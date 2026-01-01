За кулисами чувашского театра вы станете свидетелем обрядов древних суваро-булгар, прикоснетесь к знаменитой «Вышитой карте России», а в уютной
Программа тура по дням
Посадка на поезд
Самостоятельная посадка в туристский поезд № 940/939 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Завтрак в поезде.
12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!
Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.
Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами!
Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.
Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится—о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.
Этнокультурная программа в Чувашском Драматическом театре им. К. В. Иванова, экскурсия по «Закулисью» с дегустацией национальных напитков и продукции местных производителей
Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России.
Театрализованное представление национальных обрядов и обычаев: молодежные посиделки—Улах, проводы в армию, чувашская свадьба с ослепительными украшениями, плясками и другими поэтическими сценами.
Обед в ресторане города.
Продолжение обзорной экскурсии.
Посещение экспозиция Вышитая карта России в Чувашском национальном музее Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект—«Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.
Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.
И, конечно, сами сможете убедиться в том, что: Единство – в многообразии!
Посещение агромаркета «Пехет». Гости республики могут приобрести экологически чистую фермерскую продукцию в современном комфортном формате.
«Пехет» — это центр популяризации качественных местных продуктов и гастрономических традиций Чувашии.
Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.
Ужин в ресторане города
Трансфер на ж/д вокзал.
22:40 Отправление поезда в г. Йошкар-Олу.
Йошкар-Ола
07:00 Прибытие туристического поезда в г. Йошкар-Олу.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Начало обзорной экскурсии по городу.
Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.
Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты: «шувыр» – волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научитесь танцевать марийскую «дробушку», закружитесь вместе с артистами в марийской плясовой.
Продолжение обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Йошкар-Оле. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с единственным городом России на букву «Й», увидите эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляетесь по самым красивым площадям и улицам.
Сделаете фото на фоне набережной Брюгге, побываете в самом молодом Кремле в России, загадаете желание у Йошкиного кота – любимца туристов, увидите динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.
Обед с марийским подкоголем. Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл.
Традиционный подкоголь (в переводе «вареный пирог») не лепили, а плели из ржаной муки. Начинка могла быть любая: мясо, творог, грибы, капусты или лесные ягоды.
Свободное время на набережной для покупки сувениров.
Посещение Национальной Художественной Галереи с мастер-классом по росписи уточки – мифологического символа народа мари.
Современная выставка, на которой представлены лучшие работы музеев республики, где вы узнаете много интересного об искусстве и культуре марийского народа и края. С первой минуты вы погрузитесь в атмосферу тайны.
Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса. Все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.
Экскурсионная программа «Земля, рожденная небом» в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Невозможно по-настоящему понять народ, не узнав его традиции и обычаи.
Традиционная культура народа мари и в наши дни представляется неким сакральным пространством, полным мудрости и неизвестных нам смыслов.
В музее вы узнаете важные грани бытия—рождение человека и его знакомство с окружающим миром, вступление во взрослую жизнь, круг повседневных забот, символику обрядов и ритуалов, общение с миром богов и силами природы.
Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.
Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Трансфер на ж/д вокзал.
21:30 Отправление поезда в г. Москву.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
Завтрак в поезде.
10:10 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.
Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю. Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.
Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь.
А также смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела.
Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.
Обед в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
15:20 Отправление поезда в г. Москву.
22:38 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:
|Категория
|Купе
|СВ
|1но СВ
|Для взрослых
|57 600
|73 100
|117 300
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|57 100
|72 600
|-
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|28 750
|28 750
|-
Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 25 100 руб.
Варианты проживания
Туристический поезд
Описание вагонов 4-местных / 2-местных купе:
- 4-местное купе (2 нижних+ 2 верхних полки), удобства на вагон;
- 2-местные купе (аналог вагона СВ). Либо 2 нижних полки, либо 1 верхняя+ 1 нижняя полки, удобства на вагон.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
- Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
- Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 ужина
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 25 100 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Какие документы нужно взять?
Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в анкете заказа тура (для детей до 14 лет оригинал св. о рождении / загранпаспорта).