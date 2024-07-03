читать дальше быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы