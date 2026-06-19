Что вы можете увидеть 🤩

Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск).



Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Всё это и не только вы узнаете в ходе нашей экскурсии. Присоединяйтесь! 4.9 27 отзывов

Наталья Ваш гид в Йошкар-Оле Задать вопрос Групповая экскурсия 1000 ₽ за человека 4.9 27 отзывов 1.5 часа 1-15 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Путешествие из Царевококшайска в Йошкар-Олу это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск). Современному, Йошкар- Ола, почти 100 лет. Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался городской житель? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Экскурсия косфортная по расстоянию, но насыщена исторической и актуальной информацией. Её маршрут будет проходить через «временные порталы», через которые Вы сможете «заглянуть» в разные периоды становления марийской столицы: от крепости до Красного города. Важная информация: Авторская экскурсия. Использование радиогидов. Одевайтесь по погоде! В этом случае пешеходная экскурсия будет комфортной.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Патриаршая площадь

Набережная Брюгге

Набережная Воскресенская

На вредная Амстердам

Мосты: Вознесенский, Воскресенский, Театральный

Республиканский театр кукол

Храмы: Вознесенский, Воскресенский, Святой троицы, Благовещенский

Памятники: Царю Федору Иоанновичу, Патриарху Алексию, Петру и Февронии, Грейс Келли и Ренье III, Лоренцо Медичи

Царевококшайский кремль

Купеческие дома

Часы с музыкальной динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»

Несколько Йошкаролинских котят, котов и кошек Что включено Экскурсионное обслуживание Что не входит в цену Транспорт Где начинаем и завершаем? Начало: Царевококшайский кремль Завершение: Вознесенская улица, 75 Йошкар-Ола Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Авторская экскурсия. Использование радиогидов. Одевайтесь по погоде! В этом случае пешеходная экскурсия будет комфортной Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.