ежедневно в 17:00

Йошкар-Ола как на ладони

Марийская Европа: история появления, отношение местных и панорама с самого высокого здания города

Мини-группа
Современная архитектура столицы Марий Эл удивляет: в одном городе можно прогуляться по Венеции, Амстердаму и Брюгге, не получая шенгенскую визу.

На встрече вы узнаете, как родились эти кварталы, и увидите их с ракурса, доступного только йошкар-олинцам: со смотровой площадки жилого дома у набережной, с обзором на все 360 градусов!
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
Йошкар-Ола как на ладони
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Что вас ожидает

Европейское наследие и взгляд изнутри

Гуляя по городским площадям и набережным, вы осмотрите Дворец бракосочетания, похожий на Ратушу Брюгге; Национальную гимназию искусств, прообразом для которой стали венецианский арсенал и здания на площади Сан-Марко; а также Республиканский театр кукол, напоминающий баварский замок. Как здесь появились бельгийские, итальянские и немецкие достопримечательности и что думают о новоделе местные — вы услышите от гида.

Городская архитектура

На примере Йошкар-Олы вы проследите, как менялись архитектурные стили в небольших городах в советское и постсоветское время, а также узнаете, на какие жертвы приходилось идти ради урбанизации. Мы раскроем секреты городской застройки: как при строительстве самого высокого дома обманули Госстрой России и Стройбанк, какое отношение имеет Венгрия к Йошкар-Оле и почему сегодня горожане приходят молиться на пляж.

Подъем на смотровую площадку

В завершении поднимемся на 24 этаж жилого дома рядом с набережной. Вы увидите основные достопримечательности города с высоты 80 метров — ракурса, который доступен только местным жителям. На открытой панорамной площадке вы рассмотрите Йошкар-Олу на 360 градусов и сможете сделать уникальные фотографии на память.

Организационные детали

  • До 17 этажа едем на лифте, оставшиеся этажи — пешком по обычной лестнице. Экскурсия включает не менее 20 минут на смотровой, из которых не менее 10 минут для фотографирования.
  • В стоимость билета включено посещение площадки для группы до 12 человек. Если группа не наберется, подъем нужно будет оплатить отдельно — 1000 руб. /1-2 человек
  • Подниматься в алкогольном, наркотическом или ином опьянении, а также распивать алкоголь на смотровой площадке запрещено
  • Если вы хотите индивидуальную экскурсию или иное время, сообщите в переписке к заказу: мы сможем учесть ваши пожелания и предложить удобный формат

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре города
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 17:00

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