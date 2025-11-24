Мои заказы

Вдохновляющая Йошкар-Ола: музеи, Йошкин кот и набережная

Приглашаем вас на экскурсию по Йошкар-Оле — удивительному городу, в котором немецкий порядок и итальянская красота соединились с марийской культурой.

Мы прогуляемся по историческому центру, посетим музей очков и набережную Малой Кокшаги, полюбуемся архитектурными шедеврами и узнаем, чем вдохновляет город. Вас ждут интересные истории, необычные традиции и встреча с самым популярным котом в России!
Описание экскурсии

Откройте для себя удивительный город, где гармонично сочетаются богатая история, марийская культура, немецкий порядок и итальянская красота! Что вас ждёт:• Погружение в историю. Узнайте, как появился город Йошкар-Ола, как он развивался и чем живёт сегодня.
  • Прогулка по историческому центру. Полюбуйтесь купеческими особняками, которые до сих пор хранят очарование прошлого.
  • Необычные музеи. Мы заглянем в уникальный музей очков и прогуляемся по музею под открытым небом, где каждый экспонат расскажет свою историю.
  • Набережная Малой Кокшаги. Это одно из самых узнаваемых мест города. Здесь вас ждут живописные виды и архитектурные шедевры, вдохновлённые европейскими традициями.
  • Встреча с самым популярным котом в России. Узнайте о знаменитом персонаже, который стал настоящим символом города.
  • Тайны марийской культуры. Мы расскажем о самых необычных традициях и культурных особенностях этого удивительного народа. Вы удивитесь, как немецкий порядок и итальянская утончённость воплотились в архитектуре города, а также поймёте, чем Йошкар-Ола вдохновляет художников, архитекторов и путешественников.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царевококшайский кремль
  • Музей сказок под открытым небом
  • Патриаршая площадь
  • Скульптурная динамическая композиция «Вход Господень в Иерусалим»
  • Набережная Брюгге
  • Скульптурная композиция «13 просветителей»
  • Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии
  • Благовещенская башня
  • Архангельская слобода
  • Благовещенский собор
  • Набережная Амстердам
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Вознесенская, 58
Завершение: Царьградский проспект, 35
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

С
Садыкова
24 ноя 2025
Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до
читать дальше

нас информацию о городе, постройках и т. д.
Два часа пролетели незаметно не смотря на холод. Вся группа с интересом ловили каждое слово. Благодарю Ивана за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций.

С
Светлана
20 ноя 2025
Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.
Н
Никита
17 ноя 2025
Искренне восхищён Йошкар-Олой. Спасибо за чудесный день!
А
Альберт
14 ноя 2025
Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы
читать дальше

таких молодых людей любящих свою работу, свой родной край. Хотелось бы что руководство фирмы Спутник отметила материально его работу, тем самым стимулируя его труд. Всём гостям города рекомендую экскурсии с Иваном.

А
Анна
13 ноя 2025
С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо
И
Ирина
5 ноя 2025
Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.
Ю
Юлия
5 ноя 2025
Были на экскурсии с гидом Евгением, 2 часа пролетели незаметно, рассказывал интересно и познавательно. Евгений провел по самым красивым местам, давал время на фото. Мы остались довольны!
Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Мне понравился как гид Валерий увлекательно, содержательно рассказывал и с чувством юмора). Дети слушали внимательно. Продолжительность экскурсии два часа оптимально.
О
Ольга
3 ноя 2025
Хороший рассказ. Однако экскурсовода потеряли в магазине, куда он нас привел по нашей просьбе. Но мы вчетвером остались без экскурсовода на улице, не понимая, закончилась экскурсия, или мы просто потерлись. Вызвали такси и уехали в отель.
Р
Руслан
3 ноя 2025
Экскурсия отличная, всё подробно рассказывает о городе и его достопримечательности с юмором. Спасибо большое.
Б
Бояркина
2 ноя 2025
Иван замечательный экскурсовод. Было интересно. Два часа прошли на замечено. Спасибо!
Т
Тамара
1 ноя 2025
Экскурсия отличная, экскурсовод иван знает город, рассказывает интересно, с юмором, на все вопросы ответил. Большое спасибо
М
Моисеева
1 ноя 2025
Экскурсия очень интересная, Иван молодец!, рассказал всё подробно, интересно, ответил на все вопросы. Очень понравилась выход фигур торжественный вход в Иерусалим.
Р
Римма
31 окт 2025
Все понравилось.
Е
Екатерина
30 окт 2025
Незабываемая обзорная прогулка по городу! Это было поистине увлекательное путешествие в историю и современность прекрасного города Йошкар-Ола.
Экскурсовод Иван оказался настоящим профессионалом своего дела. Его рассказы были настолько живыми и интересными,
читать дальше

что исторические факты превращались в захватывающие истории. Он умело сочетал серьёзные исторические события с забавными городскими легендами, что делало экскурсию разнообразной и лёгкой для восприятия.
Организация экскурсии оставила только положительные впечатления. Мы уже дома, но вспоминаем эту экскурсию каждый день! Время было распределено оптимально, все остановки были интересными. Группа не растягивалась, все участники могли хорошо слышать экскурсовода и видеть показываемые объекты.
Рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет познакомиться с городом или открыть для себя новые грани уже знакомых мест. Это отличный день проведённый с пользой и удовольствием! Туристы из г. Н. Новгород 27.10.2025г.
Ещё раз огромное спасибо гиду Ивану за превосходную экскурсию!

