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Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать.