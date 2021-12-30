Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск

Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск - это путешествие во времени

5
1 отзыв
Индивидуально
для 10 чел.
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени.

Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск).

Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Всё это и не только вы узнаете в ходе нашей экскурсии.

Присоединяйтесь!
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск

Что вы можете увидеть 🤩

  • Патриаршая площадь
  • Набережная Брюгге
  • Набережная Воскресенская
  • Мосты: Вознесенский, Воскресенский, Театральный
  • Кукольный театр
  • Храмы: Вознесенский, Воскресенский, Святой троицы, Благовещенский
  • Царевококшайский кремль
  • Купеческие дома
  • Часы с музыкальной динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»
  • Музей русской сказки под открытым небом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск). Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой?
Экскурсия короткая по расстоянию, но длительная во времени. Её маршрут будет проходить через «временные порталы», через которые Вы сможете «заглянуть» в тот период, когда Йошкар-Ола называлась Царевым градом на реке Кокшаге.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царьградский проспект, 37, Йошкар-Ола
Завершение: Советская улица, 106, Йошкар-Ола
Когда и сколько длится
Когда: Пн., вт., ср., чт., пт. — 11:40 и 14:40; сб., вс. — 8:50
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Экскурсия всесезонная. Экскурсия может отмениться из-за неблагоприятных погодных условий.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Пн., вт., ср., чт., пт. — 11:40 и 14:40; сб., вс. — 8:50

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