Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»

Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Приглашаем вас принять участие в захватывающей игровой экскурсии по Йошкар-Оле, где каждый уголок города хранит свои тайны и истории.
Ваш гид - не просто рассказчик, но и провокатор ума, который заставит вас задуматься, верить ли рассказываемым историям.
Во время этой прогулки вы не только узнаете много нового о Йошкар-Оле, но и проверите свою интуицию, пытаясь отличить правду от вымысла. Самые внимательные и сообразительные участники получат приятные сюрпризы.
Наша экскурсия подарит вам не только знания, но и радость общения, новые впечатления и, возможно, новых друзей. Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для семей с детьми. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о Йошкар-Оле
Ваш гид - не просто рассказчик, но и провокатор ума, который заставит вас задуматься, верить ли рассказываемым историям.
Во время этой прогулки вы не только узнаете много нового о Йошкар-Оле, но и проверите свою интуицию, пытаясь отличить правду от вымысла. Самые внимательные и сообразительные участники получат приятные сюрпризы.
Наша экскурсия подарит вам не только знания, но и радость общения, новые впечатления и, возможно, новых друзей. Подходит как для индивидуальных путешественников, так и для семей с детьми. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о Йошкар-Оле
Ближайшие даты:
18
фев
фев
24
фев
фев
1
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мар
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мар
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мар
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мар
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мар
мар
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даты
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
В нескучном интерактивном формате вы узнаете:
- Как в городе появился «загадочный свистун»
- Как Йошкар-Ола связана с первым советским звуковым фильмом «Путёвка в жизнь»
- Какой местный ресторан считался самым престижным в советское время
- Кто построил тайные городские ходы и как их обнаружили
- Какой вклад в развитие города внесли купеческие семьи: Булыгины, Кореповы и Корелины
И многое другое!
Маршрут экскурсии
Памятник Пушкину и Онегину — Деревянный домик — Главпочтамт — Нулевой километр — советский ресторан — Марийский Хогвартс — Царевококшайский кремль — Патриаршая площадь.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Пушкину и Онегину
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Йошкар-Оле
Провела экскурсии для 38 туристов
Здравствуйте! Мы с командой профессиональных гидов уже более пяти лет принимаем путешественников в Йошкар-Оле и Марий Эл, показываем самые интересные уголки нашего края. Наши гиды знают много фактов не из интернета и щедро делятся ими. Будем рады видеть вас на наших экскурсиях!
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