Отправитесь в Заказанье — этнографический центр казанских татар и музей-заповедник, где можно ощутить дух прошлых столетий.
Посетите Йошкар-Олу, чтобы уидеть настоящую красоту — зеленые бульвары и улицы, изящные мосты, многочисленные театры и музеи.
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Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Индивидуальный трансфер: с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).
Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.
Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.
- 11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
- 12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.
13:15 Обед в кафе города.
14:40 Экскурсия «Древний Керман».
Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.
В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.
16:15 Музей «Городская Панорама».
Здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.
17:25 Экскурсия «Православная святыня – Казанская икона Божьей Матери».
Что таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу Богородицкого монастыря.
У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.
18:00 Трансфер в гостиницу.
Свободное время.
- Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Обзорная экскурсия по Казани
07:00 Завтрак в гостинице.
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
- 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Обзорная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.
Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).
Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.
12:00 Окончание программы.
Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:
- За доп. плату: Речная экскурсия на остров-град Свияжск.
12:15 Причал «Казан».
Посадка на теплоход.
12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.
14:30 Прибытие т/х в Свияжск.
Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.
В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.
В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).
Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).
- В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.
17:30 Отправление т/х в Казань.
19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».
Свободное время.
- 20:15 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».
Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.
За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.
Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.
Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.
Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).
Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»
07:00 Завтрак в гостинице.
- 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
- 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар»(ул. Односторонка Гривки д. 1).
09:40 Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье».
Заказанье — это этнографический центр казанских татар.
Из этой благородной земли вышел целый ряд ярких представителей татарской культуры.
Сегодня на этой земле создан музей-заповедник, здесь можно ощутить дух прошлых столетий.
Знаете, как называется национальный головной убор татар?
Здесь вы сможете лично поучаствовать в мастер-классе по его изготовлению и также сможете посоревноваться в меткости стрельбы из лука.
А как красива народная песня!
Вы споете их вместе с местными татарскими бабушками!
11:40 Отъезд в Казань.
13:00 Обед в кафе города.
Свободное время в центре города
- 14:15 За доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.
Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).
Стоимость экскурсии 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Йошкар-Ола, посещение Национального музея имени Евсеева
07:00 Завтрак в гостинице.
Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).
- 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
- 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
11:30 Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, расположившаяся на берегах реки Малая Кокшага, притока Волги.
Достаточно один раз побывать в Йошкар-Оле, чтобы поверить в ее красоту — зеленые бульвары и улицы, изящные мосты, многочисленные театры и музеи.
Вы увидите город с двух сторон: старинный — с небольшими зданиями, тихими переулками; и новый — с площадями, современными набережными, необычными памятниками.
Не откажите себе в удовольствии погладить Йошкина кота, или полюбоваться на памятник воеводе Ноготкову-Оболенскому, или загадать желание у Петра и Февроньи.
Посещение Национального музея имени Евсеева.
Этнографическая экспозиция «жизнь марийца от рождения до смерти» знакомит с жизнью и бытом народа мари, рассказывает об обрядах жизненного цикла, календарных обрядах, традиционных занятиях мари (пчеловодство, охота, рыболовство, сельское хозяйство, ремесло), языческих религиозных верованиях, домостроительных обрядах.
Обед в Йошкар-Оле.
19:00 Возвращение в Казань.
Прибытие в гостиницу.
Экскурсия «В тишине Казанских парков». Отъезд
07:00 Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу с вещами.
- 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
- 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
- 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
- 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
- 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
- 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Экскурсия «В тишине Казанских парков».
Современное городское пространство немыслимо без зеленых парковых зон.
Природная и рукотворная красота, ландшафты и особая архитектура, уютные тихие аллеи ждут вас на экскурсии по старинным паркам.
Вы узнаете историю их создания и что было раньше на их месте.
В экскурсию включено посещение одного из малых музеев города.
Бывшая дворянская усадьба, под сенью деревьев как будто слышны шаги прежних хозяев.
На летней веранде вас ждет чаепитие с ароматным вареньем!
14:30 Окончание программы тура.
Трансфер на ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница,
название
|Даты действия
цены
|Взрослый
(1/2 DBL)
|Ребенок
(до 7/14 лет)
|Третий
в номере
|Одноместный
номер
|Доп. ночь с
человека DBL/SGL
|Тип завтрака
в туре
|Тур без проживания
|стандартный номер
|25.04-02.10.2024
|21456 руб.
|20656 руб. /
21056 руб.
|21456 руб.
|Без завтраков
|Татарстан 3* Эконом
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|27856 руб.
|20656 руб. /
27456 руб.
|27856 руб.
|34936 руб.
|2300 руб. /
4070 руб.
|Шведский стол
|Татарстан 3* Эконом
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|30456 руб.
|20656 руб. /
30056 руб.
|30456 руб.
|40256 руб.
|2950 руб. /
5400 руб.
|Шведский стол
|Давыдов Инн 2*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|29656 руб.
|20656 руб. /
29256 руб.
|29656 руб.
|34656 руб.
|2750 руб. /
4000 руб.
|Шведский стол
|Давыдов Инн 2*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|32896 руб.
|20656 руб. /
32496 руб.
|32896 руб.
|40656 руб.
|3560 руб. /
5900 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|31456 руб.
|20656 руб. /
31056 руб.
|31456 руб.
|35456 руб.
|3200 руб. /
4200 руб.
|Шведский стол
|Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|33056 руб.
|20656 руб. /
32656 руб.
|33056 руб.
|37256 руб.
|3600 руб. /
4650 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|31456 руб.
|20656 руб. /
31056 руб.
|31456 руб.
|35856 руб.
|3200 руб. /
4300 руб.
|Шведский стол
|Кристалл 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|33056 руб.
|20656 руб. /
32656 руб.
|33056 руб.
|39056 руб.
|3600 руб. /
5100 руб.
|Шведский стол
|Давыдов 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|31456 руб.
|20656 руб. /
31056 руб.
|31456 руб.
|36656 руб.
|3200 руб. /
4500 руб.
|Шведский стол
|Давыдов 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|33056 руб.
|20656 руб. /
32656 руб.
|33056 руб.
|40656 руб.
|3600 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Отель Ибис 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|32256 руб.
|20656 руб. /
31856 руб.
|32256 руб.
|39456 руб.
|3400 руб. /
5200 руб.
|Шведский стол
|Отель Ибис 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|35536 руб.
|20656 руб. /
35136 руб.
|35536 руб.
|44656 руб.
|4220 руб. /
6500 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|32256 руб.
|20656 руб. /
31856 руб.
|32256 руб.
|40656 руб.
|3400 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Биляр Палас отель 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|34456 руб.
|20656 руб. /
34056 руб.
|34456 руб.
|42856 руб.
|3950 руб. /
6050 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|32256 руб.
|20656 руб. /
31856 руб.
|32256 руб.
|37856 руб.
|3400 руб. /
4800 руб.
|Шведский стол
|Сулейман Палас Отель 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|34456 руб.
|20656 руб. /
34056 руб.
|34456 руб.
|42256 руб.
|3950 руб. /
5900 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|32256 руб.
|20656 руб. /
31856 руб.
|32256 руб.
|39376 руб.
|3400 руб. /
5180 руб.
|Шведский стол
|Парк Отель 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|33536 руб.
|20656 руб. /
33136 руб.
|33536 руб.
|44456 руб.
|3720 руб. /
6450 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|33336 руб.
|20656 руб. /
32936 руб.
|33336 руб.
|41256 руб.
|3670 руб. /
5650 руб.
|Шведский стол
|IT Парк Отель 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|34656 руб.
|20656 руб. /
34256 руб.
|34656 руб.
|43456 руб.
|4000 руб. /
6200 руб.
|Шведский стол
|Отель Релита 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|33856 руб.
|20656 руб. /
33456 руб.
|33856 руб.
|40656 руб.
|3800 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Отель Релита 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|36896 руб.
|20656 руб. /
36496 руб.
|36896 руб.
|46456 руб.
|4560 руб. /
6950 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|33856 руб.
|20656 руб. /
33456 руб.
|33856 руб.
|40656 руб.
|3800 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Гранд Отель Казань 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|37256 руб.
|20656 руб. /
36856 руб.
|37256 руб.
|43456 руб.
|4650 руб. /
6200 руб.
|Шведский стол
|Ногай 3*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|35856 руб.
|20656 руб. /
35456 руб.
|35856 руб.
|40656 руб.
|4300 руб. /
5500 руб.
|Шведский стол
|Ногай 3*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|38656 руб.
|20656 руб. /
38256 руб.
|38656 руб.
|44656 руб.
|5000 руб. /
6500 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|35856 руб.
|20656 руб. /
35456 руб.
|35856 руб.
|42656 руб.
|4300 руб. /
6000 руб.
|Шведский стол
|Корстон Tower 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|38656 руб.
|20656 руб. /
38256 руб.
|38656 руб.
|45456 руб.
|5000 руб. /
6700 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|38656 руб.
|20656 руб. /
38256 руб.
|38656 руб.
|46656 руб.
|5000 руб. /
7000 руб.
|Шведский стол
|Шаляпин Палас Отель 4*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|41456 руб.
|20656 руб. /
41056 руб.
|41456 руб.
|49456 руб.
|5700 руб. /
7700 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|41456 руб.
|20656 руб. /
41056 руб.
|41456 руб.
|48656 руб.
|5700 руб. /
7500 руб.
|Шведский стол
|Корстон Royal 5*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|44656 руб.
|20656 руб. /
44256 руб.
|44656 руб.
|51456 руб.
|6500 руб. /
8200 руб.
|Шведский стол
|Отель Мираж 5*
|стандартный номер
|16.05-02.10.2024
|52656 руб.
|20656 руб. /
52256 руб.
|52656 руб.
|76656 руб.
|8500 руб. /
14500 руб.
|Шведский стол
|Отель Мираж 5*
стандартный номер
праздничный заезд
|25.04-15.05.2024
|58256 руб.
|20656 руб. /
57856 руб.
|58256 руб.
|82656 руб.
|9900 руб. /
16000 руб.
|Шведский стол
Варианты проживания
Мини-гостиница «Давыдов Инн»
Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.
В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.
Отель «AMAKS Safar»
Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.
Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.
В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.
Отель «Кристалл»
Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.
Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.
В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.
Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.
Отель «Давыдов»
Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.
Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.
Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.
Отель «Парк Отель Центр»
Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.
Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».
В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.
Отель «Ибис Казань Центр»
Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.
В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.
Отель «Биляр Палас»
Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.
В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».
Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.
Гостиница «Гранд Отель Казань»
Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.
К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.
Гостиница «Сулейман Палас Отель»
Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".
Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.
Отель «Ногай»
Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.
Отель «Relita-Kazan»
Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).
Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.
Отель «Корстон Tower»
Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.
В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.
Отель «Korston Royal»
Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.
Отель «Шаляпин Палас»
Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.
К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.
По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.
Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.
Отель «Мираж»
Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.
В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.
Гостиница «IT Park»
Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.
Татарстан
«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.
13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.
Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в выбранной гостиниц, при выборе тарифа с проживанием
- Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
- Автобусное обслуживание по программе
- Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
- Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
- Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
- Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
- Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 500 рублей за 5 дней экскурсионного обслуживания
- Дополнительные экскурсии: "Овеянная легендами земля" в Раифский Богородицкий мужской монастырь - 1600 руб. /чел. вечерняя обзорная экскурсия по городу "Огни Казани" - 1300 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел. автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая" - 2300 - 1000 руб
- «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь - 1600 руб. /чел
- Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
- Речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел
- Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел
- Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» - 2300 - 1000 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Откуда происходит выезд на экскурсии?
- Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
- Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
- Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
- Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
- Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).