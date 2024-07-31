9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние чудеса Сахалина
Начало: Ваш отель/апартаменты
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Зимнее приключение на снегоходах по сахалинским сопкам
Почувствуйте ритм зимнего Южно-Сахалинска, управляя снегоходом по снежным трассам с уютным завершением дня за чашкой глинтвейна
Начало: Ваш отель
Расписание: Проводится в зимнее время!
Сегодня в 13:00
5 авг в 09:00
от 9 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
5 авг в 09:00
22 000₽ за всё до 3 чел.
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