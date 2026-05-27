Что делает памятник Рембрандту у реки? Почему динамическую композицию «Явление иконы Божьей Матери» называют часы с осликом? Как правильно загадывать желание у Йошкиного кота? Ответы на эти и другие вопросы ждут вас на нашей экскурсии. Вы увидите площадь похожую на веницианскую, прогуляетесь по набережной Амстердама и посетите другие знаковые локации города.

Описание экскурсии

Вы побываете на площади Оболенского-Ноготкова — её самую первую построили в европейском стиле. Узнаете, в честь кого её назвали и полюбуетесь венецианской архитектурой.

Посмотрите на анимационные часы на динамической композиции «Явление иконы Божьей Матери».

Загадаете желание у Йошкиного кота. Прошепчете ему на ушко самое сокровенное и потрёте носик и лапку на удачу.

Прогуляетесь по набережной Амстердам и сравните разную архитектуру. А ещё поищете здесь человечков из сказки.

Дойдёте до площади Девы Марии и посмотрите на кота Обжорку и Йошкину кошку.

Увидите другие достопримечательности: Благовещенский кафедральный собор, самый большой фонтан города и башню похожую на Спасскую.

Вы узнаете:

кому пришла идея построить город в необычном стиле

как Йошкар-Ола развивается сегодня

куда ещё стоит сходить за интересными видами

Организационные детали

С вами будет один из гидов нашей команды.