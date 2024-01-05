Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
28 мар в 08:45
20 000 ₽ за человека
Йошкар-Ола этническая и гастрономическая: марийские выходные в формате «всё включено»
Погрузиться в быт, традиции и музыку, отведать локальных блюд, попробовать сыры, наливки и пенное
Начало: Ж/д вокзал Йошкар-Олы, 10:00
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
25 200 ₽ за человека
-
10%
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
29 мар в 14:30
5 апр в 14:30
22 500 ₽
25 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана5 января 2024Рекомендуем!
- ВВера5 января 2024Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «2-дневные туры»
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