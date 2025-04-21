Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Йошкар-Ола удивительная
Откройте для себя Йошкар-Олу - город, где история встречается с современностью. Прогуляйтесь по улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 17:30
3 мая в 14:30
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 апреля 2025Все супер! Очень понравилась экскурсия!
- ССветлана23 марта 2025От экскурсии остались самые положительные впечатления. Экскурсовод Татьяна мастер своего дела, рассказывала о своём Крае с энтузиазмом, неподдельным интересом, юмором.
- ТТатьяна4 января 2025Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
- ААнастасия10 декабря 2024Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
- ААнна19 июля 2024Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Благовещенская башня»
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