Волжские грады. Экскурсионный тур

Групповой тур в Йошкар-Оле
Всего за 5 дней вы познакомитесь с особенностями канувших в лету культурных и религиозных аспектов местных жителей, посетите Старо-татарскую слободу, прогуляетесь по набережной озера Кабан, увидите интерактивный комплекс народных ремесел «Татарская деревня».

Отправитесь в Заказанье — этнографический центр казанских татар и музей-заповедник, где можно ощутить дух прошлых столетий.

Посетите Йошкар-Олу, чтобы уидеть настоящую красоту — зеленые бульвары и улицы, изящные мосты, многочисленные театры и музеи.
Волжские грады. Экскурсионный тур
Волжские грады. Экскурсионный тур
Волжские грады. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает:

Тайна монастыря
Тайна монастыря
Узнаем, как была утрачена чудотворная икона Богородицы, глубоко почитаемая православными христианами
История республики
История республики
Экскурсия по Старо-Татарской слободе познакомит с историей коренных казанцев, секретами мечетей и их уникальной архитектуре
По желанию познакомимся с бытом и национальными блюдами
По желанию познакомимся с бытом и национальными блюдами
Секреты из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа, обед из национальных блюд

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Индивидуальный трансфер: с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

  • 11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
  • 12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:15 Обед в кафе города.

14:40 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

16:15 Музей «Городская Панорама».

Здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

17:25 Экскурсия «Православная святыня – Казанская икона Божьей Матери».

Что таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу Богородицкого монастыря.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.

  • Для желающих дополнительная вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани», за доп. плату 1300 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).
Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"
2 день

Обзорная экскурсия по Казани

07:00 Завтрак в гостинице.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Петербургская д. 52);
  • 09:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Обзорная экскурсия по Казани позволит Вам познакомиться с самыми главными и уникальными достопримечательностями тысячелетнего города.

Главными объектами обзорной экскурсии являются Старо-татарская слобода, набережная озера Кабан, административный и культурный центр — площадь Свободы, комплекс Казанского Университета, интерактивный комплекс народных ремесел «Туган авылым» («Татарская деревня»).

Посещение Казанского Богородицкого монастыря, история которого неразрывно связана с обретением, прославлением и почитанием в России чудотворной Казанской иконы Божией Матери.

12:00 Окончание программы.

Свободное время в центре города или дополнительные экскурсии:

  • За доп. плату: Речная экскурсия на остров-град Свияжск.

12:15 Причал «Казан».

Посадка на теплоход.

12:30 Отправление т/х на речную экскурсию в Свияжск.

14:30 Прибытие т/х в Свияжск.

Экскурсия «Цитадель завоевателя» — остров-град Свияжск.

В маршрут экскурсии в Свияжске входят уникальные исторические памятники: Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость», один из старейших деревянных храмов России — церковь Святой Троицы, действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 вв., Конный двор и ремесленные мастерские, Рождественская площадь — откуда открывается вид на водные просторы и Услонские горы.

В ходе экскурсии предусмотрено свободное время (самостоятельно: музеи, сувенирные лавки, обед).

Стоимость экскурсии 2700 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе группы).

  • В случае невозможности проведения теплоходной экскурсии: Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск. Стоимость экскурсии 2300 рублей с туриста.

17:30 Отправление т/х в Казань.

19:30 Прибытие т/х на причал «Казан».

Свободное время.

  • 20:15 За доп. плату: Авторская интерактивная программа «Гостеприимный дом Бая».

Состоятельные хозяева дома — Эбика и Бабай раскроют множество секретов из уклада жизни, обычаев и традиций татарского народа.

За столом, за сытным обедом из национальных блюд (азу, треугольник, кыстыбый, кош теле, чак-чак) дорогим гостям Эбика и Бабай расскажут о любимых блюдах татарского народа через сказания и легенды.

Увлекательные рассказ в музыкальном сопровождении раскроет интересные элементы национальных праздников летнего и зимнего солнцестояния.

Самым сокровенным и интересным в завершении вечера станет знакомство через игру актеров с национальными традициями и обычаями татарского народа.

Стоимость программы: 2300 рублей взрослый, 2100 рублей детский до 14 лет, 1000 рублей дети до 6 лет. (Интерактив состоится при наборе минимум 15 человек).

Обзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по КазаниОбзорная экскурсия по Казани
3 день

Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»

07:00 Завтрак в гостинице.

  • 08:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
  • 08:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар»(ул. Односторонка Гривки д. 1).

09:40 Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье».

Заказанье — это этнографический центр казанских татар.

Из этой благородной земли вышел целый ряд ярких представителей татарской культуры.

Сегодня на этой земле создан музей-заповедник, здесь можно ощутить дух прошлых столетий.

Знаете, как называется национальный головной убор татар?

Здесь вы сможете лично поучаствовать в мастер-классе по его изготовлению и также сможете посоревноваться в меткости стрельбы из лука.

А как красива народная песня!

Вы споете их вместе с местными татарскими бабушками!

11:40 Отъезд в Казань.

13:00 Обед в кафе города.

Свободное время в центре города

  • 14:15 За доп. плату: загородная экскурсия «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь, расположенный в 30 км. от Казани, в заповедном лесу, на берегу дивной красоты озера.

Основной святыней монастыря является чудотворный Грузинский образ пресвятой Богородицы (XVII в).

Стоимость экскурсии 1600 рублей с туриста (экскурсия состоится при наборе минимум 10 человек).

Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»Загородная автобусная экскурсия «В Заказанье»
4 день

Йошкар-Ола, посещение Национального музея имени Евсеева

07:00 Завтрак в гостинице.

Выезд на экскурсионную программу в г. Йошкар-Ола (150 км).

  • 08:10 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 08:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 08:30 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
  • 08:40 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 08:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

11:30 Йошкар-Ола — столица республики Марий Эл, расположившаяся на берегах реки Малая Кокшага, притока Волги.

Достаточно один раз побывать в Йошкар-Оле, чтобы поверить в ее красоту — зеленые бульвары и улицы, изящные мосты, многочисленные театры и музеи.

Вы увидите город с двух сторон: старинный — с небольшими зданиями, тихими переулками; и новый — с площадями, современными набережными, необычными памятниками.

Не откажите себе в удовольствии погладить Йошкина кота, или полюбоваться на памятник воеводе Ноготкову-Оболенскому, или загадать желание у Петра и Февроньи.

Посещение Национального музея имени Евсеева.

Этнографическая экспозиция «жизнь марийца от рождения до смерти» знакомит с жизнью и бытом народа мари, рассказывает об обрядах жизненного цикла, календарных обрядах, традиционных занятиях мари (пчеловодство, охота, рыболовство, сельское хозяйство, ремесло), языческих религиозных верованиях, домостроительных обрядах.

Обед в Йошкар-Оле.

19:00 Возвращение в Казань.

Прибытие в гостиницу.

Йошкар-Ола, посещение Национального музея имени ЕвсееваЙошкар-Ола, посещение Национального музея имени ЕвсееваЙошкар-Ола, посещение Национального музея имени ЕвсееваЙошкар-Ола, посещение Национального музея имени Евсеева
5 день

Экскурсия «В тишине Казанских парков». Отъезд

07:00 Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу с вещами.

  • 09:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);
  • 09:15 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);
  • 09:25 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);
  • 09:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);
  • 09:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);
  • 10:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Экскурсия «В тишине Казанских парков».

Современное городское пространство немыслимо без зеленых парковых зон.

Природная и рукотворная красота, ландшафты и особая архитектура, уютные тихие аллеи ждут вас на экскурсии по старинным паркам.

Вы узнаете историю их создания и что было раньше на их месте.

В экскурсию включено посещение одного из малых музеев города.

Бывшая дворянская усадьба, под сенью деревьев как будто слышны шаги прежних хозяев.

На летней веранде вас ждет чаепитие с ароматным вареньем!

14:30 Окончание программы тура.

Трансфер на ж/д вокзал.

Экскурсия «В тишине Казанских парков». ОтъездЭкскурсия «В тишине Казанских парков». ОтъездЭкскурсия «В тишине Казанских парков». ОтъездЭкскурсия «В тишине Казанских парков». ОтъездЭкскурсия «В тишине Казанских парков». Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница,
название		Даты действия
цены		Взрослый
(1/2 DBL)		Ребенок
(до 7/14 лет)		Третий
в номере		Одноместный
номер		Доп. ночь с
человека DBL/SGL		Тип завтрака
в туре
Тур без проживания
стандартный номер25.04-02.10.202421456 руб. 20656 руб. /
21056 руб. 		21456 руб. Без завтраков
Татарстан 3* Эконом
стандартный номер16.05-02.10.202427856 руб. 20656 руб. /
27456 руб. 		27856 руб. 34936 руб. 2300 руб. /
4070 руб. 		Шведский стол
Татарстан 3* Эконом

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202430456 руб. 20656 руб. /
30056 руб. 		30456 руб. 40256 руб. 2950 руб. /
5400 руб. 		Шведский стол
Давыдов Инн 2*
стандартный номер16.05-02.10.202429656 руб. 20656 руб. /
29256 руб. 		29656 руб. 34656 руб. 2750 руб. /
4000 руб. 		Шведский стол
Давыдов Инн 2*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202432896 руб. 20656 руб. /
32496 руб. 		32896 руб. 40656 руб. 3560 руб. /
5900 руб. 		Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*
стандартный номер16.05-02.10.202431456 руб. 20656 руб. /
31056 руб. 		31456 руб. 35456 руб. 3200 руб. /
4200 руб. 		Шведский стол
Амакс Сафар Отель 3 Стандарт*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202433056 руб. 20656 руб. /
32656 руб. 		33056 руб. 37256 руб. 3600 руб. /
4650 руб. 		Шведский стол
Кристалл 3*
стандартный номер16.05-02.10.202431456 руб. 20656 руб. /
31056 руб. 		31456 руб. 35856 руб. 3200 руб. /
4300 руб. 		Шведский стол
Кристалл 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202433056 руб. 20656 руб. /
32656 руб. 		33056 руб. 39056 руб. 3600 руб. /
5100 руб. 		Шведский стол
Давыдов 3*
стандартный номер16.05-02.10.202431456 руб. 20656 руб. /
31056 руб. 		31456 руб. 36656 руб. 3200 руб. /
4500 руб. 		Шведский стол
Давыдов 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202433056 руб. 20656 руб. /
32656 руб. 		33056 руб. 40656 руб. 3600 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Отель Ибис 3*
стандартный номер16.05-02.10.202432256 руб. 20656 руб. /
31856 руб. 		32256 руб. 39456 руб. 3400 руб. /
5200 руб. 		Шведский стол
Отель Ибис 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202435536 руб. 20656 руб. /
35136 руб. 		35536 руб. 44656 руб. 4220 руб. /
6500 руб. 		Шведский стол
Биляр Палас отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202432256 руб. 20656 руб. /
31856 руб. 		32256 руб. 40656 руб. 3400 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Биляр Палас отель 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202434456 руб. 20656 руб. /
34056 руб. 		34456 руб. 42856 руб. 3950 руб. /
6050 руб. 		Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202432256 руб. 20656 руб. /
31856 руб. 		32256 руб. 37856 руб. 3400 руб. /
4800 руб. 		Шведский стол
Сулейман Палас Отель 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202434456 руб. 20656 руб. /
34056 руб. 		34456 руб. 42256 руб. 3950 руб. /
5900 руб. 		Шведский стол
Парк Отель 3*
стандартный номер16.05-02.10.202432256 руб. 20656 руб. /
31856 руб. 		32256 руб. 39376 руб. 3400 руб. /
5180 руб. 		Шведский стол
Парк Отель 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202433536 руб. 20656 руб. /
33136 руб. 		33536 руб. 44456 руб. 3720 руб. /
6450 руб. 		Шведский стол
IT Парк Отель 3*
стандартный номер16.05-02.10.202433336 руб. 20656 руб. /
32936 руб. 		33336 руб. 41256 руб. 3670 руб. /
5650 руб. 		Шведский стол
IT Парк Отель 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202434656 руб. 20656 руб. /
34256 руб. 		34656 руб. 43456 руб. 4000 руб. /
6200 руб. 		Шведский стол
Отель Релита 4*
стандартный номер16.05-02.10.202433856 руб. 20656 руб. /
33456 руб. 		33856 руб. 40656 руб. 3800 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Отель Релита 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202436896 руб. 20656 руб. /
36496 руб. 		36896 руб. 46456 руб. 4560 руб. /
6950 руб. 		Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*
стандартный номер16.05-02.10.202433856 руб. 20656 руб. /
33456 руб. 		33856 руб. 40656 руб. 3800 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Гранд Отель Казань 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202437256 руб. 20656 руб. /
36856 руб. 		37256 руб. 43456 руб. 4650 руб. /
6200 руб. 		Шведский стол
Ногай 3*
стандартный номер16.05-02.10.202435856 руб. 20656 руб. /
35456 руб. 		35856 руб. 40656 руб. 4300 руб. /
5500 руб. 		Шведский стол
Ногай 3*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202438656 руб. 20656 руб. /
38256 руб. 		38656 руб. 44656 руб. 5000 руб. /
6500 руб. 		Шведский стол
Корстон Tower 4*
стандартный номер16.05-02.10.202435856 руб. 20656 руб. /
35456 руб. 		35856 руб. 42656 руб. 4300 руб. /
6000 руб. 		Шведский стол
Корстон Tower 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202438656 руб. 20656 руб. /
38256 руб. 		38656 руб. 45456 руб. 5000 руб. /
6700 руб. 		Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*
стандартный номер16.05-02.10.202438656 руб. 20656 руб. /
38256 руб. 		38656 руб. 46656 руб. 5000 руб. /
7000 руб. 		Шведский стол
Шаляпин Палас Отель 4*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202441456 руб. 20656 руб. /
41056 руб. 		41456 руб. 49456 руб. 5700 руб. /
7700 руб. 		Шведский стол
Корстон Royal 5*
стандартный номер16.05-02.10.202441456 руб. 20656 руб. /
41056 руб. 		41456 руб. 48656 руб. 5700 руб. /
7500 руб. 		Шведский стол
Корстон Royal 5*

стандартный номер
праздничный заезд		25.04-15.05.202444656 руб. 20656 руб. /
44256 руб. 		44656 руб. 51456 руб. 6500 руб. /
8200 руб. 		Шведский стол
Отель Мираж 5*
стандартный номер16.05-02.10.202452656 руб. 20656 руб. /
52256 руб. 		52656 руб. 76656 руб. 8500 руб. /
14500 руб. 		Шведский стол
Отель Мираж 5*

стандартный номер
праздничный заезд
25.04-15.05.202458256 руб. 20656 руб. /
57856 руб. 		58256 руб. 82656 руб. 9900 руб. /
16000 руб. 		Шведский стол

Варианты проживания

Мини-гостиница «Давыдов Инн»

4 ночи

Мини-гостиница «Давыдов Инн» удобно расположена в центральном районе Казани, в 100 метрах от площади Свободы, менее чем в 1 км от Казанского федерального университета и в 17 минутах ходьбы от Благовещенского собора. Расстояние до Петропавловского собора составляет 1,5 км, до храма Воздвижения Святого Креста — 1,8 км, а до мечети аль-Марджани — 2,1 км. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, трансфер от/до аэропорта, камера хранения багажа и бесплатный Wi-Fi.

В номерах есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. Кроме того, в каждом номере установлен шкаф для одежды.

Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»Мини-гостиница «Давыдов Инн»

Отель «AMAKS Safar»

4 ночи

Отель AMAKS Safar расположен в высотном здании, в 2 км от центра города и Кремля. К услугам гостей ночной клуб и сауна.

Просторные номера отеля AMAKS Safar оснащены телевизором с кабельными каналами, в номерах установлен рабочий стол.

В ресторане отеля гости могут заказать традиционные блюда Татарстана и классические интернациональные блюда. В баре, открытом до позднего вечера, подают разнообразные безалкогольные и алкогольные напитки, в том числе местного производства.

Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»Отель «AMAKS Safar»

Отель «Кристалл»

4 ночи

Отель расположен всего в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала города Казани. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка.

Номера отеля "Кристалл" оформлены в классическом стиле и располагают холодильником, телевизором с плоским экраном и кондиционером.

В ресторане отеля "Кристалл" можно попробовать блюда европейской кухни, а в баре подают различные коктейли.

Казанский кремль находится в 1,3 км от отеля "Кристалл", а пешеходная улица Баумана с магазинами и кафе - в 10 минутах ходьбы. Поездка на экспрессе до аэропорта Казани от железнодорожного вокзала занимает 20 минут.

Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»Отель «Кристалл»

Отель «Давыдов»

4 ночи

Отель "Давыдов" находится в Казани и расположен всего в 700 метрах от выставочного центра Казанская ярмарка. Отель выполнен в современном стиле и располагает круглосуточной стойкой регистрации. К услугам гостей бесплатный WiFi и бесплатная частная автомобильная парковка.

Светлые номера оборудованы кондиционером, в них имеется телевизор с плоским экраном и холодильник. В ванной комнате гостям предоставлена возможность воспользоваться бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.

В ресторане отеля подают различные блюда русской, европейской и татарской кухни. Каждое утро сервируется завтрак «шведский стол», а в баре гости могут заказать напитки и закуски.

Отель «Давыдов» расположен в 950 метрах от Казанского зооботанического сада и в 3 км от оживленной улицы Карла Маркса. Расстояние до Казанского кремля составляет 4,5 км.

Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»Отель «Давыдов»

Отель «Парк Отель Центр»

4 ночи

Трехзвездочный отель «Парк» расположен в Казани, недалеко от храма Воздвижения Святого Креста и Казанского государственного университета.

Транспортная доступность: В 25 км от аэропорта г. Казани, в 2,1 км от ж/д вокзала «Казань-Пассажирский».

В номере: макс. 2+1 чел., телевизор, душ, фен, холодильник, рабочий стол, 1-спальные/ 2-спальная кровать.

Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»Отель «Парк Отель Центр»

Отель «Ибис Казань Центр»

4 ночи

Отель «Ибис Казань Центр» находится в самом центре города, в 5 минутах ходьбы от Казанского кремля. Гостям предлагается размещение в современных номерах с бесплатным Wi-Fi, рабочим столом и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы.

В ресторане отеля «Ибис Казань Центр» готовят фирменные блюда Татарстана и блюда интернациональной кухни. К услугам гостей также бар Rendez-Vous, где в неформальной обстановке подают самые разнообразные алкогольные и безалкогольные напитки.

Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»Отель «Ибис Казань Центр»

Отель «Биляр Палас»

4 ночи

Отель «Биляр Палас» расположен в Казани. К услугам гостей ресторан, бар, общий лаундж и фитнес-центр. Комплекса «Туган Авылым» находится менее чем в 1 км, а площадь Свободы — в 1,4 км. Прогулка пешком до Петропавловского собора занимает 15 минут. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Во всем здании доступен бесплатный Wi-Fi. Желающие могут заказать трансфер от/до аэропорта и доставку еды и напитков в номер.

В распоряжении гостей собственная ванная комната с феном. Из некоторых номеров открывается вид на озеро. Все номера оснащены кондиционером, сейфом и телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак «шведский стол».

Гостям предлагается целый спектр оздоровительных услуг. В отеле установлена гидромассажная ванна и оборудована сауна.

Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»Отель «Биляр Палас»

Гостиница «Гранд Отель Казань»

4 ночи

Четырехзвездочный отель Grand Hotel Kazan, открывшийся в начале 2009 года, занимает современное здание.

К услугам гостей 17-этажного отеля 215 номеров с панорамным видом на город. Все просторные номера с собственной ванной комнатой оформлены в элегантном стиле.

Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»Гостиница «Гранд Отель Казань»

Гостиница «Сулейман Палас Отель»

4 ночи

Сулейман Палас Отель - современная комфортабельная гостиница. Находится в 10 минутах езды от железнодорожного вокзала, в 25 км от международного аэропорта Казань, в 10 минутах от речного порта; в 100 метрах от гостиницы находится ближайшая станция метро -"Площадь Тукая".

Каждое утро для гостей отеля подается завтрак по системе "шведский стол". На первом этаже гостиницы расположен бизнес-бар, где предлагается разнообразие сортов чая, видов кофе и богатый выбор элитных спиртных напитков.

Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»Гостиница «Сулейман Палас Отель»

Отель «Ногай»

4 ночи

Отель «Ногай» расположен в Казани, в 300 метрах от Петропавловского собора и в 4,4 км от стадиона «Казань Арена». К услугам гостей детская игровая площадка и ресторан. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Из окон открывается вид на город.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В числе удобств — чайник, фен и собственная ванная комната с ванной или душем.

Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»Отель «Ногай»

Отель «Relita-Kazan»

4 ночи

Отель «Relita-Kazan» предлагает гостям широкий выбор услуг и удобств для обеспечения максимального комфорта: обслуживание номеров 24/7, бесплатный Wi-Fi в номерах, услуги такси, регистрация 24/7. В некоторых номера есть телевизор с плоским экраном, зеркало и полотенца. В распоряжении гостей фитнес-центр, сауна, бассейн (в помещении).

Каждый номер отеля оснащен: тапочками, чайником или термокружкой, сейфом для хранения ценных вещей, IP-ТВ, кондиционером, чайным набором. В ванной комнате: косметическое зеркало, фен, душевая кабина, туалетные принадлежности.

Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»Отель «Relita-Kazan»

Отель «Корстон Tower»

4 ночи

Проживающие в гостинице «Корстон Tower» размещаются в ультрасовременной 25-этажной башне на 213 номеров различного уровня комфорта. Основу номерного фонда «Корстон Tower» составляют 1-2-местные номера категории Стандарт с одной двуспальной (DBL) или двумя раздельными (TWIN) кроватями. В каждом номере имеется ванная комната (душ, туалет, халаты и тапочки), спутниковое и кабельное телевидение, телефон, мини-бар, сейф, кондиционер, Wi-Fi-интернет.

В отеле «Корстон Tower» к вашим услугам: несколько ресторанов, включая панорамный Extra Lounge на 25-ом этаже отеля, венское кафе, пиццерия и бары; СПА-салон с турецкой и финской сауной, тренажерным залом и массажной комнатой; для проживающих в гостиничном комплексе доступны: бассейн, бильярд, боулинг, кинотеатр, дискотека и детский парк; услуги прачечной, глажки и химчистки, заказ экскурсий по городу, организация трансферов, подземный паркинг, а также бесплатный Wi-Fi.

Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»Отель «Корстон Tower»

Отель «Korston Royal»

4 ночи

Отельный комплекс «Korston Royal» находится в центре столицы Татарстана. До автостанции города 6,5 км, добраться можно за 15 минут. До железнодорожного вокзала - 4,7 км, путь на общественном транспорте или авто займет 10 минут. Аэропорт в 26 км, поездка на машине займет 25 минут. Ресторан «Le Buffet» приглашает гостей на завтрак, который организован по системе «шведский стол». В ресторане «Ju-Ju Bar» можно заказать блюда по меню. Фитнес-центр отеля дает возможность туристам посещать соляную пещеру, тренажерный зал и бассейн.

Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»Отель «Korston Royal»

Отель «Шаляпин Палас»

4 ночи

Четырехзвездочный отель «Шаляпин Палас» находится в центре Казани, рядом с пешеходной зоной на улице Баумана.

К услугам гостей 123 уютных и благоустроенных номера в классическом стиле.

По утрам в ресторане отеля сервируют богатый завтрак «шведский стол». В ресторане «Капелла» подают вкусные блюда татарской и русской кухни, а также разнообразные блюда европейской кухни. Бар с живой фортепианной музыкой Piano Bar отеля «Шаляпин» работает круглосуточно.

Все гости отеля «Шаляпин Палас» могут бесплатно посещать фитнес-центр с крытым бассейном, тренажерным залом и сауной.

Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»Отель «Шаляпин Палас»

Отель «Мираж»

4 ночи

Пятизвездочный отель с видом на Казанский кремль, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, удобно расположен рядом со многими достопримечательностями Казани. К услугам гостей отеля с фанатическим местоположением роскошные номера и истинное гостеприимство.

В распоряжении гостей отеля Mirage номера различных категорий с кондиционером, где царит атмосфера чистоты и уюта. Из большинства номеров открывается панорамный вид на город. Все номера оформлены в современном стиле и оснащены мини-баром и телевизором с международными каналами. Также предоставляются халаты и тапочки.

Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»Отель «Мираж»

Гостиница «IT Park»

4 ночи

Доступный отель «IT Park» расположен в 1 км от центра города. Посетителей ждет ресторан, где подаются различные блюда. На территории отеля предоставляется доступ в интернет. В отеле имеется фитнес-центр. В вашем распоряжении находится автомобильная парковка.

Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»Гостиница «IT Park»

Татарстан

4 ночи

«Татарстан» - это гостиничный комплекс, расположенный в центре Казани. Гости, которые приехали на своем автомобиле, смогут оставить его на частной парковке, прилегающей к гостинице.

13-ти этажное здание гостиничного комплекса насчитывает 211 номеров, которые поделены на различные категории: от «койко-места» до «люкса». Все они уютно и хорошо обустроены и оборудованы необходимой мебелью, техникой и включают в себя собственную ванную комнату. Отдыхающим открыт доступ к бесплатной сети Wi-Fi.

Вкусно и сытно поесть вы сможете в местных баре и ресторане, которые вмещают в себя до 120 человек.

Поблизости находятся такие достопримечательности, как: пл. Тукая, на которой можно полюбоваться часами в арбатском стиле; камерный Шаляпинский зал и парк Тысячелетия. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет 22,9 км, до железнодорожного вокзала 1,4 км.

ТатарстанТатарстанТатарстанТатарстанТатарстан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в выбранной гостиниц, при выборе тарифа с проживанием
  • Питание по программе: завтраки, только при выборе тарифа с проживанием
  • Автобусное обслуживание по программе
  • Экскурсии и входные билеты по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Казань и обратно
  • Проживание и завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Индивидуальный трансфер с вокзала/аэропорта - от 1000/1700 руб. /легковой автомобиль до 3 человек (бронируется заранее)
  • Питание, не указанное в программе + завтраки (при выборе тарифа без проживания)
  • Размещение в гостинице, при выборе тарифа без проживания
  • Наушники для экскурсий - радиогиды - стоимость 500 рублей за 5 дней экскурсионного обслуживания
  • Дополнительные экскурсии: "Овеянная легендами земля" в Раифский Богородицкий мужской монастырь - 1600 руб. /чел. вечерняя обзорная экскурсия по городу "Огни Казани" - 1300 руб. /чел. речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел. автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел. экскурсия в "Гостеприимный дом Бая" - 2300 - 1000 руб
  • «Овеянная легендами земля» в Раифский Богородицкий мужской монастырь - 1600 руб. /чел
  • Вечерняя обзорная экскурсия по городу «Огни Казани» - 1300 руб. /чел
  • Речная экскурсия на остров-град Свияжск - 2700 руб. /чел
  • Автобусная экскурсия на остров-град Свияжск - 2300 руб. /чел
  • Экскурсия в «Гостеприимный дом Бая» - 2300 - 1000 руб
Место начала и завершения?
Татарстан, Казань
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Откуда происходит выезд на экскурсии?
  • Туристы, проживающие в отеле «Давыдов ИНН», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Корстон» (ул. Ершова д. 1А).
  • Туристы, проживающие в отелях «Биляр Палас», «Парк Отель», «Гранд Отель», «Сулейман Палас», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «IT Park» (ул. Петербургская д. 52).
  • Туристы, проживающие в отелях «Ибис», «Шаляпин», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б).
  • Туристы, проживающие в отеле «Мираж», а также прибывающие на ж/д вокзал «Казань Пассажирская» и опаздывающие на встречу в свой отель, встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8).
  • Туристы, проживающие в отеле «Релита», встречаются с экскурсоводом в холле отеля «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыНа автобусе

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