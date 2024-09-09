Обзорные и познавательные туры Йошкар-Олы

Найдено 4 тура в категории «Обзорные» в Йошкар-Оле, цены от 24 900 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
На машине
4 дня
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальные блюда
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
66 000 за человека
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
6 дек в 14:30
13 дек в 14:30
43 000 за человека
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
На машине
На микроавтобусе
2 дня
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
«Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище»
7 дек в 14:30
14 дек в 14:30
25 000 за человека
Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
Начало: Республика Татарстан, Казань
«12:30 Новогодняя обзорная экскурсия по Казани»
30 дек в 10:00
от 24 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Анна
    9 сентября 2024
    Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
    Организаторам тура "Большой Страна" хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и достижениями! А нам туристам, как следствие вашей отличной работы - багаж из ярких эмоций и впечатлений.
    Организаторам тура &quot;Большой Страна&quot; хочется выразить благодарность за профессионализм! И пожелать пополнять свой багаж опытом и
  • С
    Сергей
    30 августа 2024
    Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
    Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову.
    Спасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму СавдахановуСпасибо. Видно чту люди болеют душой за свое дело. Хочется отметить экскурсовода Эмму Савдаханову
  • В
    Вера
    30 августа 2024
    Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
    Тур выходного дня очень понравился. Впервые были в Казани. Город красивый. Кремль! Пешеходный "Арбат". Особенно впечатлила экскурсия на теплоходе на остров Свияжск 😍. Святое место! Прекрасная природа. Спасибо огромное менеджеру Юлии за организацию тура и подбору отеля для проживания.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Обзорные»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
  2. Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
  3. В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
  4. Новый год в Казани и знакомство с Йошкар-Олой
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в ноябре 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Обзорные" можно забронировать 4 тура от 24 900 до 66 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Йошкар-Олы нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Йошкар-Оле много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2024
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