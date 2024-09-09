4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальные блюда
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
66 000₽ за человека
3 дня
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
43 000₽ за человека
2 дня
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
7 дек в 14:30
14 дек в 14:30
25 000₽ за человека
5 дней
Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
Начало: Республика Татарстан, Казань
«12:30 Новогодняя обзорная экскурсия по Казани»
30 дек в 10:00
от 24 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнна9 сентября 2024Организаторам тура "Большой Страна" хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и достижениями! А нам туристам, как следствие вашей отличной работы - багаж из ярких эмоций и впечатлений.
- ССергей30 августа 2024Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову.
- ВВера30 августа 2024Тур выходного дня очень понравился. Впервые были в Казани. Город красивый. Кремль! Пешеходный "Арбат". Особенно впечатлила экскурсия на теплоходе на остров Свияжск 😍. Святое место! Прекрасная природа. Спасибо огромное менеджеру Юлии за организацию тура и подбору отеля для проживания.
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Обзорные»
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