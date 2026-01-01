2 день

Обзорная экскурсия по Чебоксарам

Завтрак в поезде.

12:15 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Чебоксары, встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Обзорная экскурсия «Знакомьтесь, Чебоксары – Шупашкар – Веда Суар». На Средней Волге есть небольшая по площади республика Чувашия!

Здесь на протяжении многих веков древний народ чуваши, потомки суваро-булгар, трепетно передает от поколения к поколению свой язык, культуру и стремление жить в гармонии с окружающим миром.

Во время этого путешествия Вас ждет знакомство с ее столицей – гостеприимными Чебоксарами!

Вы непременно заметите, как самобытная культура чувашского народа органично вписана в городскую среду, прочувствуете, каким уютным может быть современный город, если в своем развитии опирается на вековые традиции и мудрость предков.

Вы узнаете об истории возникновения города и чем он по праву гордится—о храмах, музеях, парках, памятниках и других исторически значимых местах; познакомитесь с самобытной культурой чувашского народа через его историю, мифы и легенды.

Этнокультурная программа в Чувашском Драматическом театре им. К. В. Иванова, экскурсия по «Закулисью» с дегустацией национальных напитков и продукции местных производителей

Театральное закулисье Чувашского драмтеатра, где Вы сможете окунуться в атмосферу одного из самых старых национальных театров России.

Театрализованное представление национальных обрядов и обычаев: молодежные посиделки—Улах, проводы в армию, чувашская свадьба с ослепительными украшениями, плясками и другими поэтическими сценами.

Обед в ресторане города.

Продолжение обзорной экскурсии.

Посещение экспозиция Вышитая карта России в Чувашском национальном музее Вы побываете в Чувашском национальном музее и увидите самый популярный музейный экспонат и Арт-объект—«Вышитую карту России», созданную в Год культурного наследия народов России.

Узнаете, как создавался этот уникальный экспонат, сколько вышивальщиков из всех регионов нашей необъятной страны приняли участие во всероссийской акции, чтобы наглядно продемонстрировать самобытность национальных культур и традиций.

И, конечно, сами сможете убедиться в том, что: Единство – в многообразии!

Посещение агромаркета «Пехет». Гости республики могут приобрести экологически чистую фермерскую продукцию в современном комфортном формате.

«Пехет» — это центр популяризации качественных местных продуктов и гастрономических традиций Чувашии.

Свободное время для самостоятельных прогулок и посещения сувенирных магазинов.

Ужин в ресторане города

Трансфер на ж/д вокзал.

22:40 Отправление поезда в г. Йошкар-Олу.

