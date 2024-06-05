Увидеть самое главное в Йошкар-Оле

Найдено 18 экскурсий в категории «Самое главное» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250 за человека
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Йошкар-Ола как на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
26 отзывов
Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 16:30
11 июня в 16:30
13 июня в 16:30
1 500 за человека
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Невероятная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
38 отзывов
Невероятная Йошкар-Ола: путешествие по главным достопримечательностям
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок наполнен историей и красотой
Начало: Царьградский пр-т, 35
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:30
от 5 300 за всё до 40 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Из Казани в Йошкар-Олу: путешествие по сказочным местам
Познакомьтесь с удивительным городом Йошкар-Ола, где средневековая Европа встречается с русской историей
Завтра в 08:00
19 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 5 600 за всё до 10 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Вкусная Йошкар-Ола: обзорная прогулка + кулинарный мастер-класс
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Кулинарный мастер-класс в Йошкар-Оле: от традиций к обеду
Исследуйте культурное наследие Йошкар-Олы и научитесь готовить традиционные блюда на нашем мастер-классе
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
14 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 10 500 за всё до 10 чел.
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Спасибо за позновательную экскурсию!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
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    Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.

  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!
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  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Из Казани - в удивительную Йошкар-Олу
    Прекрасный день в Йошкар-Оле, Руслан забрал прямо из-за аэропорта, что было очень удобно, машина комфортная и просторная. Этот маленький город
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    удивил своей красотой и необычностью, а гид своими интересными рассказами и фактами из истории! Отдельное спасибо Руслану за фото, которые будут памятью из этого путешествия! Благодарю от всей души!!!

  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
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    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
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    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Самое главное»

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  5. Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
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