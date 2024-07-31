Экскурсии от вашего отеля в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Южно-Сахалинске, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Зимние чудеса Сахалина
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Зимние чудеса Сахалина
Начало: Ваш отель/апартаменты
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
На снегоходах
2.5 часа
Индивидуальная
Зимнее приключение на снегоходах по сахалинским сопкам
Почувствуйте ритм зимнего Южно-Сахалинска, управляя снегоходом по снежным трассам с уютным завершением дня за чашкой глинтвейна
Начало: Ваш отель
Расписание: Проводится в зимнее время!
Сегодня в 13:00
5 авг в 09:00
от 9 000 за человека
Ледопады бухты Тихая
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Ледопады бухты Тихая: эксклюзивная экскурсия в Южно-Сахалинске
Ваша сказочная поездка в бухту Тихая с ледопадами ждёт вас! Уникальная природа и культура Сахалина
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 13:00
5 авг в 09:00
22 000 за всё до 3 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Зимние чудеса Сахалина
  2. Катание на снегоходах по сахалинским сопкам
  3. Ледопады бухты Тихая
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июле 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 22 000.
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