Мои заказы

Кулинарные секреты трех республик. Казань, Йошкар-Ола и Чебоксары

Кулинарные секреты трех республик
Ощутите вкусы и ароматы национальных кухонь в нашем туре по Казани, Йошкар-Оле и Чебоксарам! Вас ждут уникальные кулинарные шедевры, секреты приготовления традиционных блюд и знакомство с историей республик.

Вы попробуете самые изысканные блюда татарской и марийской кухни, примите участие в мастер-классе и узнаете много интересного о местных традициях и обычаях. Присоединяйтесь!
Кулинарные секреты трех республик. Казань, Йошкар-Ола и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кулинарные секреты трех республик. Казань, Йошкар-Ола и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Кулинарные секреты трех республик. Казань, Йошкар-Ола и ЧебоксарыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
20
мар3
апр1
мая8
мая15
мая5
июн10
июн

Программа тура по дням

1 день

Отправление

19:00-19:30 Сбор группы в Москве: ст. метро “ВДНХ”.

22:30-23:00 Ориентировочно сбор группы во Владимире: гипермаркет “Глобус” (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

Сбор группы в Нижнем Новгороде: ост. “Торговый центр” (ориентировочно в промежутке 01:30-03:00). День отправления считается следующим после дня старта основного автобуса (время посадки уточняет гид-сопровождающий).

2 день

Казань

08:00 Прибытие в Казань.

Завтрак в кафе города (шведский стол).

09:30 Автобусно-пешеходная экскурсия “Сердце Казани” по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоение исторических эпох. Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • Петропавловский собор – ценнейший архитектурный памятник и один из духовных символов Казани;
  • смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи “Kazan”, Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк “Ривьера”, спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную “падающую” башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Посещение фирменного магазина "Татспиртпром" –"100DAL". Во флагманском магазине-музее вы узнаете историю создания самого крупного в Поволжье предприятия "Татспиртпром" и его основных брендов.

Профессиональные сомелье предложат дегустацию лучших образцов крепких напитков, а также попробуете ароматный и натуральный бальзам "Бугульма".

Вам расскажут о базовых правилах эногастрономической культуры, угостят потрясающе вкусным и невероятно полезным национальным продуктом – сырокопчёной конской колбасой “Казылык” и деликатнейшим сливочным сыром.

Обед с блюдами татарской кухни и кулинарным мастер-классом по приготовлению эчпочмака (традиционная татарская выпечка).

Размещение в отеле.

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина “Бахетле”, где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура), при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

КазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазаньКазань
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Йошкар-Ола и Чебоксары

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

08:00 Отправление в Йошкар-Олу.

Посещение Национальной Художественной галереи.

Выставочный проект рассказывает об истории марийского края.

Посетители выставки узнают много интересного о культуре и быте марийского народа, об изобразительном искусстве и художниках края, о становлении и развитии Республики Марий Эл.

Обзорная экскурсия по городу.

Историческая и современная столица Республики Марий Эл: памятники архитектуры XVIII-XX вв. – старинные дома купца Наумова, Булыгина, Пчелина, Кореповой, Чулкова, сохранившиеся на старых улицах города.

Знакомство с легендами марийского края, центром которого был город Царевококшайск (нынешняя Йошкар-Ола).

Вас поразит красота колоритного города и в ходе экскурсии вас ждёт:

  • Царевококшайский кремль – самый молодой кремль России;
  • набережная Брюгге – фламандский городок с множеством скульптур;
  • Вознесенская набережная с памятниками: в честь царя Федора Иоанновича, Евгению Онегину, Н. В. Гоголю;
  • изумительная Патриаршая площадь и расположенный на ней памятник Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, а также памятник покровителям семьи Петру и Февронии;
  • музыкальные часы “12 апостолов” – каждые три часа под красивую мелодию открываются дверцы из которых появляется динамическая скульптурная экспозиция;
  • центральный парк культуры и отдыха, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова, Благовещенская башня, Благовещенский кафедральный Собор, пешеходная зона – бульвар Чавайна.

Обед с элементами национальной марийской кухни, с возможностью попробовать сытные подкоголи – братья пельменей и вареников, “трёхэтажные” марийские блины “Коман Мелна”. А также сет из согревающих фирменных настоек.

15:00 Отправление в Чебоксары.

Обзорная экскурсия по Чебоксарам – столице Республики Чувашия.

Обзор трех районов столицы с посещением исторической набережной. Выходы на новую набережную города, у Театра оперы и балета, вид на Певческое поле и залив с фонтанами, в парке Победы, вид города с высоты птичьего полета. Красная площадь и бульвар купца Ефремова.

Посещение фирменного магазина кондитерской фабрики “Акконд”.

Отправление домой.

Йошкар-Ола и ЧебоксарыЙошкар-Ола и ЧебоксарыЙошкар-Ола и ЧебоксарыЙошкар-Ола и ЧебоксарыЙошкар-Ола и ЧебоксарыЙошкар-Ола и Чебоксары
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Завершение тура

22:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород. Датой прибытия считается день накануне основного дня окончания тура (необходимо при бронировании предупреждать о необходимости высадки, также в город автобус не заезжает, высадка на объездной дороге на усмотрение водителя).

02:30 Ориентировочное прибытие во Владимир, гипермаркет Глобус.

06:30 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. метро ВДНХ.

Проживание

Тур предусматривает ночные автобусные переезды и проживание в гостинице (1 ночь) “Релита” 4*. Резервные:"Биляр палас","Сулейман палас","Кравт Казань аэропорт","ИТ-парк","Корстон", “Новинка”.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере: 21 900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 6000 рублей.

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 1000 рублей (3 человека в номере).

Скидка для ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

«Отель Релита» 4

1 ночь

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4«Отель Релита» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Биляр Палас» 4

1 ночь

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4Отель «Биляр Палас» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4

1 ночь

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4Гостиница «Сулейман Палас Отель» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Tower» 4

1 ночь

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4Отель «Корстон Tower» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»

1 ночь

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»Гостиница «IT Парк Отель - Центр города»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель KRAVT KAZAN AIRPORT

1 ночь

Отель «KRAVT KAZAN AIRPORT» находится в 22 км от центра города. Рядом с отелем — Улица Баумана, Парк Горького и Парк Черное озеро. Остановка общественного транспорта «Гостиница Полёт» находится в 1 км. Гостям предоставляется парковка.

KRAVT KAZAN AIRPORT - это многофункциональный гостиничный комплекс, включающий в себя отель на 241 панорамный номер 9-ти категорий, рассчитанных на 500 персон, — от апартаментов и панорамных номеров до эксклюзивного президентского люкса.

В отеле располагается ресторан «КAМЧАТКА BY KRAVT» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер.

Отель оснащен оборудованными коворкинг-пространством и конференц-залом.

«SKY SPA» и тренажерный зал в отеле работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Отель расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казань, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.

Отель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORTОтель KRAVT KAZAN AIRPORT
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Новинка

1 ночь

Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того, чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой. Бронируйте номера в отеле «Новинка» с 3 звёздами в Казане на нашем официальном сайте. Точный адрес и актуальные отзывы к вашим услугам.

Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.

Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.

Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

Отель НовинкаОтель НовинкаОтель НовинкаОтель НовинкаОтель НовинкаОтель Новинка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 2 обеда)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москвы и обратно
  • Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет - 900 руб. /чел
  • Выбор места в автобусе - 1600 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани туристам могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день);
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Похожие туры из Йошкар-Олы

Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Новогодние каникулы в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
3 янв в 10:00
от 43 100 ₽ за человека
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Новогодняя сказка в Казани и Йошкар-Оле
Начало: Татарстан, Казань
30 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 39 200 ₽ за человека
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
На автобусе
3 дня
3 отзыва
4 столицы зимой: Нижний Новгород, Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань
Начало: Нижний Новгород
12 дек в 10:00
23 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Йошкар-Оле
Все туры из Йошкар-Олы