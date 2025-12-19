Описание экскурсииВас ждет полноценное знакомство с городом, марийским народом и историей Йошкар-Олы, но все это — в волшебной новогодней атмосфере. Это обзорная экскурсия с праздничными особенностями. Увидеть город таким, каким он становится на короткое время в период новогодних праздников; почувствовать дух Нового года в Йошкар-Оле, ощутить праздничное настроение в красках города. Прогулка по самым атмосферным местам поможет преисполниться новогодним духом. Вас ждет путь по малоизвестным тропинкам Йошкар-Олы и знакомство с волшебными праздничными инсталляциями, которые живут лишь несколько зимних недель. Совет: чтобы увидеть город в самом выигрышном свете — буквально — выбирайте время после 15:30. В сумерках, когда включается вся иллюминация, новогодняя магия раскрывается в полную силу.
- Начнем нашу экскурсию в официальном центре нашего города, украшенном к Новому году. Посмотрим на динамическую композицию "Явление иконы Божией Матери"Троеручица " ", загадаем желание Йошкину коту
- Увидим главную новогоднюю елку города и республики на площади Ленина. Прогуляемся около Театра оперы и балета, где познакомимся с йошкиной кошечкой Бусинкой
- Посетим Центральный парк культуры и отдыха с множеством новогодних украшений, инсталляций и гирлянд
- Прогуляемся по бульвару Чавайна, где установлены 22 новогодние елки, посвященные всем районам нашей республики и соседним городам
- Пройдем через Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии под новогодние светящиеся арки и посмотрим на зимний фонтан
- Выйдем на набережную Йошкар-Олы, которая в вечернее время светятся, как новогодняя елка, в любое время года
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Прочие личные расходы
Место начала и завершения?
Йошкар-Ола
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
