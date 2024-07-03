6 часов
Индивидуальная
до 20 чел.
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: У памятника Пушкину и Онегину
1 000₽ за человека
скидка
5%
2.5 часа
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Погулять по центру города, узнать о нём интересные факты и найти членов котосемьи
Завтра в 08:00
18 сен в 08:00
89008 455₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июля 2024Отличная экскурсия, узнали много нового про интересные места России. Экскурсия прошла в спокойном темпе, без спешки и суеты. Появились новые идеи что еще можно посмотреть поблизости. Спасибо Константину.
- ААлла16 мая 2024Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
- ММария27 мая 2023Великолепное путешествие, спасибо! Душевный, увлекательный, разносторонний взгляд на прекрасных марийцев, их культуру, историю и природу. Надеюсь, удастся съездить с Константином и на другие экскурсии. Благодарю сердечно! 🙏
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Активности»
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