Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
Групповая экскурсия в Йошкар-Оле

Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась

Приглашаем вас принять участие в захватывающей игровой экскурсии по Йошкар-Оле, где каждый уголок города хранит свои тайны и истории.

Ваш гид - не просто рассказчик, но и провокатор ума, который заставит вас задуматься, верить ли рассказываемым историям.

Во время этой прогулки вы не только узнаете много нового о Йошкар-Оле, но и проверите свою интуицию, пытаясь отличить правду от вымысла. Самые внимательные и сообразительные участники получат приятные сюрпризы.

Наша экскурсия подарит вам не только знания, но и радость общения, новые впечатления и, возможно, новых друзей. Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для семей с детьми. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о Йошкар-Оле
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
Ближайшие даты:
18
фев
24
фев
1
мар
2
мар
3
мар
15
мар
16
мар
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

В нескучном интерактивном формате вы узнаете:

  • Как в городе появился «загадочный свистун»
  • Как Йошкар-Ола связана с первым советским звуковым фильмом «Путёвка в жизнь»
  • Какой местный ресторан считался самым престижным в советское время
  • Кто построил тайные городские ходы и как их обнаружили
  • Какой вклад в развитие города внесли купеческие семьи: Булыгины, Кореповы и Корелины

И многое другое!

Маршрут экскурсии

Памятник Пушкину и Онегину — Деревянный домик — Главпочтамт — Нулевой километр — советский ресторан — Марийский Хогвартс — Царевококшайский кремль — Патриаршая площадь.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Пушкину и Онегину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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