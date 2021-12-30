Что вы можете увидеть 🤩

Об экскурсии

Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск). Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой?

Экскурсия короткая по расстоянию, но длительная во времени. Её маршрут будет проходить через «временные порталы», через которые Вы сможете «заглянуть» в тот период, когда Йошкар-Ола называлась Царевым градом на реке Кокшаге.