Экскурсии подходящие для зимних прогулок по Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Зимние» в Йошкар-Оле, цены от 1235 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
Пешая
11 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«По-европейски «игрушечная» Йошкар-Ола напоминает рождественский Запад, но сохраняет марийский колорит»
Завтра в 08:30
12 янв в 08:30
5000 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола новогодняя
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Новогодняя экскурсия по Йошкар-Оле: встреча с волшебством
Начало: Ленинский проспект,24
Расписание: Ежедневно 14:30/ по договоренности
Завтра в 14:30
12 янв в 14:30
3500 за всё до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
Пешая
скидка
5%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
Начало: У Благовещенской башни
«А зимой покормим пушистых белочек»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
13001235 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    2 января 2025
    Йошкар-Ола новогодняя
    Добрый день. 1 января экскурсовод Наталья провела нам прекрасную новогоднюю экскурсию! Очень всем понравилось!!!! Красиво, понятно, много интересного узнали!!!!! Спасибо большое!!!!!!
  • П
    Полина
    28 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
  • М
    Мария
    23 января 2024
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Очень интересно и с любовью к городу.
  • Е
    Екатерина
    5 января 2024
    Йошкар-Ола новогодняя
    Очень понравилась экскурсия! Прошлись по новогоднему городу городу, Наталья очень интересно рассказывала! Спасибо большое!
  • З
    Зверева
    18 декабря 2023
    Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
    Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Зимние»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
  2. Йошкар-Ола новогодняя
  3. Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  5. Скульптура «Йошкин кот»
  6. Патриаршая площадь
  7. Благовещенский собор
  8. Часы «12 апостолов»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Воскресенская набережная
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в январе 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Зимние" можно забронировать 3 экскурсии от 1235 до 5000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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