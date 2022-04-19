ежедневно в 17:00

Что вас ожидает

Европейское наследие и взгляд изнутри

Гуляя по городским площадям и набережным, вы осмотрите Дворец бракосочетания, похожий на Ратушу Брюгге; Национальную гимназию искусств, прообразом для которой стали венецианский арсенал и здания на площади Сан-Марко; а также Республиканский театр кукол, напоминающий баварский замок. Как здесь появились бельгийские, итальянские и немецкие достопримечательности и что думают о новоделе местные — вы услышите от гида.

Городская архитектура

На примере Йошкар-Олы вы проследите, как менялись архитектурные стили в небольших городах в советское и постсоветское время, а также узнаете, на какие жертвы приходилось идти ради урбанизации. Мы раскроем секреты городской застройки: как при строительстве самого высокого дома обманули Госстрой России и Стройбанк, какое отношение имеет Венгрия к Йошкар-Оле и почему сегодня горожане приходят молиться на пляж.

Подъем на смотровую площадку

В завершении поднимемся на 24 этаж жилого дома рядом с набережной. Вы увидите основные достопримечательности города с высоты 80 метров — ракурса, который доступен только местным жителям. На открытой панорамной площадке вы рассмотрите Йошкар-Олу на 360 градусов и сможете сделать уникальные фотографии на память.

Организационные детали

До 17 этажа едем на лифте, оставшиеся этажи — пешком по обычной лестнице. Экскурсия включает не менее 20 минут на смотровой, из которых не менее 10 минут для фотографирования.

В стоимость билета включено посещение площадки для группы до 12 человек. Если группа не наберется, подъем нужно будет оплатить отдельно — 1000 руб. /1-2 человек

Подниматься в алкогольном, наркотическом или ином опьянении, а также распивать алкоголь на смотровой площадке запрещено

Если вы хотите индивидуальную экскурсию или иное время, сообщите в переписке к заказу: мы сможем учесть ваши пожелания и предложить удобный формат

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.