читать дальше

УДИВЛЯЕТ! ВСЁ ПОДРУГОМУ. УДИВИТЕЛЬНО ЧТО ТАМ ТОЖЕ ГОВОРЯТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ, ХОТЯ ВЫГЛЯДЯТ ЭТИ МЕСТА, КАК В ДРУГОМ МИРЕ) ЭТО БЫЛО ПО НАСТОЯЩЕМУ VIP-ПУТЕШЕСТВИЕ. И МЫ ЖИЛИ В УСЛОВИЯХ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТА, КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ ТУРИСТАМ В ЭТИХ КРАЯХ. ПОРОЙ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ БЫЛИ ДОВОЛЬНО СКРОМНЫМИ, НО ВСЕГДА ВСЁ КОМПЕНСИРОВАЛА УЛЬТРАНАСЫЩЕННАЯ ПРОГРАММА ЭКСКУРСИЙ ПО УДИВИТЕЛЬНЫМ И ИНОГДА СЛОЖНЫМ В ПЛАНЕ ДОСТУПНОСТИ МЕСТАМ. ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ КОМАНДЕ ГИДОВ ОСТРОВА ШИКОТАН – БРАТЬЯМ ИГОРЮ И АЛЕКСЕЮ И ИХ КОМАНДЕ ПОМОЩНИКОВ. НЕВЕРОЯНЫЙ УМ,ЭРУДИЦИЯ И ИНТЕЛЛЕГЕНТОСТЬ ПОРАЗИЛИ! КРАСОТА ОСТРОВА СНЕСЛА КРЫШУ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ПЕРСОНАЛУ ГОСТИНИЦЫ СОФИЯ –ЛАРИСЕ ЛЕОНИДОВНЕ, ВАЛЕНТИНЕ И ГУЛЕ-ОЧЕНЬ ВКУСНО КОРМИЛИ!! КАПЧЕНОГО ПАЛТУСА Я НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА)) ОЧЕНЬ МНОГО ВКУСНОЙ ЭКЗОТКИ- КАЖДЫЙ ВЕЧЕР РОСКОШНЫЙ УЖИН НА БЕРЕГУ ЗАЛИВА С МОРСКИМИ ЕЖАМИ, КОЛЮЧИМИ КРАБАМИ, ПОМИМО ОЧЕНЬ ВКУСНОГО ПИТАНИЯ В ГОСТИНИЦЕ) КУНАШИР КРАСИВЫЙ ОСТРОВ!! ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСЯ НАЗИР –НАШ ГИД НА КУНАШИРЕ. ДМИТРИЙ-ОЧЕНЬ ГОСТЕПРИИМНЫЙ И ВНИМАТЕЛЬНЫХ ХОЗЯИН. ВСТРЕТИЛИ, ОЧЕНЬ ВКУСНО НАКОРМИЛИ И СЛАДКО СПАТЬ УЛОЖИЛИ)) ОТДЕЛЬНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВАЛЕРИЮ ОСАДЧЕВУ-ОЧЕНЬ ДОБРАЯ ДУША, НАШ ВОДИТЕЛЬ НА КУНАШИРЕ!! ИТУРУП САМЫЙ ПАФОСНЫЙ ИЗ КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ, ОБЛЮБОВАННЫХ ДМИТРИЕМ МЕДВЕДЕВЫМ. НАШ ВИЗИТ СОВПАЛ С ЕГО ВИЗИТОМ НА ОСТРОВ (ОН ТАМ ЖИВЕТ ПЕРИОДИЧЕСКИ) И У НАС ЧУТЬ БЫЛО НЕ СЛЕТЕЛИ ПЛАНЫ ИЗ-ЗА ЕГО ПРИЕЗДА НА ОСТРОВ, НО ГИДЫ ОЧЕНЬ ГРАМОТНО ПЕРЕИГРАЛИ ПРОГРАММУ И У НАС ВСЕ СЛОЖИЛОСЬ К ЛУЧШЕМУ!!! СПАСИБО БОЛЬШОЕ ИГОРЮ И ЕГО КОМАНДЕ ЗА ТО ЧТО МЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ДОРОГИМИ ГОСТЯМИ-ЕЗДИЛИ НА ЛЕНД КРУЗЕРАХ, ЕЛИ НА ШИКАРНЫХ ПИКНИКАХ У ОКЕАНА, КУПАЛИСЬ В ЛУЧШИХ ВУЛКАНИЧЕСКИХ СПА))) МОЖНО БЫ ДОЛГО И КРАСОЧНО ОПИСЫВАТЬ КРАСОТУ ОСТОВОВ КУРИЛЬСКОЙ ГРЯДЫ, НО ЛУЧШЕ ИХ ОДИН-ДРУГОЙ РАЗ УВИДЕТЬ!!! ОДНО ИЗ САМЫХ ЯРКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ!!! ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ МАРИИ КИСЕЛЕВОЙ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ-ТРЕПЕТНОЕ ВНИМАНИЕ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, ДОБРОТА – БЕСЦЕННЫ!!! СПАСИБО КРУТЫМ ТУРМЕНЕДЖЕРАМ МЕСТНОЙ КОМПАНИИ САХАЛИНА, КОТОРАЯ РАЗЫГРАЛА ВСЮ ПРОГРАММУ ТУРА, КАК ПО НОТАМ!!! ПИТАНИЕ, ЖИЛЬЁ, ЭКСКУРССИИ - ОЦЕНКА ВЫШЕ ОЖИДАЕМОГО!!! И КОНЕЧНО ЖЕ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО ЧТО ОТПРАВИЛИ С НАШЕЙ ЧУДЕСНОЙ ГРУППОЙ АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА! ОН ВЕСЬ ПУТЬ НАШЕГО НЕПРОСТОГО ПУТЕШЕСТВИЯ БЫЛ ДУШОЙ НАШЕЙ КОМПАНИИ!!! АНДРЕЙ-ТЫ ЛУЧШИЙ!!! ГРУППА ЛУЧШАЯ- СПАСИБО КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ЭТОГО НЕЗАБЫВАЕМОГО ТРИПА ЗА ДОБРОТУ, ТАКТ, ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ, ЗНАНИЯ, КРАСОТУ И УМ!!! ЛУЧШЕ ГРУППЫ МНЕ НЕ ВСТРЕТИЛОСЬ!!! СПАСИБО САХАЛИНУ И КУРИЛАМ ЗА ПРЕКРАСНУЮ ПОГОДУ, ПОЧТИ ВСЁ УДАЛОСЬ УВИДЕТЬ, КРОМЕ АНИВЫ, НО ЭТО ЛИШЬ НОВЫЙ ПОВОД, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ!!! ПРОСТИТЕ, ЕСЛИ КОГО ЗАБЫЛА!!! ВСЕХ ОБНИМАЮ ВАША АЙБОЛИТУШКА