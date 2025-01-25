Йошкар-Ола - просто космос

Погрузитесь в космическую атмосферу Йошкар-Олы, узнав о её вкладе в освоение Вселенной и открыв для себя местные тайны. Прогулка по знаковым местам города
Йошкар-Ола, известная своими европейскими набережными и площадями, скрывает в себе ещё одну грань - космическую.

Экскурсия предлагает узнать о проспекте Гагарина, который хранит секреты, неизвестные даже местным жителям.

Центральный парк культуры и
читать дальше

отдыха расскажет о планетарии и учёных, оставивших след в истории города. Завершение на колесе обозрения подарит новые впечатления от панорамных видов.

Это уникальная возможность увидеть Йошкар-Олу с другой стороны и оценить её вклад в изучение космоса

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚀 Уникальная космическая тематика
  • 🎨 Знакомство с марийскими художниками
  • 🌌 История планетария и учёных
  • 🎡 Виды с колеса обозрения
  • 🌍 Открытие малой планеты
Йошкар-Ола - просто космос
Йошкар-Ола - просто космос
Йошкар-Ола - просто космос
Ближайшие даты:
25
янв26
янв1
фев2
фев8
фев9
фев15
фев
Время начала: 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Проспект Гагарина
  • Центральный парк культуры и отдыха

Описание экскурсии

Тайны космической улицы и марийские футуристы

Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса. Прошло не одно столетие, прежде чем человек совершил первый космический полёт. Это событие нашло отражение в искусстве, архитектуре, и, конечно, топонимике. На самой «космической» улице — проспекте Гагарина — вы откроете секреты, о которых не подозревают даже местные жители! А также узнаете, как тема космоса отразилась в творчестве марийских художников. В частности, услышите о художниках-футуристах, марийской мифологии и познакомитесь с тематическими картинами.

Наука и космос в Йошкар-Оле

Поговорим об истории появления планетария в нашем городе и роли известных ученых, отблагодаривших Йошкар-Олу за ее гостеприимство. А на прогулке по Центральному парку культуры и отдыха я расскажу о разработках местных ученых, «космических» гостях Йошкар-Олы и появлении на небе малой планеты, прославившей Йошкар-Олу. Завершится экскурсия на колесе обозрения, с которого вы посмотрите на город уже другими глазами и оцените панорамные ракурсы марийской столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому необходима удобная обувь.
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов из нашей команды.
  • Билеты на колесо обозрения не включены в стоимость и оплачиваются отдельно в кассе парка (100 рублей/взрослого, 60 рублей/ребенка до 7 лет).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Юбилейной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Йошкар-Олы

Привет, Йошкар-Ола
Пешая
скидка
10%
436 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
15001350 за человека
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Пешая
скидка
10%
410 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
52004680 за всё до 6 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Пешая
скидка
10%
21 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
По Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
27 янв в 11:45
28 янв в 11:45
1100990 за человека