Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Йошкар-Оле, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»
2 дня
2 отзыва
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
20 000 ₽ за человека
Трёхдневный тур «История Республики»
На автобусе
3 дня
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
37 000 ₽ за человека
Четырёхдневный тур «Увидеть всё!»
На автобусе
4 дня
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
60 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Развлечения»

Самые популярные туры этой рубрики в Йошкар-Оле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Двухдневный тур «Выходные в Йошкар-Оле»;
  2. Трёхдневный тур «История Республики»;
  3. Четырёхдневный тур «Увидеть всё!».
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Архангельская слобода;
  2. Воскресенская набережная;
  3. Патриаршая площадь;
  4. Часы «12 апостолов»;
  5. Набережная Брюгге;
  6. Набережная.
Сколько стоит тур в Йошкар-Оле в январе 2026
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 60 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
