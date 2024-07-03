Активности – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
На машине
7 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
Пешая
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: У памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
На машине
скидка
5%
2.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Погулять по центру города, узнать о нём интересные факты и найти членов котосемьи
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
89008 455 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июля 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • М
    Мария
    27 мая 2023
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Активности»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  2. Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
  3. Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Воскресенская набережная
  6. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  7. Патриаршая площадь
  8. Часы «12 апостолов»
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в сентябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 1 000 до 8 455 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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