В Валентина Привет, Йошкар-Ола читать дальше людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни. Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых

И Ирина Привет, Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Благодарим!

И Ирина Красивая и вкусная Йошкар-Ола Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.

С Светлана Красивая и вкусная Йошкар-Ола читать дальше Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами. Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.

Н Наталья Привет, Йошкар-Ола Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.

О Оксана Красивая и вкусная Йошкар-Ола Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!

А Алексей По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!

О Ольга По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.

Т Татьяна Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей читать дальше было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе. Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас