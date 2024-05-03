1 день

Прибытие. Экскурсия "Древний Керман", музей "Городская Панорама"

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Индивидуальный трансфер: с вокзала/ аэропорта (от 1000/1700 рублей за легковой автомобиль до 3 человек).

Гарантированное размещение в гостинице после 15:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в камере хранения гостиницы.

11:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Давыдов» (ул. Н. Назарбаева д. 35А);

12:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Корстон» (ул. Ершова д. 1А);

12:20 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «It-парк» (ул. Пет ербургская д. 52);

12:35 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Ногай» (ул. Профсоюзная д. 16Б);

12:45 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Кристалл» (ул. Р. Яхина д. 8);

13:00 Выезд на экскурсионную программу из гостиницы «Амакс Сафар» (ул. Односторонка Гривки д. 1).

Продажа дополнительных экскурсий, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:15 Обед в кафе города.

14:40 Экскурсия «Древний Керман».

Кремль — главная достопримечательность Казани, памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО, крепость, с которой началась история города 10 веков назад.

В Кремле находится резиденция президента Республики Татарстан, действуют главная Соборная мечеть Кул Шариф и Кафедральный собор Благовещения.

16:15 Музей «Городская Панорама».

Здесь можно увидеть, как Казань менялась на протяжении тысячелетия с момента возникновения и до сегодняшних дней с помощью интерактивных стендов, мультимедийных устройств и анимации.

17:25 Экскурсия «Православная святыня – Казанская икона Божьей Матери».

Что таит история монастыря в прошлом и настоящем — об этом вы узнаете во время экскурсии по монастырскому комплексу Богородицкого монастыря.

У вас будет возможность приложиться к чудотворному списку иконы — Ватиканскому, находящемуся сегодня в стенах обители.

18:00 Трансфер в гостиницу.

Свободное время.