1 чел. По популярности Пешая 1 час 2 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Йошкар-Ола новогодняя Начало: Ленинский проспект,24 «Новый год - волшебный, яркий праздник» Расписание: Ежедневно 14:30/ по договоренности 3500 ₽ за всё до 8 чел. Пешая 5 часов Мини-группа до 10 чел. Зимняя сказочная Йошкар-Ола Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола Расписание: Ежедневно в 9:30 4500 ₽ за человека Пешая 2 часа Индивидуальная до 5 чел. Секреты новогодней Йошкар-Олы Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи «почувствовать дух Нового года, ощутить праздничное настроение в красках города» 5999 ₽ за всё до 5 чел. Другие экскурсии Йошкар-Олы

