Что вы можете увидеть 🤩

Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск).
Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Всё это и не только вы узнаете в ходе нашей экскурсии. Присоединяйтесь!
Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Всё это и не только вы узнаете в ходе нашей экскурсии. Присоединяйтесь!
Описание экскурсииПутешествие из Царевококшайска в Йошкар-Олу это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск). Современному, Йошкар- Ола, почти 100 лет. Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался городской житель? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой? Экскурсия косфортная по расстоянию, но насыщена исторической и актуальной информацией. Её маршрут будет проходить через «временные порталы», через которые Вы сможете «заглянуть» в разные периоды становления марийской столицы: от крепости до Красного города. Важная информация: Авторская экскурсия. Использование радиогидов. Одевайтесь по погоде! В этом случае пешеходная экскурсия будет комфортной.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Патриаршая площадь
- Набережная Брюгге
- Набережная Воскресенская
- На вредная Амстердам
- Мосты: Вознесенский, Воскресенский, Театральный
- Республиканский театр кукол
- Храмы: Вознесенский, Воскресенский, Святой троицы, Благовещенский
- Памятники: Царю Федору Иоанновичу, Патриарху Алексию, Петру и Февронии, Грейс Келли и Ренье III, Лоренцо Медичи
- Царевококшайский кремль
- Купеческие дома
- Часы с музыкальной динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»
- Несколько Йошкаролинских котят, котов и кошек
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царевококшайский кремль
Завершение: Вознесенская улица, 75 Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Авторская экскурсия. Использование радиогидов. Одевайтесь по погоде! В этом случае пешеходная экскурсия будет комфортной
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Экскурсия понравилась. Спасибо.
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О
Мы взяли часовую экскурсию, узнали основные моменты культуры Мари, истории возникновения города, его возрождения. Осмотрели центр, Кремль, историческую часть. Наталья рассказывает интересно, подсказала нам несколько бесплатных локаций к осмотру, сами
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Н
Экскурсовод Наталья очень понравилась. Экскурсия была запланирована на утро, но шёл дождь, поэтому по нашей просьбе перенесли экскурсию на дневное время, когда установилась хорошая погода. Экскурсия очень информативная. Мы впервые
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Г
Наталья отличный гид. Волей случая находясь в городе второй раз попали к этому экскурсоводу и снова интересный живой рассказ. Рекомендую
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А
Наталья, очень душевный и интересный экскурсовод! Очень познавательная экскурсия, спасибо!
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О
Экскурсия прошла замечательно. узнали много об истории города и о том,как и чем сейчас живут город и Республика. Были в Йошкар-Оле всего несколько часов,но город успел нас влюбить в себя. во многом благодаря нашему экскурсоводу Наталье. обязательно еще приедем. постараемся совместить экскурсию и гастрономический экскурс с мастер классом по приготовлению национальных блюд. Спасибо большое!!! до новых встречь.
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