Л Людмила Йошкар-Ола новогодняя Добрый день. 1 января экскурсовод Наталья провела нам прекрасную новогоднюю экскурсию! Очень всем понравилось!!!! Красиво, понятно, много интересного узнали!!!!! Спасибо большое!!!!!!

П Полина Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)

М Мария Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем Очень интересно и с любовью к городу.

Е Екатерина Йошкар-Ола новогодняя Очень понравилась экскурсия! Прошлись по новогоднему городу городу, Наталья очень интересно рассказывала! Спасибо большое!