Алексей Ваш гид в Йошкар-Оле Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек 5999 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии Вас ждет полноценное знакомство с городом, марийским народом и историей Йошкар-Олы, но все это — в волшебной новогодней атмосфере. Это обзорная экскурсия с праздничными особенностями. Увидеть город таким, каким он становится на короткое время в период новогодних праздников; почувствовать дух Нового года в Йошкар-Оле, ощутить праздничное настроение в красках города. Прогулка по самым атмосферным местам поможет преисполниться новогодним духом. Вас ждет путь по малоизвестным тропинкам Йошкар-Олы и знакомство с волшебными праздничными инсталляциями, которые живут лишь несколько зимних недель. Совет: чтобы увидеть город в самом выигрышном свете — буквально — выбирайте время после 15:30. В сумерках, когда включается вся иллюминация, новогодняя магия раскрывается в полную силу.

