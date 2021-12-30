Что вы можете увидеть 🤩

Храмы: Вознесенский, Воскресенский, Святой троицы, Благовещенский
Царевококшайский кремль
Купеческие дома
Часы с музыкальной динамической композицией «Вход Господень в Иерусалим»
Музей русской сказки под открытым небом
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Об экскурсии
Путешествие из Йошкар-Олы в Царевококшайск — это путешествие во времени. Первое название столицы марийского края — Царев град на Кокшаге (Царевококшайск). Как изменился город? Каким был и каким стал? Кто жил здесь и чем занимался? Когда и почему Царев град стал Йошкар-Олой?
Экскурсия короткая по расстоянию, но длительная во времени. Её маршрут будет проходить через «временные порталы», через которые Вы сможете «заглянуть» в тот период, когда Йошкар-Ола называлась Царевым градом на реке Кокшаге.
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Экскурсия всесезонная. Экскурсия может отмениться из-за неблагоприятных погодных условий.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.