Двухдневные экскурсионные туры Йошкар-Олы

Найдено 3 тура в категории «2-дневные туры» в Йошкар-Оле, цены от 20 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
2 дня
2 отзыва
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
28 мар в 08:45
20 000 ₽ за человека
Йошкар-Ола этническая и гастрономическая: марийские выходные в формате «всё включено»
На автобусе
2 дня
Йошкар-Ола этническая и гастрономическая: марийские выходные в формате «всё включено»
Погрузиться в быт, традиции и музыку, отведать локальных блюд, попробовать сыры, наливки и пенное
Начало: Ж/д вокзал Йошкар-Олы, 10:00
1 мая в 10:00
12 июн в 10:00
25 200 ₽ за человека
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
На машине
На микроавтобусе
2 дня
-
10%
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
29 мар в 14:30
5 апр в 14:30
22 500 ₽25 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «2-дневные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
  2. Йошкар-Ола этническая и гастрономическая: марийские выходные в формате «всё включено»
  3. В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Набережная Брюгге
  2. Архангельская слобода
  3. Воскресенская набережная
  4. Патриаршая площадь
  5. Часы «12 апостолов»
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в марте 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "2-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 25 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
Забронируйте тур в Йошкар-Оле на 2025 год по теме «2-дневные туры», 2 ⭐ отзыва, цены от 20000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май