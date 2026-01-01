Волжский вояж. Железнодорожный круиз в Чувашию и Нижний Новгород

Погрузитесь в самобытность двух республик Поволжья, где древние традиции оживают на глазах.

За кулисами чувашского театра вы станете свидетелем обрядов древних суваро-булгар, прикоснетесь к знаменитой «Вышитой карте России», а в уютной
атмосфере гастромаркета откроете для себя вкусы, которые веками берегли предки. В Йошкар-Оле вас встретит эклектика европейских площадей и самого молодого Кремля.

Вы услышите голос марийской волынки, раскроете тайну мифологической уточки и попробуете легендарный подкоголь, чтобы затем завершить путешествие величием нижегородского кремля и видом на легендарную Стрелку.

Волжский вояж. Железнодорожный круиз в Чувашию и Нижний НовгородФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

Самостоятельная посадка в туристский поезд № 940/939 (номера вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).

21:05 – отправление туристического поезда № 930/929 с Ярославского вокзала г. Москвы.

2 день

Обзорная экскурсия по Чебоксарам

Завтрак в поезде.

12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!

Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами!

Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится—о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.

Этнокультурная программа в Чувашском Драматическом театре им. К. В. Иванова, экскурсия по «Закулисью» с дегустацией национальных напитков и продукции местных производителей

Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России.

Театрализованное представление национальных обрядов и обычаев: молодежные посиделки—Улах, проводы в армию, чувашская свадьба с ослепительными украшениями, плясками и другими поэтическими сценами.

Обед в ресторане города.

Продолжение обзорной экскурсии.

Посещение экспозиция Вышитая карта России в Чувашском национальном музее Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект—«Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

И, конечно, сами сможете убедиться в том, что: Единство – в многообразии!

Посещение агромаркета «Пехет». Гости республики могут приобрести экологически чистую фермерскую продукцию в современном комфортном формате.

«Пехет» — это центр популяризации качественных местных продуктов и гастрономических традиций Чувашии.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Ужин в ресторане города

Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление поезда в г. Йошкар-Олу.

3 день

Йошкар-Ола

07:00 Прибытие туристического поезда в г. Йошкар-Олу.

Завтрак в поезде.

08:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Начало обзорной экскурсии по городу.

Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана.

Профессиональные артисты представят программу, на которой вы услышите марийские национальные инструменты: «шувыр» – волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научитесь танцевать марийскую «дробушку», закружитесь вместе с артистами в марийской плясовой.

Продолжение обзорной автобусно-пешеходной экскурсии по Йошкар-Оле. Во время обзорной экскурсии вы познакомитесь с единственным городом России на букву «Й», увидите эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляетесь по самым красивым площадям и улицам.

Сделаете фото на фоне набережной Брюгге, побываете в самом молодом Кремле в России, загадаете желание у Йошкиного кота – любимца туристов, увидите динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.

Обед с марийским подкоголем. Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл.

Традиционный подкоголь (в переводе «вареный пирог») не лепили, а плели из ржаной муки. Начинка могла быть любая: мясо, творог, грибы, капусты или лесные ягоды.

Свободное время на набережной для покупки сувениров.

Посещение Национальной Художественной Галереи с мастер-классом по росписи уточки – мифологического символа народа мари.

Современная выставка, на которой представлены лучшие работы музеев республики, где вы узнаете много интересного об искусстве и культуре марийского народа и края. С первой минуты вы погрузитесь в атмосферу тайны.

Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса. Все это дает возможность прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.

Экскурсионная программа «Земля, рожденная небом» в Национальном музее Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. Невозможно по-настоящему понять народ, не узнав его традиции и обычаи.

Традиционная культура народа мари и в наши дни представляется неким сакральным пространством, полным мудрости и неизвестных нам смыслов.

В музее вы узнаете важные грани бытия—рождение человека и его знакомство с окружающим миром, вступление во взрослую жизнь, круг повседневных забот, символику обрядов и ритуалов, общение с миром богов и силами природы.

Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой вы попробуете все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, марийский мед, легендарный иван-чай.

Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.

Трансфер на ж/д вокзал.

21:30 Отправление поезда в г. Москву.

4 день

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

Завтрак в поезде.

10:10 Прибытие туристического поезда в г. Нижний Новгород. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу с осмотром основных достопримечательностей: Нижегородская ярмарка, собор Александра Невского, новый стадион «Нижний Новгород», Рождественская церковь, Большая Покровская ул., пл. Народного Единства, Нижне-Волжская набережная и многое другое.

Пешеходная экскурсия по Нижегородскому кремлю. Безусловно, главная достопримечательность города, уникальный ансамбль, возведенный в начале XVI века в соответствии с высшими достижениями военно-оборонительного искусства.

Прогулка по территории, осмотр внутреннего пространства – стены, башни, здание бывшего губернаторского дворца, выставка военной техники, мемориальный комплекс и Вечный огонь.

А также смотровая площадка – вид на «Стрелку», Зачатскую и Борисоглебскую башни, собор Михаила-Архангела.

Свободное время в центре города для посещения сувенирных магазинов.

Обед в кафе города.

Трансфер на ж/д вокзал.

15:20 Отправление поезда в г. Москву.

22:38 Прибытие поезда на Ярославский вокзал г. Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб:

КатегорияКупеСВ1но СВ
Для взрослых57 60073 100117 300
Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)57 10072 600-
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)28 75028 750-

Выкуп дополнительного места в четырехместном купе – 25 100 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

Описание вагонов 4-местных / 2-местных купе:

  • 4-местное купе (2 нижних+ 2 верхних полки), удобства на вагон;
  • 2-местные купе (аналог вагона СВ). Либо 2 нижних полки, либо 1 верхняя+ 1 нижняя полки, удобства на вагон.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание, указанное в программе: 3 завтрака, 3 обеда, 1 ужин
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе: 2 ужина
  • Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 25 100 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Выбирайте удобную одежду и обувь, соответствующую сезону и погоде.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли измениться программа тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Какие документы нужно взять?

Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в анкете заказа тура (для детей до 14 лет оригинал св. о рождении / загранпаспорта).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

