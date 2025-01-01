Мои заказы

Встречаем Новый Год 2026 в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2026» в Йошкар-Оле, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь 2025, январь и февраль 2026 г.
Йошкар-Ола новогодняя
Пешая
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Начало: Ленинский проспект,24
«Новый год - волшебный, яркий праздник»
Расписание: Ежедневно 14:30/ по договоренности
3500 ₽ за всё до 8 чел.
Зимняя сказочная Йошкар-Ола
Пешая
5 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:30
4500 ₽ за человека
Секреты новогодней Йошкар-Олы
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
«почувствовать дух Нового года, ощутить праздничное настроение в красках города»
5999 ₽ за всё до 5 чел.

Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в декабре 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Новогодние 2026" можно забронировать 3 экскурсии от 3500 до 5999. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Ищете где отпраздновать Новый год в Йошкар-Оле? У нас есть туры и экскурсии на новогодние праздники Йошкар-Олы, но бронировать нужно заранее, так как времени осталось немного и билетов на всех может не хватить. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2026