Что делает памятник Рембрандту у реки? Почему динамическую композицию «Явление иконы Божьей Матери» называют часы с осликом? Как правильно загадывать желание у Йошкиного кота? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на нашей экскурсии.
Вы увидите площадь похожую на веницианскую, прогуляетесь по набережной Амстердама и посетите другие знаковые локации города.
Описание экскурсии
Вы побываете на площади Оболенского-Ноготкова — её самую первую построили в европейском стиле. Узнаете, в честь кого её назвали и полюбуетесь венецианской архитектурой.
Посмотрите на анимационные часы на динамической композиции «Явление иконы Божьей Матери».
Загадаете желание у Йошкиного кота. Прошепчете ему на ушко самое сокровенное и потрёте носик и лапку на удачу.
Прогуляетесь по набережной Амстердам и сравните разную архитектуру. А ещё поищете здесь человечков из сказки.
Дойдёте до площади Девы Марии и посмотрите на кота Обжорку и Йошкину кошку.
Увидите другие достопримечательности: Благовещенский кафедральный собор, самый большой фонтан города и башню похожую на Спасскую.
Вы узнаете:
- кому пришла идея построить город в необычном стиле
- как Йошкар-Ола развивается сегодня
- куда ещё стоит сходить за интересными видами
Организационные детали
С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:45
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|1470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Оболенского-Ноготкова
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 1383 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.
