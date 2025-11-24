С Садыкова читать дальше нас информацию о городе, постройках и т. д.

Два часа пролетели незаметно не смотря на холод. Вся группа с интересом ловили каждое слово. Благодарю Ивана за прекрасно проведенную экскурсию и массу полученных положительных эмоций. Хочу выразить огромную признательность за благодарный труд экскурсовода Ивана. Хотелось бы отметить его профессионализм - достоин уважения без всяких сомнений. Ивану удалось в доступной, увлекательной форме, с юмором донести до

С Светлана Нам все понравилось. Экскурсовод Иван, вежливый, сразу предоставил аппарат для слабослышащих, с ним очень хорошо слышно. Вступились у евроспар, сразу посмотрели выход 12апостолов, затем прошлись по набережной, рассказали про дома, историю набережной, посетили Благовещенский храм. Экскурсия пешая, постоянно медленно идёшь под рассказ Ивана. Понравилось, цена демократичная.

Н Никита Искренне восхищён Йошкар-Олой. Спасибо за чудесный день!

А Альберт читать дальше таких молодых людей любящих свою работу, свой родной край. Хотелось бы что руководство фирмы Спутник отметила материально его работу, тем самым стимулируя его труд. Всём гостям города рекомендую экскурсии с Иваном. Добрый день, были 11.11.2025 на обзорной пешеходной экскурсии по Йошкар Оле. Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Ивану за его профессионализм, любовь к родному городу, интереснейшую позновательную экскурсию. . Побольше бы

А Анна С погодой не повезло от слова совсем) но Иван был лучше всех похвал, спасибо

И Ирина Спасибо большое за обзорную экскурсию по Йошкар-оле. Отдельное спасибо гиду Валерию. Настолько всё интересно рассказывал, с юмором. Больше бы таких людей в этой профессии! Всё очень понравилось.

Ю Юлия Были на экскурсии с гидом Евгением, 2 часа пролетели незаметно, рассказывал интересно и познавательно. Евгений провел по самым красивым местам, давал время на фото. Мы остались довольны!

Центр города очень понравился, однозначно сюда стоит приехать!

Ю Юлия Мне понравился как гид Валерий увлекательно, содержательно рассказывал и с чувством юмора). Дети слушали внимательно. Продолжительность экскурсии два часа оптимально.

О Ольга Хороший рассказ. Однако экскурсовода потеряли в магазине, куда он нас привел по нашей просьбе. Но мы вчетвером остались без экскурсовода на улице, не понимая, закончилась экскурсия, или мы просто потерлись. Вызвали такси и уехали в отель.

Р Руслан Экскурсия отличная, всё подробно рассказывает о городе и его достопримечательности с юмором. Спасибо большое.

Б Бояркина Иван замечательный экскурсовод. Было интересно. Два часа прошли на замечено. Спасибо!

Т Тамара Экскурсия отличная, экскурсовод иван знает город, рассказывает интересно, с юмором, на все вопросы ответил. Большое спасибо

М Моисеева Экскурсия очень интересная, Иван молодец!, рассказал всё подробно, интересно, ответил на все вопросы. Очень понравилась выход фигур торжественный вход в Иерусалим.

Р Римма Все понравилось.