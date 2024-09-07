Е Елена Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчик, отвечал на все наши вопросы. Уделил нам больше времени, чем полагалось. Два котёнка встретились на нашем пути и необычная школа

D Darya Секреты вечерней Йошкар-Олы Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.

Г Галина Над вечерней Кокшагой мосты… Провели чудесный вечер с Натальей, гуляя по набережной и слушая интересный рассказ об истории города! Благодарим за чудесные истории, чуткое индивидуальное отношение!

И Игорь Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.