Вечерние экскурсии Йошкар-Олы

Найдено 3 экскурсии в категории «Вечерние» в Йошкар-Оле, цены от 1 148 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Пешая
скидка
15%
126 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
13501 148 за человека
Над вечерней Кокшагой мосты…
Пешая
29 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
«Об этом и многом другом на вечерней прогулке по городским набережным»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола - просто космос
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола - просто космос
Открыть историю исследования Вселенной в городской архитектуре
Начало: В районе Юбилейной площади
«Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса»
5 окт в 08:30
6 окт в 08:15
8 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    7 сентября 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчик, отвечал на все наши вопросы. Уделил нам больше времени, чем полагалось. Два котёнка встретились на нашем пути и необычная школа
    Экскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчикЭкскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчикЭкскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчик
  • D
    Darya
    27 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.
    Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланийБыстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий
  • Г
    Галина
    26 августа 2024
    Над вечерней Кокшагой мосты…
    Провели чудесный вечер с Натальей, гуляя по набережной и слушая интересный рассказ об истории города! Благодарим за чудесные истории, чуткое индивидуальное отношение!
  • И
    Игорь
    25 августа 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.
  • Л
    Лариса
    25 августа 2024
    Над вечерней Кокшагой мосты…
    Обязательно нужно ходить на экскурсии с гидом, самостоятельно не увидишь каких-то тонкостей. Спасибо нашему гиду-Наталье.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Вечерние»

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В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Набережная Брюгге
  3. Набережная
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  6. Патриаршая площадь
  7. Часы «12 апостолов»
  8. Воскресенская набережная
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в октябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Вечерние" можно забронировать 3 экскурсии от 1 148 до 8 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 155 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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