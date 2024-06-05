1 чел.
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скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
- ССветлана4 июня 2024Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
- ООксана3 июня 2024Ивану спасибо за интересную экскурсию. Мы впервые были в Йошкар-Оле. Экскурсия нам очень понравилась. Иван отвечал на все наши вопросы. Спасибо большое!
- ААлексей27 мая 2024Прекрасная экскурсия! Елена оставила красочное впечатление о городе у всей группы!
- ЕЕлена18 мая 2024Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".
- ААлександр10 мая 2024Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!
- ННаталья3 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию, и хотя нам не хватило времени (по нашей причине мы были ограничены во времени) максимальная информация была получена! Осталось желание приехать еще раз!
- ООльга1 мая 2024Экскурсия неплохая, материал экскурсовод излагает довольно полно. Хотелось бы не просто услышать факты, но и почувствовать город, народ.
- ТТатьяна1 мая 2024Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас
- ДДенис17 апреля 2024Экскурсия понравилась! Экскурсовод Рамис рассказывает очень интересно. Всем советую данную экскурсию и гида.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Благовещенский собор»
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