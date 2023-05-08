Катание на снегоходах по сахалинским сопкам

Экскурсия на снегоходах по Южно-Сахалинску: уникальные пейзажи и приключения

Описание
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Ответы на вопросы
Вас ждет настоящее зимнее приключение и возможность почувствовать себя настоящим покорителем зимних трасс! В программе: сказочные пейзажи, много снега, адреналин, глинтвейн и самые вкусные сахалинские колбаски.
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
Ближайшие даты:
10
мая
11
мая
12
мая
13
мая
14
мая
15
мая
16
мая
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даты

Что вас ожидает:

  • Живописный зимний лес
  • Гора Быкова
  • Мицульский хребет
  • Мыс Великан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Подробнее о программе

ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТСЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА!
Выезжаем из города и через полчаса после прохождения инструктажа пересаживаемся на снегоходы. Катаемся по выбранному маршруту, фотографируемся, а после угощаемся глинтвейном или чаем с фирменными сахалинскими колбасами.

ВНИМАНИЕ: цена указана за 1 снегоход (2 человека)

Доступные маршруты:

  • Маршрут 1. Гора Быкова, здесь вы окунетесь в настоящую сказку! Длительность 2.5 часа.
  • Маршрут 2. Мицульский хребет, где вы увидите старые японские тоннели и, собственно, прокатитесь по живописнейшему хребту. Длительность 2.5 часа.
  • Маршрут 3. Мыс Великан. Катание на снегоходах весь день.

Проводится в зимнее время!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Прокат снегоходов
  • Обед
Что не входит
  • Трансфер (оговаривается отдельно)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится в зимнее время!
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Теплая одежда обязательна!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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