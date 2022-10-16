1 день

Казанский Арбат. Казанский Кремль. Вечерняя экскурсия по желанию

С 8:00 до 12:00 Встреча туристов с представителем туроператора на ж/д вокзале для получения уточненного графика тура и схемы проезда на общественном транспорте до выбранной гостиницы (подробнее см. в разделе Важно знать).

Трансфер до гостиницы возможно заказать за отдельную плату.

С 12:00 до 13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы (точное время и место встречи будет указано накануне тура).

Выезд на экскурсионную программу.

13:00 Обед в кафе или ресторане города.

Интерактивная программа «Якын дуслар» погрузит вас в мир древней культуры татарского народа.

Народные песни и старинные музыкальные инструменты очаровывают национальным колоритом и самобытностью.

14:00 Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат».

Побывать в Казани и не совершить экскурсию по Баумана – древнейшей улице города – значит не увидеть самого главного.

15:00 Экскурсия «Белокаменная крепость».

Белокаменный Кремль – сердце древнего города, воплотившее в себе культуру запада и востока.

Здесь взметнулись ввысь минареты главной мечети города Кул Шариф (посещение) и сверкают золотом купола старейшего православного Благовещенского собора.

На территории крепости находится один из символов Казани – знаменитая «падающая» башня ханши Сююмбике.

16:30 Трансфер в гостиницу. Свободное время.

20:00 Дополнительная вечерняя автобусная экскурсия «Огни новогодней Казани!» (по желанию, оплачивается отдельно, состоится при наборе 10 человек).

Вы проедете по новогодней Казани и узнаете об истории новогодних праздников, сколько в мире дедов Морозов, и конечно, что такое Новый год по-татарски!