать в старинном поселении финно-угорских народов — Шоруньжа.

Вы познакомитесь с культурой и традициями марийцев, побываете в настоящей усадьбе и действующей с конца 19 века мельнице, примите участие в национальных праздниках и отведаете местную кухню.
Столица финно-угорских народов
Столица финно-угорских народов
Столица финно-угорских народов
Столица финно-угорских народов
Столица финно-угорских народов
Столица финно-угорских народов
Ближайшие даты:
6
дек
7
дек
8
дек
9
дек
10
дек
11
дек
12
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Старинная марийская усадьба конца XIX – начала XX века
  • Действующая мельница, построенная в конце XIX века
  • Места захоронения древних азелийцев VI века н. э.
  • Языческая святая роща

Описание

Шоруньжа является марийским этно-поселением. Народ мари относится к финно-уграм. Учёных этнографов, исследователей и просто туристов Шоруньжа привлекает своей самобытностью. Здесь сохранились народные традиции и праздники, обычаи и обряды, марийские наряды со старинной читаемой вышивкой, древняя языческая религия. Гостям и туристам предлагается:
  • посетить Старинную марийскую усадьбу конца XIX начала XX века;
  • познакомиться с работой действующей мельницы, построенной в конце XIX века;
  • помыться в бане по-чёрному;
  • посетить места захоронения древних азелийцев VI века н. э.;
  • принять участие в народных играх на традиционных праздниках Шорыкйол (Святки), Уарня (Масленица);
  • посетить языческую святую рощу и стать участником моления;
  • изведать местные национальные блюда: коман мелна (3-х слойные блины), палыш и многое другое.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Дегустация марийских национальных блюд
  • Творческая мастерская
  • Выезд к водяной мельнице
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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