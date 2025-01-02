3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
«По-европейски «игрушечная» Йошкар-Ола напоминает рождественский Запад, но сохраняет марийский колорит»
Завтра в 08:30
12 янв в 08:30
5000₽ за всё до 8 чел.
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Новогодняя экскурсия по Йошкар-Оле: встреча с волшебством
Начало: Ленинский проспект,24
Расписание: Ежедневно 14:30/ по договоренности
Завтра в 14:30
12 янв в 14:30
3500₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Прогулка по Йошкар-Олинскому Арбату
Пройтись по одной из центральных улиц города и погрузиться в марийскую историю и культуру
Начало: У Благовещенской башни
«А зимой покормим пушистых белочек»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
13001235₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила2 января 2025Добрый день. 1 января экскурсовод Наталья провела нам прекрасную новогоднюю экскурсию! Очень всем понравилось!!!! Красиво, понятно, много интересного узнали!!!!! Спасибо большое!!!!!!
- ППолина28 января 2024Елена прекрасный экскурсовод, все знает про Йошкар-Олу, отвечала на все наши вопросы. Очень продуманный маршрут. Город нас поразил своей новой архитектурой, набережной, отношением людей. Сюда точно стоит приехать и не на один день:)
- ММария23 января 2024Очень интересно и с любовью к городу.
- ЕЕкатерина5 января 2024Очень понравилась экскурсия! Прошлись по новогоднему городу городу, Наталья очень интересно рассказывала! Спасибо большое!
- ЗЗверева18 декабря 2023Елена, прекрасно организовала экскурсию. Так как был мороз, запланировала остановки, где можно было погреться и выпить чаю.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Зимние»
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