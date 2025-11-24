Приглашаем вас на экскурсию по Йошкар-Оле — удивительному городу, в котором немецкий порядок и итальянская красота соединились с марийской культурой.
Мы прогуляемся по историческому центру, посетим музей очков и набережную Малой Кокшаги, полюбуемся архитектурными шедеврами и узнаем, чем вдохновляет город. Вас ждут интересные истории, необычные традиции и встреча с самым популярным котом в России!
Мы прогуляемся по историческому центру, посетим музей очков и набережную Малой Кокшаги, полюбуемся архитектурными шедеврами и узнаем, чем вдохновляет город. Вас ждут интересные истории, необычные традиции и встреча с самым популярным котом в России!
Описание экскурсииОткройте для себя удивительный город, где гармонично сочетаются богатая история, марийская культура, немецкий порядок и итальянская красота! Что вас ждёт:• Погружение в историю. Узнайте, как появился город Йошкар-Ола, как он развивался и чем живёт сегодня.
- Прогулка по историческому центру. Полюбуйтесь купеческими особняками, которые до сих пор хранят очарование прошлого.
- Необычные музеи. Мы заглянем в уникальный музей очков и прогуляемся по музею под открытым небом, где каждый экспонат расскажет свою историю.
- Набережная Малой Кокшаги. Это одно из самых узнаваемых мест города. Здесь вас ждут живописные виды и архитектурные шедевры, вдохновлённые европейскими традициями.
- Встреча с самым популярным котом в России. Узнайте о знаменитом персонаже, который стал настоящим символом города.
- Тайны марийской культуры. Мы расскажем о самых необычных традициях и культурных особенностях этого удивительного народа. Вы удивитесь, как немецкий порядок и итальянская утончённость воплотились в архитектуре города, а также поймёте, чем Йошкар-Ола вдохновляет художников, архитекторов и путешественников.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский кремль
- Музей сказок под открытым небом
- Патриаршая площадь
- Скульптурная динамическая композиция «Вход Господень в Иерусалим»
- Набережная Брюгге
- Скульптурная композиция «13 просветителей»
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
- Благовещенская башня
- Архангельская слобода
- Благовещенский собор
- Набережная Амстердам
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вознесенская, 58
Завершение: Царьградский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 212 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Садыкова
24 ноя 2025
Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до
С
Светлана
20 ноя 2025
Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.
Н
Никита
17 ноя 2025
Искренне восхищён Йошкар-Олой. Спасибо за чудесный день!
А
Альберт
14 ноя 2025
Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы
А
Анна
13 ноя 2025
С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо
И
Ирина
5 ноя 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Были на экскурсии с гидом Евгением, 2 часа пролетели незаметно, рассказывал интересно и познавательно. Евгений провел по самым красивым местам, давал время на фото. Мы остались довольны!
Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!
Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Мне понравился как гид Валерий увлекательно, содержательно рассказывал и с чувством юмора). Дети слушали внимательно. Продолжительность экскурсии два часа оптимально.
О
Ольга
3 ноя 2025
Хороший рассказ. Однако экскурсовода потеряли в магазине, куда он нас привел по нашей просьбе. Но мы вчетвером остались без экскурсовода на улице, не понимая, закончилась экскурсия, или мы просто потерлись. Вызвали такси и уехали в отель.
Р
Руслан
3 ноя 2025
Экскурсия отличная, всё подробно рассказывает о городе и его достопримечательности с юмором. Спасибо большое.
Б
Бояркина
2 ноя 2025
Иван замечательный экскурсовод. Было интересно. Два часа прошли на замечено. Спасибо!
Т
Тамара
1 ноя 2025
Экскурсия отличная, экскурсовод иван знает город, рассказывает интересно, с юмором, на все вопросы ответил. Большое спасибо
М
Моисеева
1 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, Иван молодец!, рассказал всё подробно, интересно, ответил на все вопросы. Очень понравилась выход фигур торжественный вход в Иерусалим.
Р
Римма
31 окт 2025
Все понравилось.
Е
Екатерина
30 окт 2025
Незабываемая обзорная прогулка по городу! Это было поистине увлекательное путешествие в историю и современность прекрасного города Йошкар-Ола.
Экскурсовод Иван оказался настоящим профессионалом своего дела. Его рассказы были настолько живыми и интересными,
Экскурсовод Иван оказался настоящим профессионалом своего дела. Его рассказы были настолько живыми и интересными,
Входит в следующие категории Йошкар-Олы
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборНебанальная Йошкар-Ола
Откройте для себя Йошкар-Олу: от кремля до знаменитых скульптур и набережных. Узнайте о культуре и истории марийского народа
Завтра в 09:30
26 дек в 18:30
5999 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 7 чел.
Квест в Йошкар-Оле «В поисках йошкиных котят»
Отправляйтесь на увлекательный квест по Йошкар-Оле, где вы будете искать миниатюрные фигурки котят и знакомиться с историей города. Подходит для всех возрастов
Завтра в 17:30
26 дек в 08:00
12 900 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Салам, Йошкар-Ола
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
Завтра в 09:00
26 дек в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.