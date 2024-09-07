скидка
15%
1.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
13501 148₽ за человека
1 час
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка по мостам Йошкар-Олы: вечерняя атмосфера и истории
Погрузитесь в атмосферу вечерней Йошкар-Олы, прогуливаясь по набережным Малой Кокшаги и узнавая тайны семи мостов
Начало: По договоренности
«Об этом и многом другом на вечерней прогулке по городским набережным»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
2 500₽ за всё до 8 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Йошкар-Ола - просто космос
Открыть историю исследования Вселенной в городской архитектуре
Начало: В районе Юбилейной площади
«Люди с глубокой древности наблюдали за ночным небом, мечтая познать тайны космоса»
5 окт в 08:30
6 окт в 08:15
8 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена7 сентября 2024Экскурсия понравилась, хоть мы и были одеты не по погоде, было интересно. Гид Евгений хороший рассказчик, отвечал на все наши вопросы. Уделил нам больше времени, чем полагалось. Два котёнка встретились на нашем пути и необычная школа
- DDarya27 августа 2024Быстро емко интересно! Спасибо Евгению! ☺️ Даже немного видоизменил тематику экскурсии, с учетом наших пожеланий.
- ГГалина26 августа 2024Провели чудесный вечер с Натальей, гуляя по набережной и слушая интересный рассказ об истории города! Благодарим за чудесные истории, чуткое индивидуальное отношение!
- ИИгорь25 августа 2024Экскурсия хороша. Экскурсовод Евгений мастер. Только зачем было в аннотации экскурсии писать столько про мистику? К счастью, Евгений на ходу адаптировался к интересам аудитории.
- ЛЛариса25 августа 2024Обязательно нужно ходить на экскурсии с гидом, самостоятельно не увидишь каких-то тонкостей. Спасибо нашему гиду-Наталье.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Вечерние»
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