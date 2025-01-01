Индивидуальная
до 8 чел.
Йошкар-Ола новогодняя
Начало: Ленинский проспект,24
«Новый год - волшебный, яркий праздник»
Расписание: Ежедневно 14:30/ по договоренности
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:30
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Секреты новогодней Йошкар-Олы
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
«почувствовать дух Нового года, ощутить праздничное настроение в красках города»
5999 ₽ за всё до 5 чел.
