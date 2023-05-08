Экскурсия на снегоходах по Южно-Сахалинску: уникальные пейзажи и приключения
Вас ждет настоящее зимнее приключение и возможность почувствовать себя настоящим покорителем зимних трасс! В программе: сказочные пейзажи, много снега, адреналин, глинтвейн и самые вкусные сахалинские колбаски.
Ближайшие даты:
10
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11
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мая
12
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13
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Живописный зимний лес
- Гора Быкова
- Мицульский хребет
- Мыс Великан
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Подробнее о программе
ВНИМАНИЕ! ПРОВОДИТСЯ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА!
Выезжаем из города и через полчаса после прохождения инструктажа пересаживаемся на снегоходы. Катаемся по выбранному маршруту, фотографируемся, а после угощаемся глинтвейном или чаем с фирменными сахалинскими колбасами.
ВНИМАНИЕ: цена указана за 1 снегоход (2 человека)
Доступные маршруты:
- Маршрут 1. Гора Быкова, здесь вы окунетесь в настоящую сказку! Длительность 2.5 часа.
- Маршрут 2. Мицульский хребет, где вы увидите старые японские тоннели и, собственно, прокатитесь по живописнейшему хребту. Длительность 2.5 часа.
- Маршрут 3. Мыс Великан. Катание на снегоходах весь день.
Проводится в зимнее время!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Прокат снегоходов
- Обед
- Что не входит
- Трансфер (оговаривается отдельно)
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Проводится в зимнее время!Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Теплая одежда обязательна!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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