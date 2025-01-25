Экскурсия предлагает узнать о проспекте Гагарина, который хранит секреты, неизвестные даже местным жителям.
Центральный парк культуры и
5 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Уникальная космическая тематика
- 🎨 Знакомство с марийскими художниками
- 🌌 История планетария и учёных
- 🎡 Виды с колеса обозрения
- 🌍 Открытие малой планеты
Что можно увидеть
- Проспект Гагарина
- Центральный парк культуры и отдыха
Описание экскурсии
Тайны космической улицы и марийские футуристы
Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса. Прошло не одно столетие, прежде чем человек совершил первый космический полёт. Это событие нашло отражение в искусстве, архитектуре, и, конечно, топонимике. На самой «космической» улице — проспекте Гагарина — вы откроете секреты, о которых не подозревают даже местные жители! А также узнаете, как тема космоса отразилась в творчестве марийских художников. В частности, услышите о художниках-футуристах, марийской мифологии и познакомитесь с тематическими картинами.
Наука и космос в Йошкар-Оле
Поговорим об истории появления планетария в нашем городе и роли известных ученых, отблагодаривших Йошкар-Олу за ее гостеприимство. А на прогулке по Центральному парку культуры и отдыха я расскажу о разработках местных ученых, «космических» гостях Йошкар-Олы и появлении на небе малой планеты, прославившей Йошкар-Олу. Завершится экскурсия на колесе обозрения, с которого вы посмотрите на город уже другими глазами и оцените панорамные ракурсы марийской столицы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
- Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.
- Билеты на колесо обозрения не включены в стоимость и оплачиваются отдельно в кассе парка (100 рублей/взрослого, 60 рублей/ребенка до 7 лет).