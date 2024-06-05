читать дальше и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно