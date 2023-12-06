Приглашаем вас побывать в старинном поселении финно-угорских народов — Шоруньжа.
Вы познакомитесь с культурой и традициями марийцев, побываете в настоящей усадьбе и действующей с конца 19 века мельнице, примите участие в национальных праздниках и отведаете местную кухню.
Вы познакомитесь с культурой и традициями марийцев, побываете в настоящей усадьбе и действующей с конца 19 века мельнице, примите участие в национальных праздниках и отведаете местную кухню.
Ближайшие даты:
6
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даты
Что вас ожидает:
- Старинная марийская усадьба конца XIX – начала XX века
- Действующая мельница, построенная в конце XIX века
- Места захоронения древних азелийцев VI века н. э.
- Языческая святая роща
Описание
Шоруньжа является марийским этно-поселением. Народ мари относится к финно-уграм. Учёных этнографов, исследователей и просто туристов Шоруньжа привлекает своей самобытностью. Здесь сохранились народные традиции и праздники, обычаи и обряды, марийские наряды со старинной читаемой вышивкой, древняя языческая религия. Гостям и туристам предлагается:
- посетить Старинную марийскую усадьбу конца XIX начала XX века;
- познакомиться с работой действующей мельницы, построенной в конце XIX века;
- помыться в бане по-чёрному;
- посетить места захоронения древних азелийцев VI века н. э.;
- принять участие в народных играх на традиционных праздниках Шорыкйол (Святки), Уарня (Масленица);
- посетить языческую святую рощу и стать участником моления;
- изведать местные национальные блюда: коман мелна (3-х слойные блины), палыш и многое другое.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида
- Дегустация марийских национальных блюд
- Творческая мастерская
- Выезд к водяной мельнице
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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