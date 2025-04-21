Благовещенская башня – экскурсии в Йошкар-Оле

Найдено 3 экскурсии в категории «Благовещенская башня» в Йошкар-Оле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Красавица Йошкар-Ола
Пешая
2 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Йошкар-Оле: архитектурные стили и исторические памятники
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, города с уникальными архитектурными стилями и богатой историей. Вас ждут динамические часы, храмы и памятники
Начало: Царевококшайский Кремль, ул. Вознесенская, 58
Расписание: По вторникам, субботам, воскресеньям, праздничным дням и летом все дни c 09:00 до 17:00.
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле: яркие достопримечательности
Пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле позволит вам увидеть ключевые достопримечательности города, узнать его историю и насладиться уникальной архитектурой
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4 мая в 09:00
5 мая в 09:00
6500 ₽ за экскурсию
Йошкар-Ола удивительная
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Йошкар-Ола удивительная
Откройте для себя Йошкар-Олу - город, где история встречается с современностью. Прогуляйтесь по улицам, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: Ул. Вознесенской, д. 49 («Дом Кореповой»)
Расписание: По договорённости с гидом.
Завтра в 17:30
3 мая в 14:30
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    21 апреля 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    Все супер! Очень понравилась экскурсия!
  • С
    Светлана
    23 марта 2025
    Обзорная пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле
    От экскурсии остались самые положительные впечатления. Экскурсовод Татьяна мастер своего дела, рассказывала о своём Крае с энтузиазмом, неподдельным интересом, юмором.
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    В формате непринуждённой беседы 2 часа пролетели незаметно. В комфортном темпе прошлись по всему историческому центру, зашли в кафе погреться и выпить горячего чая, посмотрели все достопримечательности по маршруту. Приятная речь, эрудиция гида, её эмпатия произвели приятное впечатление при знакомстве с историей города.

  • Т
    Татьяна
    4 января 2025
    Красавица Йошкар-Ола
    Наверное легче рассказать, что мы не увидели. Оксана прекрасный гид, который от души и всего сердца рассказывает о любимом городе.
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    Оксана глубоко знающий свою историю и историю города человек. Мне кажется, если бы мы завтра снова пошли на экскурсию, мы бы ни грамма не пожалели снова. У Оксаны в заранее много интересных историй и рассказов. Всем своим буду рекомендовать.

  • А
    Анастасия
    10 декабря 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Только положительные эмоции от гида. Особенно понравилось, что удалось заинтересовать ребёнка. Увидели все достопримечательности в хорошей компании. Плюс получили дельные советы что и где можно выгоднее купить.
  • А
    Анна
    19 июля 2024
    Красавица Йошкар-Ола
    Спасибо за увлекательную экскурсию, работал профессионал!!! Рекомендуем!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Благовещенская башня»

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  1. Набережная Брюгге
  2. Патриаршая площадь
  3. Самое главное
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Воскресенская набережная
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Скульптура «Йошкин кот»
  9. Архангельская слобода
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в мае 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Благовещенская башня" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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